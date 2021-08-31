Обнаружен новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации В Японии нашли инородные вещества в вакцине Pfizer 31 августа 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

В японской префектуре Окинава специалисты обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer инородные вещества. Предположительно, это резиновая крошка от пробок ампул, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. «В ходе вакцинации в ампуле вакцины Pfizer были обнаружены инородные вещества. Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильно прокалывания шприцем», – цитирует ТАСС Като. Он напомнил, что аналогичные случаи недавно были зафиксированы с препаратом Moderna. Это не влияет на безопасность обеих вакцин, уточнил генсек. Ранее сообщалось, что за последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси.

Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме 28 августа 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Красное вино в небольших количествах может помочь справиться с постковидным синдромом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», – объяснил Мясников Ura.ru. По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», – добавил Мясников. При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», – объяснил Мясников. Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего. Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса 28 августа 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. «Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС. По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз. «Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет». Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них». Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. Меры против COVID-19 решили усилить в российских школах с 1 сентября 28 августа 2021, 13:22

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова. Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. «Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», – заявил министр. Вместе с тем, он завил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет, учителя никто не заменит. «Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит», – приводит РИА «Новости» слова министра. Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата. Кравцов подчеркнул, что день знаний в России пройдет очно, все школы готовы к приему 17 млн школьников. Ранее сообщалось, что московские власти не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Обнаружен новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации 30 августа 2021, 21:16

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации, сообщил местный новостной портал «Айуитнес» (EWN). Штамм обнаружили специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19, передает ТАСС. Ученые полагают, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C. 1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C. 1, который был выявлен в ЮАР в январе 2021 года. По данным исследователей, штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий. Ранее специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом. Пациенты COVID- госпиталя в Таиланде устраивали оргии и нарко-вечеринки 29 августа 2021, 10:16 Текст: Елизавета Булкина

Полицейские в Таиланде провели рейд в полевом госпитале для больных коронавирусом, где пациенты устраивали оргии и нарко-вечеринки, сообщило издание The Nation Thailand. В полицию обратился персонал больницы в провинции Самут Пракан. Медики пожаловались на стычки между пациентами. В операции приняли участие бойцы военного подразделения ISOC, передает РИА «Новости». Правоохранители конфисковали у больных сигареты. Кроме того, по камерам видеонаблюдения выяснили, что часть пациентов принимает наркотики и занимается групповым сексом, однако их личности установить не удалость. В Таиланде за период пандемии выявили свыше миллиона случаев коронавируса, более 10 тыс. человек умерли. В середине августа наблюдался пик заболеваний, число случаев превышало 20 тыс. в сутки. На акции протетста в Берлине начались беспорядки 28 августа 2021, 20:58 Текст: Евгения Шестак

На несанкционированных акциях против COVID-ограничений в Берлине пострадали четверо полицейских, задержаны 78 человек, сообщила представитель полиции с места событий. «По предварительным данным, в субботу в Берлине на уличных акциях были временно задержаны 78 человек, возбуждены административные дела», – приводит РИА «Новости» ее слова. Акция противников COVID-ограничений проходила на площади Потсдамер-плац. После того как мероприятие завершилось, несколько тысяч человек попытались прорваться в направлении парка Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом. Полиции удалось блокировать бегущих, силовики перекрыли все ведущие туда пути. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации. За сутки в России выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса 29 августа 2021, 12:06 Текст: Елизавета Булкина

В России за минувшие сутки зафиксировали 19 286 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 6,8 млн случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выписано после выздоровления 16 804 человека, скончались 797 пациентов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве выявлено 1444 случая, в Санкт-Петербурге – 1318, в Московской области – 914. Накануне в России выявили 19 492 случая коронавируса, таким образом, число выявленных случаев сократилось за сутки на 206. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID 29 августа 2021, 08:24 Текст: Елизавета Булкина

