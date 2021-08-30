В Госдуме заявили о формирующих негативное отношение к выборам компьютерных играх

Политтехнологи за рубежом применяют метод геймификации для формирования негативного отношения молодежи к выборам в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«В 2019 году, в момент начала работы комиссии, мы стали свидетелями публикации призывов выйти на незаконную акцию в единый день голосования: «Разбуди меня в 08.09. Я в игре». Это яркий пример адаптации тех же самых моделей, которые использовались в «группах смерти «Синий кит» и других», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Результатом таких «игр» несколько лет назад стали детские самоубийства, указал Пискарев.

Сервера с таким контентом создаются и размещаются за пределами России, добавил он.

Глава комиссии пояснил, что для воздействия на молодежь сегодня применяют и онлайн-игры, в них «закладываются установки, которые будут определять будущее поведение подростков».

«В частности, игры, пропагандирующие массовые беспорядки в связи с выборами, призывающие к нарушению избирательного законодательства, распространяются известными СМИ», – подчеркнул Пискарев.

По его словам, целью подобных игр является склонение молодежи к «негативным последствиям выборов». «Используемые при этом технологии преследуют цель вызывать возмущение, страх и, как итог, – агрессию. И это нам подтвердили психологи», – заключил он.