ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности впервые опубликовала доказательства подготовки Токио к войне с Советским Союзом. Из документов следует, что японские военные готовились к конфликту еще в 1938 году.

Среди архивных материалов, включая трофейные, – приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта июля-августа 1938 года у озера Хасан. Данные о подготовке японцев подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938 года «отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом», передает РИА «Новости».

Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армией. Он признался, что приказ № 70 «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза». По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную «разведку боем», оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной Армии.

«Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы», – говорилось в приказе №70. Согласно приказу, 3-я армия имела задачей «выдвинуться для сосредоточения в район южнее Сяосуйфын и в район между Силиньхэ и Мулин и тем самым усилить готовность к войне против Советского Союза».

В распоряжение командующего 3-й армии поступали 7-я дивизия, 11-й и 12-й полевые полевой зенитные артиллерийские отряды, 8-й временный автоотряд. Кроме того, в поселке Туаньшаньцзы разворачивался 11-й авиаполк, а в районе Тайпинлиня – 1-я эскадрилья 16-го авиаполка. Их задачей было «прикрывать переброску 2-й и 7-й дивизий и сбивать самолеты противника, препятствующие этому».

27 сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Япония позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.

8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии определил безоговорочную капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.