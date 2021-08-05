МЭР заявило о замедлении восстановительного роста экономики России

Минэкономразвития отмечает признаки замедления восстановительного роста российской экономики, более точное понимание по данному вопросу будет после получения статистики по июлю, заявил глава ведомства Максим Решетников.

«Мы пока очень аккуратно к оценкам роста относимся, потому что видим некоторые признаки сейчас, скажем так, замедления того восстановительного роста, который был. Данные, очищенные от всех сезонностей, нам об этом говорят», – сказал Решетников, передает РИА «Новости».

«Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас, по крайней мере, видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные – они, скорее, нам определят то, что мы увидим по году», – добавил министр.

По его словам, с одной стороны, данные июня показывают восстановление экономики до уровней четвертого квартала 2019 года. «С другой стороны, мы понимаем, что у нас добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, авиационные перевозки у нас пока не такие активные. Видим по общепиту и по сфере услуг – тоже не все восстановилось. То есть, вроде бы, потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления, мы видим, они замедляются. Посмотрим сейчас по данным июля и после этого будем какие-то делать выводы», – отметил глава Минэкономразвития.

Еще одним фактором, влияющим на экономику, он назвал восстановление туризма. «Все-таки этот запертый спрос из-за туризма он во многом поддерживал, в том числе, и внутренние рынки. И сейчас наложение всех-всех-всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики», – заключил министр.

Решетников также указал, что соглашение о фиксации цен на подсолнечное масло с 1 октября уйдет в прошлое. «У нас осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще из системы субсидирования. У нас с вами начинает работать демпфер с осени и по семечке, и по подсолнечному маслу. Поэтому мы считаем, что тех постоянно действующих механизмов, которые разработаны и приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит свое действие и уйдет в прошлое», – сказал Решетников.

Ранее по всей стране при участии «Единой России» были созданы рабочие группы, контролирующие стабилизацию ситуации с ценами на сезонные овощи.