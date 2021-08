Самолет Су-35С упал в Хабаровском крае Жертвами крушения самолета на Аляске стали шесть человек 6 августа 2021, 06:59 Текст: Антон Антонов

На Аляске разбился экскурсионный самолет Havilland Beaver, все находившиеся на борту люди погибли, сообщила береговая охрана штата. Береговая охрана штата Аляски начала поисковую операцию после получения сигнала бедствия, аварийный радиомаяк работал в районе национального заповедника «Туманные фьорды». Поиск затрудняла плохая погода. Было установлено, что в результате крушения самолет затонул в 12 км от города Кетчикан. Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что пять пассажиров и пилот погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Alaska Public Media. В мае небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи в США, погибли два человека.

Канделаки ответила возмущенному роликом с участием Захаровой немецкому журналисту 5 августа 2021, 12:50

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила реакцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта на видеоролик официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью Press. «Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара – это просто сигара», – написала Канделаки в Telegram. «Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, вы себя лучше знаете. О чем это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства», – добавила она. Она рекомендовала Зеппельту заняться спортом и выплеснуть свою злобу в спортзале. «И тогда, возможно, Вы будете добрее, и мир вокруг Вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее», – отметила Канделаки. «Да, кстати. Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западным СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов. Вам, как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны (и это видел весь мир), я дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики», – добавила она. «Ну и так как Фрейд черпал вдохновение в произведениях Достоевского, дарю вам для настроения цитату Федора Михайловича: «Красота спасет мир». Фраза из «Идиота». Хотя бы это не берите на свой счет», – заключила Канделаки. Ранее Захарова выложила в Telegram ролик, в котором она желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а соперникам обещает: We will ROC you. Стартовые кадры ролика, где Захарова бьет по манекену с надписью Press, подверглись критике со стороны западной прессы, передает РИА «Новости». На этом фоне Зеппельт обратился к Международному олимпийскому комитету. «МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК», – возмутился журналист. МОК отреагировал на поведение бразильцев во время игры с российскими волейболистками 5 августа 2021, 12:29

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Международный олимпийский комитет серьезно относится к соблюдению правил поведения на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио, заявили в пресс-службе МОК, комментируя инцидент с бразильской делегацией во время волейбольного матча со сборной России. В МОК заявили, что просят «всех лиц, аккредитованных и присутствующих на Олимпиаде, продолжать следовать правилам поведения, в которых содержатся максимально четкие рекомендации о том, как свести к минимуму риск заражения COVID-19», передает РИА «Новости». «В местах проведения мероприятий есть объявления, напоминающие людям о контрмерах COVID-19, и даже могут быть конкретные указания людям, если возникают повторяющиеся проблемы с конкретными лицами и группами. Мы относимся к этому очень серьезно», – добавили там. В среду женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии со счетом 1-3 в четвертьфинале Олимпиады. Волейбольный турнир проходит без зрителей, а громкая звуковая поддержка запрещена организаторами. Однако во время этого матча многочисленная бразильская делегация громко поддерживала национальную команду на трибунах, а также ухала и свистела во время подач волейболисток сборной России. Ранее Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе. Соловьев отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию 5 августа 2021, 10:27

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков. «А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал Соловьев в Telegram. Так он прокомментировал слова журналиста Дмитрия Стешина о том, что ОБСЕ официально отказалась наблюдать за выборами в России. «ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными», – написал по этому поводу Стешин. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Мясников сказал, чем его «реально задел» Зеленский 5 августа 2021, 11:33

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его «реально задели». Мясников заявил в эфире «Соловьев Live», что обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж «пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов» не оставил его равнодушным. «Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял (...) а сегодня оказывается, что это не мое», – заявил он. Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации. Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова отреагировала на заявление Зеленского о жителях Донбасса 5 августа 2021, 14:29

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию. «Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну. Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны – русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», – написала Захарова в Telegram. Она напомнила, что «несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО». «Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения? … Если одним можно говорить «нам в НАТО», то другим можно говорить вообще все, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», – отметила Захарова. Она также указала, что киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. «Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», – заключила она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов 5 августа 2021, 16:45

