Иммунолог рассказал о влиянии температуры после вакцинации на антитела

Считается, что высокая температура после вакцинации от коронавируса говорит об эффективности иммунного ответа, однако это не всегда так, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Крючков отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса – не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений, это могут быть и «уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ», передает радио Sputnik.

«Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы», – пояснил иммунолог.

При этом напрямую данные явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления.

«Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», – пояснил Крючков.

Кроме того, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач.

Ранее был спрогнозирован срок формирования коллективного иммунитета к COVID в России.

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