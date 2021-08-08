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Губернатору Нью-Йорка собрались предъявить уголовные обвинения
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Губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо по итогам рассмотрения прокуратурой заявления от одной из его предполагаемых жертв могут быть предъявлены обвинения в уголовном правонарушении, заявил шериф округа Олбани Крейг Эппл.
«Нам предстоит проверить множество фактов, а также допросить большое количество людей», – приводит слова шерифа ТАСС.
Сотрудница администрации штата, имя которой не разглашается, первой из 11 женщин, выступивших ранее с обвинениями в адрес губернатора Нью-Йорка о домогательствах, подала властям официальную жалобу. Шериф заявил, что пока не готов опубликовать документ, однако подчеркнул, что его содержание носит «сексуальный характер».
«Мы связались с офисом генпрокурора штата [Летиции Джеймс] и запросили материалы для проведения собственного расследования», – сказал шериф Олбани, подчеркнув, что прокуратура будет сотрудничать с правоохранителями в рамках их изысканий. «По итогам допроса свидетелей и анализа фактов мы вместе с окружным прокурором примем решение о предъявлении [губернатору] уголовных обвинений», – заявил Эппл. Он отметил, что пока не готов обозначить временные рамки данного расследования, уточнив, что статус обвиняемого не повлияет на его ход.
В среду президент США Джо Байден призвал однопартийца Эндрю Куомо уйти с поста губернатора штата Нью-Йорк. Днем ранее сенаторы-демократы, включая спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера призвали Куомо подать в отставку с поста губернатора штата Нью-Йорк в связи с подтвердившимися фактами сексуальных домогательств к подчиненным.
Заксобрание штата Нью-Йорк запросило документы от генерального прокурора для завершения расследования по импичменту губернатора штата Эндрю Куомо и принятия решения по его отстранению от занимаемой должности.
Во вторник генпрокурор штата Летиция Джеймс из Демократической партии заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. Прокуратура штата не предъявляла Куомо каких-либо обвинений.
Напомним, в декабре 2020 года бывшая подчиненная губернатора Нью-Йорка Линдси Бойлан обвинила Куомо в домогательствах. Позже на Куомо пожаловалась Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора Нью-Йорка. С обвинениями в адрес Куомо выступили еще несколько женщин. По данным Associated Press, Байден рассматривал кандиатуру Куомо в числе претендентов на должность генпрокурора – министра юстиции.
Волочкова опубликовала откровенные фото с отдыха в Греции
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.
«Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», – подписала пост в Instagram артистка.
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Часть комментаторов отреагировала негативно на такую публикацию. «Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны... Разочаровалась», – написала nast_byryukova. При этом ряд подписчиков все же похвалили балерину за смелость. «Сексуально, Насть», – поделился мыслями vladislavstalmansky.
В начале 2020 года Волочкова резко отреагировала на критику подписчиков, не оценивших фотографию со шпагатом. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату», – отвечала балерина критикам.
Российские эксперты сочли позором судейство выступления гимнастки Авериной на ОИ
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Российская гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки, она была лучшей, но судейство было вопиющей несправедливостью, заявили первый тренер сестер Авериных Лариса Белова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и депутат Госдумы Ирина Роднина, прокомментировав поражение российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.
«У меня пока просто нет слов. Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про (гимнастку из Израиля Лину) Ашрам, она действительно шла просто, как танк, но потеря есть потеря, когда (Яна) Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала (Маргарита) Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками», – приводит ТАСС слова Беловой.
«Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента – это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал», – добавила она.
Израильская гимнастка во время своего выступления в заключительном упражнении уронила ленту, но все равно показала второй результат в этом снаряде (23,300), уступив только Авериной (24,000).
Винер-Усманова назвала позором судейство турнира по личному многоборью на Олимпийских играх в Токио.
«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Алексей Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады – и за исполнение, и за технику, и за артистическую составляющую», – приводит ее слова RT.
«Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», – добавила Винер-Усманова.
Также она допустила уход из сборной России по художественной гимнастике.
«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», – приводит ТАСС комментарий Винер-Усмановой.
«Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение», – заявила «Спорт-Экспресс» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает трагедией поражение российских гимнасток в личном многоборье на ОИ.
«Девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты – мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек – они молодцы, боролись», – заявил он.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на ОИ в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
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В России один пациент заразил COVID 1,5 тыс. человек
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В России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек заразил новой инфекцией сразу 1,5 тыс. человек, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», – приводит слова эксперта ТАСС.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.
«Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <…> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», – отметил эксперт. «К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик», – заключил Семенов.
Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.
Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет.
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Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ
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Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100), передает ТАСС.
Сестра Дины Арина Аверина шла перед последним видом программы на третьем месте, но в ходе упражнения с лентой ей пришлось сменить гимнастический снаряд, из-за чего она получила оценку 19,550.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен, передает РИА «Новости».
Аверина получила за упражнение с лентой оценку 24 балла ровно, ее соперница в борьбе за золото Игр израильтянка Линой Ашрам заработала 23,300 балла. Этого результата ей хватило, чтобы удержать лидерство и стать олимпийской чемпионкой.