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

В Сибири надо построить три–пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, передает ТАСС. В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», – добавил Шойгу. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель. Зеленский предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию 5 августа 2021, 10:50

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом». Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию. «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В США увидели риск истощения ресурсов из-за противостояния России и Китая 5 августа 2021, 17:37

Фото: Zha Chunming/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Военное сотрудничество Москвы и Пекина может истощить ресурсы Вашингтона, пытающегося противостоять этим двум странам, об этом говорят и грядущие военные учения России и Китая в августе, считают западные эксперты. Китайские СМИ сообщали, что Москва отправит российские войска, включая артиллерию и авиацию, для учений в провинции Нинся (Нинся-Хуэйский автономный район), пишет Washington Free Beacon. Генерал ВВС США в отставке Дэйв Стилуэлл, бывший сотрудник Госдепартамента, считает, что нужно детальнее разобраться в том, что побудило Китай нарастить военное сотрудничество с Россией. «Чем больше Пекин сможет привлечь Москву для отвлечения внимания США и американских сил, тем меньше проблем у Пекина будет в Тихом океане», – указал Стилуэлл. Издание отмечает, что грядущие учения – лишь один из примеров сотрудничества России и Китая, обе стороны ранее вместе создавали передовые системы вооружений, в том числе подлодки и системы предупреждения о ракетном обстреле для противодействия американским интересам. Сотрудничество этих стран представляет серьезную проблему для американских специалистов по военному планированию, указал директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц. Он пояснил, что американские ресурсы могут истощиться в попытке противостоять сразу двум сторонам. «Даже если это и не официальный военный альянс, он все равно создает для нас много проблем, особенно в военных технологиях, и проблемы могут увеличиться. Возможно, недостаточно уделяется внимания партнерству двух стран. Русские и китайцы никогда не станут бросать вызов друг другу. Это удовлетворяет обе стороны и вдохновляет их. Русские хотят, чтобы Китай отвлекал США и наоборот», – сказал Вайц. Ивана Стрэднер из Американского института предпринимательства заявила, что особую обеспокоенность вызывает сотрудничество этих стран в киберпространстве. По ее словам, Китай и Россия в первые месяцы правления администрации президента США Джо Байдена с «большим успехом атаковали» жизненно важную американскую инфраструктуру, и Белый дом почти никак не реагировал на это. Также обе страны по соглашению друг с другом имеют право регулировать интернет «и подавлять инакомыслие в пределах своих границ». «При поддержке Китая принятая Россией резолюция ООН о киберпреступности (под прикрытием борьбы с преступностью), вероятно, станет инструментом, подрывающим права человека, свободу интернета и ограничивающим свободу слова», – подвела итог эксперт. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек. Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику». Выяснился мотив совершившего поджог военного корабля США моряка 5 августа 2021, 10:51

Фото: Christina Ross/REUTERS

Текст: Наталья Ануфриева

Американский моряк, обвиняемый в поджоге корабля Bonhomme Richard на военно-морской базе в 2020 году, «ненавидел» ВМС США, сообщают СМИ. Газета The New York Times сообщает со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге – 20-летний моряк Райан Сойер Мэйс, который поступил на службу в мае 2019 года. В документе Службы криминальных расследований ВМС США говорится, что Мэйс «возненавидел» ВМС после краткой стажировки на корабле, передает РИА «Новости». Он бросил трудный полугодовой курс начальной военно-морской подготовки спустя всего пять дней. До этого газета The San Diego Union-Tribune сообщила со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения в связи с пожаром на корабле Bonhomme Richard. Адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Ни имя моряка, ни возможные мотивы тогда не упоминались. Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния). Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог. В декабре пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать. В Раде заявили о катастрофе для украинцев из-за Зеленского 5 августа 2021, 09:07

