Заявки на президентские гранты подали нескольких тысяч творческих проектов

В конкурсе на гранты Президентского фонда культурных инициатив принимают участие несколько тысяч проектов со всей страны, заявки подали негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели.

Грантовый конкурс проводится впервые, общий фонд составляет 3,5 млрд руб. В конкурсе принимают участие несколько тысяч проектов со всей страны. На гранты претендуют креативные команды, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, библиотеки и дома культуры, негосударственные театры и музеи, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России, пишут «Ведомости».

Девятого августа Президентский фонд культурных инициатив подведет итоги заявочной кампании грантового конкурса, после чего к работе приступят эксперты. Они оценят проекты, каждая заявка будет рассматриваться несколькими экспертами независимо друг от друга по единым критериям. Результаты будут озвучены в сентябре.

Заявки собирались по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Наиболее популярными среди участников стали направления «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры».

Фонд в 3,5 млрд руб. будет распределен среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.