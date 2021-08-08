Новые штаммы коронавируса предложили обозначать названиями созвездий

Для обозначения новых штаммов коронавируса могут начать использовать названия созвездий, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По мнению Керкхове, в будущем из-за мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей, представляющих интерес или вызывающих озабоченность, передает ТАСС.

«Мы на самом деле обдумываем [вариант использовать для обозначения новых штаммов коронавируса] созвездия», – сказала эксперт ВОЗ в интервью The Daily Telegraph, отметив, что рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, но от него уже отказались.

Эксперт ВОЗ добавила, что решение по следующим названиям для новых штаммов вируса будет объявлено «относительно скоро». Она уточнила, что сейчас рабочая группа по эволюции вирусов и команда юристов ВОЗ дважды проверяют предложения, чтобы убедиться, что названия «никого не расстроят».

Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Днем ранее американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД