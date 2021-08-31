Лавров усомнился в согласии россиян с курсом несистемной оппозиции

Россияне не будут воспринимать деятельность продвигаемой Западом оппозиции в качестве перспективы развития России, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Запад стремится внести разлад и «пытается сталкивать людей лбами» в тех странах, которые являются его конкурентами.

«Конечно же, мы видим различные способы и через наших так называемых несистемных оппозиционеров, которые сейчас в основном из-за границы работают. Точно так же, как и в Белоруссии, такая же возникла история <...> Но я убежден, что наш народ не воспримет такую деятельность в качестве перспективы для развития своей страны так же, как и белорусы не будут поддаваться на попытки навязать им что-то извне», – цитирует главу ведомства ТАСС.

Он отметил, что попытки представить Запад со всеми его нынешними особенностями в качестве примера для подражания «не сработают в нормальных православных странах», равно как и в мусульманских государствах.

Также во вторник глава ведомства заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».