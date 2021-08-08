Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье в связи с 13-й годовщиной войны 2008 года, заявила, что условием диалога с Россией станет исполнение Москвой взятых на себя обязательств. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, в этом «состоит подход всех» – Грузии и международного сообщества. После этого, отметила президент Грузии, «можно будет перейти на новый этап взаимоотношений – начало диалога».

Напомним, Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии, Россия заявляет, что полностью выполнила обязательства по прекращению военных действий. «Оккупация грузинских территорий – наша боль. Но мы с этим не смиримся, поэтому это и день надежды. Россия должна проявить волю и повести дело к деэскалации», – сказала Зурабишвили.

Руководители Грузии и представители оппозиции, гражданского общества в воскресенье посещают братскую могилу на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси. 8 августа в Грузии приспущены флаги – в стране день траура.

Вместе с тем, президент Грузии объяснила, почему день 8 августа «не траурный, а надежды». Она провела параллели с тем, что в бывшем СССР многие не верили, что Грузия добьется независимости и призвала «веря, пройти путь к восстановлению территориальной целостности». «Мы увидим объединение Грузии», – сказала Зурабишвили.

Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил «политическую ответственность за августовскую войну» на «Единое национальное движение» – партию экс-президента, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. «Двадцать процентов территории Грузии оккупированы Россией», – сказал глава правительства, отметив в то же время, что тогдашние власти страны совершили «антигосударственную провокацию, которая никогда не должна повториться».

«Чтобы добиться деоккупации, надо работать день и ночь, проводить продуманную, последовательную, целенаправленную политику», – заявил премьер-министр Грузии.

Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти.

По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа Россия признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем).

Действующее руководство Грузии критически оценивает действия режима Саакашвили в августе 2008-го. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков.

С другой стороны, нынешние тбилисские власти стремятся углублять сотрудничество с НАТО с целью «сдерживания» России в Закавказье. Так, в пятницу в Грузии завершились уже 10-е натовские учения Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса. Глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал динамику отношений его страны с альянсом «беспрецедентной» и пообещал и впредь принимать многонациональные учения. Посол США Келли Дегнан отметила, что учения, которые проводились накануне очередной годовщины войны-2008, стали отражением «настоящей дружбы и партнерства». Он назвала прогресс Грузии после войны-2008 «невиданным» и сказала, что подобные маневры помогают «учиться сдерживать врага».