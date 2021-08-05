Палубные истребители ВМФ начали перелет на «наземный авианосец» в Крыму

Шойгу выразил надежду на завершение работы по беспилотнику «Охотник» к 2022 году

Министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на их поставку.

«Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооружённых силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие десять лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения», – сказал Шойгу на совещании, которое прошло на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени Чкалова, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что на НАЗ «идет, пожалуй, одна из самых крупных разработок в области беспилотной авиации - ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник». При этом он подчеркнул, что в этой работе становятся очень важны контракты жизненного цикла, которые охватывают время от момента создания техники до ее утилизации.

«И здесь немаловажным становится то, что мы вместе с ОАК (Объединенной авиастроительной корпорацией) достигли уровня по контрактам жизненного цикла, что крайне важно для Вооружённых сил, – то, чего у нас не было никогда – вышли на 82% по контрактам жизненного цикла. Надо двигаться в этом направлении дальше», – сказал Шойгу.

Накануне в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57.