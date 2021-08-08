Депутат Ревенко: Шойгу умеет реализовывать масштабные задачи для России

«Экономический потенциал проекта по строительству городов в Сибири – невероятный. Реализация этого проекта придаст импульс развитию не только экономике региона, но и всей страны в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Евгений Ревенко. Так он отреагировал на инициативу министра обороны Сергея Шойгу по строительству новых городов в Сибири.

«Это не просто инициатива Сергея Шойгу, это объединяющая всех идея или мечта. Но это вполне реализуемая мечта. Мы знаем, что Сергей Шойгу – человек, который просто так слов на ветер не бросает. Это человек, который поднял российскую армию и сейчас Вооруженные силы РФ являются одной из самых мощных и боеспособных армий мира», – считает депутат Госдумы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Депутат напомнил, что Шойгу – одих из ближайших соратников президента России Владимира Путина. «Это – люди, которые могут и умеют формулировать перед нацией поистине масштабные задачи, а также добиваться их реализации», – подчеркнул Ревенко.

По его словам, эксперты уже пришли к выводу, что на создание на территории Сибири от трех до пяти научно-производственных и экономических центров численностью около полумиллиона каждый уйдет до десяти лет работы. «Но это не просто фантазия, у нас накоплен промышленный и производственный потенциал, богатейший опыт создания и строительства больших инфраструктурных объектов. Вспомните строительство нового, по сути, курорта в Сочи. Посмотрите, какие порты построены и заложены в последнее время, какие реализованы масштабные инфраструктурные проекты, начиная от Крымского моста или автомобильных дорог вокруг Москвы и Петербурга. Посмотрите, какой город-порт построен в условиях вечной мерзлоты за полярным кругом на берегу Северного Ледовитого океана. Я говорю о Сабетте», – перечислил Ревенко.

Он особо отметил изменения на острове Русский, который «раньше умирал, а сейчас это процветающее место, где раскинулся передовой Дальневосточный федеральный университет, базе которого могут позавидовать многие зарубежные вузы». «Мы хотим, чтобы комфортно жить в России можно было не только в крупных федеральных центрах, но в совершенно разных регионах, в том числе и в Сибири – в таком богатейшем и красивейшем месте нашей страны», – считает депутат.

О том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в минувший четверг. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

В качестве примера Шойгу, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», напомнил о масштабных проектах времен СССР, когда был построен Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.

Ревенко подчеркнул, что приток людей в Сибирь создаст около 300 тысяч новых рабочих мест. «Экономический потенциал этого проекта – 2,3 трлн рублей в год. Это ежегодные налоги в федеральный бюджет в размере более 250 млрд рублей. И это экспортный потенциал порядка 25-27 млрд долларов в год. И это не за счет продажи сырья, а производство и экспорт товаров высокой добавленной стоимости», – отметил Ревенко.

Он высказал убеждение, что Россия подошла к тому порогу развития, когда можно говорить о постановке задач «уровня великих свершений». «Именно великих свершений ждет нация. Это запрос общества. Мы знаем, как наша страна способна строить города, как был заложен Петербург, как строился БАМ. Мы оправились от периода смуты и можем ставить перед собой и реализовывать такие грандиозные проекты», – добавил депутат.

Собеседник считает, что в первую очередь в новые города поедут те, кто видит перспективу и возможность реализовать себя на передовых производствах, при этом имея комфортные условия для жизни. «Мы не столкнемся с дефицитом желающих попробовать свои силы и испытать себя. Строительство суперсовременных центров – это перспектива нашей страны», – подытожил Евгений Ревенко.