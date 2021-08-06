В Иркутске объявлен ЧС из-за подтопления грунтовыми водами

Из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары на части территорий Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в администрации города.

«В Иркутске на части территорий введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости».

Сейчас грунтовые воды подтопили не только участки в садоводствах, но и частные дома, из-за повышенного сброса воды на Иркутской ГЭС есть угроза подтопления прибрежных территорий города. В готовность приведены свыше 900 человек и 300 единиц техники. Также уже развернуты пункты временного размещения.

Проводятся работы по защите линий связи, очистке ливневой канализации, водопровода, созданию земляных валов. Усилен экологический контроль, приведена в готовность техника, созданы резервы ГСМ, песчано-гравийной смеси для инженерной защиты.

Ранее в пятницу в Красноярске несовершеннолетнего мальчика смыло дождевым потоком, видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях. Также в этом городе подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждения получили пять машин.