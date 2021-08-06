Поликлиника для пациентов с хроническими симптомами COVID открылась в Финляндии

Врач одобрил отмену противочумных комбинезонов в ковидных больницах

«Такой костюм сковывает движения. Врачи быстрее устают. Просто физически тяжело находиться в нем по 6-8 часов, а тем более сейчас, когда лето и жарко», – сказал газете ВЗГЛЯД врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Так он прокомментировал принятую Роспотребнадзором по предложению врача Дениса Проценко рекомендацию отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковидных больницах.

«Эта мера скажется на качестве лечения. В первую очередь, выиграют пациенты. Ведь ношение противочумного костюма – дополнительная нагрузка на персонал. Как бы не старались и медицинские сестры, и врачи, как бы не стремились максимально выполнить все то, что они умеют, – но костюм их ограничивает. В результате врачи вынуждены экономить силы. Поэтому возможность обойтись без костюма, причем без ущерба для безопасности персонала, позволит повысить качество медицинской помощи», – уверен директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин.

Тот факт, что Роспотребнадзор не просто поддержал идею Дениса Проценко, а выпустил соответствующие методические рекомендации, свидетельствует о том, что ведомство провело анализ накопленного опыта, считает эксперт.

«Это решение говорит о том, что вирус уже изучен более глубоко, в отличие от предыдущего года. Значит, изменения не повлияют на уровень безопасности персонала. Я бы хотел обратить внимание на то, что речь не идет о полной отмене. Речь о том, что эти меры отныне применяются в каждой медицинской организации на основании местного опыта и в разной комбинации средств индивидуальной защиты – в зависимости от уровня профессионального риска в данном ковидном госпитале», – пояснил Замятин.

Решение Роспотребнадзора обеспечивает, с одной стороны, защиту врачей и медсестер, а с другой стороны – дает определенную свободу действий администрации конкретной медицинской организации. «Зоны бывают совершенно разные, – не всегда они такие уж «красные». Есть целый ряд оттенков, бывает, что границы зеленых и красных зон – размытые. Поэтому жесткое регулирование, – либо в костюме противозащитном, либо совсем без него – только мешало персоналу. Вот почему я приветствую эту инициативу», – подытожил врач.

В четверг Роспотребнадзор изменил рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании помощи пациентам с коронавирусом. В частности, он отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Тем самым ведомство поддержало соответствующее предложение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и его коллег из регионов.

В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Сторонники отмены считают, что это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным.

Проценко расценил решение Роспотребнадзора как «прекрасную новость для всех коллег». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует Проценко сайт «Единой России».

Ранее сообщалось, что в народной программе партии появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». Напомним, что Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.