Таким образом, сборная России по художественной гимнастике осталась без золотой медали в индивидуальном многоборье на ОИ. В последний раз представительница России уступала в личном многоборье на Играх-1996 в Атланте, когда украинка Елена Серебрянская обошла россиянку Яну Батыршину. С тех пор пять Олимпиад подряд в многоборье побеждали только россиянки – Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008 и 2012) и Маргарита Мамун (2016).
Ранее судьи удовлетворили второй запрос российской гимнастки Арины Авериной на изменение оценки за выступление с булавами на Олимпиаде в Токио, но это не помогло ей остаться в призах.
ОКР подаст заявление в международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG), заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», – написал Поздняков в Instagram.
По его мнению, спортсмены и тренеры сделали все возможное, чтобы исправить оценки судей, был подан протест на пересмотр.
«Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был. Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», – добавил глава ОКР.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тыс. человек
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Один человек мог передать коронавирус 1,5 человек из-за особенности иммунной системы суперраспространителя, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
«Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», – приводит слова Шункова канал «360».
Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.
По словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно. «Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», – уточнил врач.
Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при стандартным варианте коронавируса инфицирует от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа.
Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх
Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее в субботу сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Ставшая второй на ОИ гимнастка Аверина назвала себя истинным победителем соревнований
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Российская гимнастка Дина Аверина, ставшая серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина заявила, что ее совесть чиста, «четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь», передает РИА «Новости».
«Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство. Было долго в конце (когда выставляли последнюю оценку). Я сразу поняла, что они делают так, чтобы я не выиграла. Я столько лет в спорте – все уже знаю», – сказала гимнастка.
Она указала, что «знала все оценки по ходу выступления» и «не смогла понять судейство», передает ТАСС.
«Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды) мне сказала: «Дин, у тебя есть шанс, борись до конца – не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику», – поделилась Аверина.
Она добила, что сразу поняла, что не получит оценок выше, чем у израильтянки Лины Ашрам. При этом Ашрам во время заключительного упражнения допустила потерю ленты.
«Конечно, я хотела золото, а сейчас расстроена. Перед последним своим выходом я видела, что Линой уронила ленту, а потому понимала, что у меня появился шанс. Думала, что если сделаю ленту без ошибок, то мне поставят хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось. Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало», – заключила Аверина.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на ОИ, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) россиянка набрала 107,650 балла и выиграла серебро.
Ашрам (107,800) прервала гегемонию российских спортсменок в личном многоборье, которая длилась на Олимпийских играх 25 лет. В последний раз россиянки не завоевывали олимпийское золото в данной дисциплине на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Россияне сказали, где они хотели бы родиться
Россияне в ходе опроса рассказали, в какой стране они хотели бы родиться и куда эмигрировать, если бы возникла такая необходимость: три четверти граждан предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в России (75%), а в случае вынужденной эмиграции 9% опрошенных выбрали бы Германию, сообщает ВЦИОМ.
По данным опроса, три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в России (75%), другую страну в качестве предпочтительного места рождения назвали не более 2% граждан. Однако есть и те, кто жалеет, что родился в России (4%).
Среди стран, в которых не хотели бы родиться опрошенные, лидируют США (14%, +5 п.п. по сравнению с 2005 годом) и страны Африки (11%). В Индии и в Китае не хотели бы родиться по 3% опрошенных.
В случае вынужденной эмиграции первой страной, в которую россияне переедут, будет Германия – 9%, еще 5% назвали Белоруссию, по 3% выбрали бы Канаду и США.
При этом более трети россиян затруднились назвать страну для вынужденной эмиграции (37%).
Даже в случае вынужденной эмиграции россияне не поехали бы в США (18%), в африканские страны (7%) и на Украину (6%).
Глава СНБО заявил о желании России уничтожить Украину
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Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза, заявил глава украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», – сказал Данилов в интервью изданию «Новое время».
По его словам, в Европе начали «шевелиться мастодонты», для которых «успехи» президента Украины Владимира Зеленского представляют угрозу.
«Их там (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у [президента России] Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», – заявил секретарь СНБО.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что трансляция русскоязычных фильмов по украинским каналам угрожает национальной безопасности страны.
В Литве решили давать по 300 евро нелегальным мигрантам за возвращение на родину
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Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Белоруссию и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере 300 евро перед отъездом на родину, сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.
«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», – приводит ТАСС слова директора департамента.
По ее словам, такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. «Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», – добавила она.
Между тем, суммы, которые предлагает Литва за возвращение домой, гораздно меньше тех, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс. евро и дороже.
Ранее Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии
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Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил посол арабской республики в Москве Абдель Рахман аль-Хасани.
«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», – цитирует главу иракской дипмиссии РИА «Новости».
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
На тушение пожара в ЛИИ им. Громова направили два вертолета
Для тушения пожара в летно-исследовательском институте имени Громова в городе Луховицы направили два вертолета Московского авиацентра, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
«Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».
Вертолеты имеют специальное водосливное устройство ВСУ-5, с помощью него можно сбросить на очаг возгорания за раз до пяти тонн воды.
Задержаны участники массовой драки мигрантов в Мытищах
В подмосковном городе Мытищи задержаны три человека после массовой драки с участием 40 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным управлением межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по статье 111 и ст. 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое мужчин, их подозревают в совершении этих преступлений.
В пятницу сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.
В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании России «уничтожить» Украину
Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».
Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.