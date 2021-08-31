Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Афганистан столкнулся с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации.

«В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг», – приводит его заявление ТАСС.

Гутерриш указал, что 18 млн афганцев нуждаются в помощи, чтобы выжить. «Надвигается гуманитарная катастрофа», – отметил он.

Напомним, в заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной встречи на уровне глав МВД говорится, что Евросоюз не желает допускать возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.

Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).