Российские исследователи описали случай развития тяжелого порока глаза у ребенка, чья мать перенесла коронавирус на пятой-шестой неделе беременности, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. Так, недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия), связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития. Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», – передает ее слова РИА «Новости». По словам эксперта, порок развития глаза был аналогичный тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности. «Безусловно, наблюдения за детьми, рожденными от матерей, которые перенесли COVID-19 во время беременности, ведутся… В некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды. У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», – сказала Пшеничная. Она уточнила, что если во время беременности женщина более тяжело, плод также испытывает гипоксию, что может повлиять на развитие ребенка. Пшеничная подчеркнула, что перед планированием беременности лучше не рисковать, а сделать прививку от коронавируса. Ранее в Минздраве заявили, что самым лучшим временем для вакцинации от коронавирусной инфекции является срок беременности после 22-х недель. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет. В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 28 августа 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 492 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1498, Санкт-Петербурге – 1406, Московской области – 849. Всего в стране выявили 6 863 541 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 131 446 человек, из них 19 411 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 840 человек. Накануне, 27 августа, в России выявили 19 509 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 17. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Солиста Rammstein предупредили о соблюдении антиковидных мер на концерте под Тверью 28 августа 2021, 11:34 Текст: Алина Назарова

Российские правоохранители в рамках ночного визита к Тиллю Линдеманну предупредили солиста группы Rammstein о необходимости соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщил информированный источник. «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», – сказал источник «Интерфакса». Ранее сообщалось, что представители российских правоохранительных органов в ночь на субботу пришли в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Причина визита не сообщалась. О визите силовиков к Линдеманну также сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель холдинга «Афанасий», организатор фестиваля «Макларин за Родину» Максим Ларин. Он уточнил, что у правоохранителей якобы возникли претензии к футболкам мероприятия, и появление людей в них на фестивале якобы может трактоваться как несанкционированный митинг в поддержку партии «Родина». «Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют. Я все, что мог, сделал для вас. Но против лома у меня нет приема. Будут новости – сообщу», – написал Ларин, однако позже удалил пост. Его скриншоты сохранились в Сети. Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Кроме того, в воскресенье, 29 сентября лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери. После вакцинации препаратом Moderna в Японии умерли два человека 28 августа 2021, 10:40 Текст: Вера Басилая

За последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси, сообщило Reuters со ссылкой на заявление минздрава Японии. По его данным, за последний месяц двое мужчин в возрасте около 30 лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины смерти расследуются. Пока неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших, передает ТАСС. Ранее после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет. В Китае предположили завозной характер коронавируса в Ухане 30 августа 2021, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить эту версию. Китайские эксперты сравнили данные о больных коронавирусом в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами, передает ТАСС со ссылкой на Global Times. Исследования показали, что вирус мог попасть вместе с продуктами из другой страны или другого района КНР. Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. ЕС исключил США из списка разрешенных для необязательных поездок стран 30 августа 2021, 19:16 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса. «Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», – цитирует заявление Совета ЕС ТАСС. Соединенные Штаты на текущий момент лидируют по числу заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. По данным университета Хопкинса, в стране заразились более 38,7 млн человек, умерли свыше 637 тыс. человек. Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки 30 августа 2021, 14:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. Руденя доложил президенту о проведении вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу. «У меня держатся все эти показатели хорошо», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявлял, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. МИД заявил о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами 30 августа 2021, 10:08 Текст: Евгения Шестак

Процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. «Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается. Несмотря на то, что в десятках стран мира высокую оценку уже получила российская вакцина «Спутник V», во многих странах она уже эффективно применяется, признаны безопасность и эффективность этой вакцины, тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины», – сказал Лукьянцев в интервью РИА «Новости». По его словам, со стороны ВОЗ и ЕМА не видно «той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена эта вакцина». В связи с тем, отмечает Лукьянцев, под дискриминационные меры попадают не только россияне, но и иностранцы, привитые российской вакциной. «Скажем, в Италии и во Франции совсем недавно ввели так называемые «зеленые» сертификаты. Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается органичен в правах, в частности, на посещение общественных мест, государственных учреждений, системы образования. И в эту же категорию тех, кто ограничен в правах, попадают и наши граждане, а также иностранцы, которые были привиты российскими вакцинами», – сказал Лукьянцев. Также дипломат добавил, что эта ситуация тем более кажется ненормальной и неприемлемой, поскольку в аналогичных ситуациях те иностранцы, которые привиты западными вакцинами, на территории России имели возможность получить аналогичные сертификаты и QR-коды. Ранее украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V». Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».