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, остановить этот «беспредел» может лишь полная смена власти в стране, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить «беспредел» может лишь полная смена нынешней власти – в частности, проведение перевыборов, считает политик, передает РИА «Новости». «Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», – заявил Бойко. Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен «буквально на всё уже довел людей до нищеты». Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, а страна может оказаться на пороге веерных отключений. Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас» 5 августа 2021, 22:46 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас». Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации. «Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости». В 2017 году Путин сравнил масштабы преобразований по программе «Цифровая экономика» с предпринятой в XX веке электрификацией. Частью программы является и повышение эффективности управления транспортными потоками и парковками. Так, уровень информатизации общественного транспорта в соответствии с утвержденным стандартом должен составить 100% к 2025 году. В ДНР резко ответили на слова Зеленского о Донбассе 5 августа 2021, 14:18

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет «русской территорией». По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. «Это слова крайне слабого президента, который совершенно не способен работать в конструктивном ключе. По его же логике выходит, что все те, кто грезит европейским будущим Украины, тоже должны упаковать чемоданы и уехать в Европу. Посыл, конечно, не президента, но преданного пажа и слуги своего хозяина», – сказал РИА «Новости» Бидевка. По его мнению, Зеленскому, которого интересуют исключительно территории, удобно говорить, что без Киева в Донбассе не будет цивилизации. «Простите, речь о «цивилизованных» обстрелах? О «цивилизованном» разжигании ненависти к жителям Донбасса? О «цивилизованных» блокадах? Нам такая «цивилизация» не нужна и подавно. В целом считаю, позорно человеку, который родился в Кривом Роге, городе с русской историей, который был частью Донецко-Криворожской республики, человеку, который живет в Киеве, матери городов русских, говорить такую откровенную чушь», – добавил Бидевка. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России 5 августа 2021, 17:23

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раза быстрее, чем во всем остальном мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина. «Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил Путин. В свою очередь глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на расчеты Росгидромета, подтвердил, что служба зафиксировала потепление климата в стране. В декабре 2020 года специалисты Росгидромета сообщали, что температура в России повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной. Путин во время «Прямой линии» заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для России и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу. Ранее эксперты заявили, что изменение климата грозит российским лесам новыми пожарами. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в России могут потеплеть на 3–5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам». На Украине решили рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии 5 августа 2021, 17:41 Текст: Елена Мирошниченко

Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова. «Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений», – приводит слова Венедиктовой Telegram-канал офиса генпрокурора. Отмечается, что офис ГП намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный «Иловайским событиям». В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным Генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов). Эксперт: Зеленский перешел к открытому унижению русских на Украине 5 августа 2021, 15:08

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Заявление Зеленского относится к жителям не только Донбасса, но и других регионов страны. Это планомерная политика запугивания русских», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя предложение Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса, не считающих себя украинцами, «искать себе место в России». «Делая такое заявление, Зеленский протранслировал извечную мечту украинских националистов», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Ведь речь идет о выдворении из страны людей, чьи предки потом и кровью отстраивали эти территории. Именно русские столетиями осваивали Крым, Новороссию, Донбасс и Слобожанщину. Это во многом и Киева касается. Наши предки воевали за эти земли и в ходе войн с Турцией, и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную, в то время как предки украинских националистов сотрудничали с Гитлером и сдавали эти территории», – убеждена собеседница. По ее словам, «сегодня националисты и примкнувшие к ним сдают эти земли американцам и европейцам». «Для этого они хотят убрать с территории Украины русских. Но не Зеленскому решать, где жить будут жить русские», – констатировала Шеслер. Собеседница также полагает, что заявление Зеленского относится не только к населению Крыма и Донбасса, но и к жителям других регионов Украины, которые считают себя русскими. «Все предыдущие дискриминационные законы и предложения, например лишать украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт – также направлены против всех русских, живущих на Украине», – считает Шеслер. «По сути, украинские власти проводят политику запугивания русских, чтобы они не смели претендовать на российское гражданство, проживая на Украине. Отсюда – постоянный процесс открытого унижения русского населения страны. Тем самым украинская власть в очередной раз подчеркивает, что не собирается выполнять Минские соглашения, принимать взвешенную позицию по отношению к России, и уважать местных жителей», – заключила собеседница. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России». «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом». Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считает себя украинцами, не покидать эту территорию. «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия... этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД