«Зеленые» рассказали об угрозах со стороны бизнеса

В российских регионах не везде радостно встречают общероссийскую общественную организацию «Зеленый патруль», иногда перекрывают дороги и угрожают, рассказал председатель правления организации, лидер экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

«В борьбе за экологию мы исколесили всю страну. Встречают нас в регионах не везде радостно, потому что мы приезжаем по жалобам жителей. Мы не спрашиваем власть, нравится ли им это или нет. Иногда с момента въезда в регион нас уже сопровождает какая-то машина на хвосте, мы получали угрозы, нам перекрывали дороги, когда мы заезжали в неприятные для бизнеса места», – приводятся слова Нагибина на сайте партии.

Отмечается, что уже на протяжении 13 лет Нагибин вместе с «Зеленым патрулем» формирует экологический рейтинг регионов.

«Многим регионам, особенно тем, кто в нижней десятке, не нравится наш рейтинг, но есть нюанс. Мы говорим о 42 статье Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин имеет право на достоверную информацию и благоприятную окружающую среду. Рейтинг справился со свей задачей: сделал власть более открытой в вопросах экологии», – сказал он.

Ранее Нагибин заявлял, что на поверхности Байкала от поселка Хужир до мыса Хобой появилась темная зловонная пленка. По его словам, наиболее вероятным источником появления пятна в районе острова Ольхон является сброс загрязненных вод судов.