Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко Названа дата встречи Путина и Лукашенко в Москве Путин пожелал губернатору Тверской области успехов на выборах 30 августа 2021, 14:18 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин пожелал главе Тверской области Игорю Рудене успехов на сентябрьских выборах. В ходе встречи в Кремле губернатор региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в Тверской области, передает РИА «Новости». Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Буланова обошла Зюганова в рейтинге положительного отношения избирателей 27 августа 2021, 17:16 Певица Татьяна Буланова (партия «Родина») оказалась популярнее у россиян, чем лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говорится в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки – 64%), за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (28%), а также «Яблоко» (24%)», – сообщил ВЦИОМ на своем сайте. При этом в списке по положительному отношению среди уже решивших голосовать россиян в топ-5 попали глава МИД Сергей Лавров (73% положительное отношение), министр обороны Сергей Шойгу (69%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%). Буланова обошла в этом списке Зюганова на процент, набрав 42%, лидер КПРФ же набрал, соответственно, 41%. Инициативный всероссийский опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе принимали участие 1,2 тыс. респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Жириновского зарегистрировали на онлайн-голосование после вмешательства Венедиктова 27 августа 2021, 17:26 Текст: Вера Басилая

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой проверить причины отказа регистрации лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому принять участие в голосовании через интернет, после чего вопрос был решен. «Я обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой тщательно проверить, в чем причина нерегистрации Владимира Жириновского», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале. Позже он сообщил, что вопрос с Жириновским решился. «С Жириновским разобрались, зарегистрировали его на электронное голосование», – уточнил Венедиктов. Ранее глава ЛДПР сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать лидера либерал-демократов и отправила его документы на дополнительную проверку. Позже сам глава ЛДПР подтвердил, что его успешно зарегистрировали. «Все проверки завершились успешно и были связаны с тем, чтобы удостовериться, что заявитель тот, за кого себя выдает. Электронное голосование – это будущее. Худшие фальсификации делает человек – «карусель», вбросы, подделку протоколов. При голосовании по интернету – это невозможно. В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии. По любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии», – написал Жириновский в Telegram. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября. Путин представил кандидатов на пост главы КЧР 28 августа 2021, 21:06 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии, сообщила пресс-служба республиканского парламента. В список вошли председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев, сообщается на сайте парламента. Также в списке указан действующий глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава республики. При этом согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе. В Кремле анонсировали визит Путина на космодром Восточный 29 августа 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», – передает его слова ТАСС. Глава государства на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2–4 сентября на острове Русский. Также президент посетит ряд других мероприятий во Владивостоке. Национальный центр физики и математики создадут в России по поручению Путина 28 августа 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Российское правительство утвердило постановление о Национальном центре физики и математики по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. «По поручению президента в России создается Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его главные цели – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны. Положение о совете по развитию новой структуры утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении Кремля. В создании НЦФМ принимают участие специалисты Росатома, ученые из Российской академии наук, МГУ и Курчатовского института. Уточняется, что базой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк «Саров». Кроме того, направлять деятельность НЦФМ будет межведомственный совет, он также будет утверждать научную программу и программу развития и обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. В центре внимания НЦФМ будет развитие исследований в области математики, физики и вычислительных технологий. Уточняется, что состав совета будет утверждён отдельным распоряжением кабмина, Минобрнауки должно представить соответствующий проект акта в ближайшие два месяца. Чемпионат по самбо на Кубок президента России стартовал в Японии 29 августа 2021, 07:27 Текст: Антон Антонов

В Токио открылся ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства. Это 47-й по счету чемпионат Японии и девятый – на Кубок президента России. Из-за ситуации с COVID-19 в чемпионате участвуют только 16 спортсменов в четырех весовых категориях. Вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи заявил, что из-за коронавируса организовать чемпионат «было очень сложно», значительное число спортсменов «из других префектур Японии не смогли приехать». «Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести», – приводит его слова ТАСС. Российский посол Михаил Галузин в письменном обращении к участникам подчеркнул важность «расширения и углубления российско-японских спортивных связей». По его словам, «самбо как российская борьба, корни которой уходят в разные страны, включая Японию, играет в этом исключительную роль». Напомним, Международная федерация самбо на 138-й сессии МОК в июле получила полноценное признание Международного олимпийского комитета. Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера 29 августа 2021, 09:26 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников угольной промышленности с Днем шахтера, он выразил признательность их нелегкому и самоотверженному труду. «Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтерскому братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Официально праздник утвержден в СССР по предложению министров угольной промышленности Дмитрия Оника и Александра Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. «Зеленая Альтернатива» призвала утроить финансирование борьбы с лесными пожарами 27 августа 2021, 17:11 «Зеленая Альтернатива» организовала акцию в поддержку российских лесов, на Мосту Богдана Хмельницкого в Москве был развернут большой баннер с призывом к властям защитить леса от пожаров. Заместитель Председателя «Зеленой Альтернативы» Степан Соловьев озвучил для приглашенных позицию относительно несовершенства существующих законов. «У нас катастрофически не хватает средств на борьбу с пожарами. Нужно выделять как минимум втрое больше денег из бюджета. В стране уничтожили институт лесничества, который раньше эффективно справлялся с огнем», – приводятся его слова на сайте партии. По его словам, «большая часть пожаров возникает из-за человека». «Именно поэтому «Зеленая Альтернатива» призывает основательно и системно подходить к решению такой жизненно важной проблемы. Иначе наше будущее сгорит на наших глазах», – сказал Соловьев. Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину 30 августа 2021, 09:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. «Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», – передает РИА «Новости» слова Устименко. Ранее Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Выборы-2021: ЛДПР потребовала запретить КПРФ, «Зеленые» предложили господдержку хозяев животных из приютов 30 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

ЛДПР призвала распустить и запретить КПРФ из-за «30 лет предательства». «Зеленые» предлагают ввести меры поддержки для тех, кто берет животных из приютов, а Сергей Миронов захотел закрепить за всеми школами и детскими садиками отдельных медицинских работников. В ЛДПР раскритиковали лидера КПРФ Геннадия Зюганова за посещение храма в праздник Успения пресвятой Богородицы. «Бессовестные коммунисты! Сперва уничтожили храмы и монастыри, а теперь рассуждают о сплочении народа на базе духовности», – говорится в публикации Telegram-канала думской фракции ЛДПР, которую репостнул лидер партии Владимир Жириновский. В заявлении также указано, что Зюганов якобы не стал препятствовать закрытию храмов в советские времена, не защищал СССР во время ГКЧП, «сдал победу Ельцину в 1996 году», а «в 1999 году не довел до конца импичмент Ельцину». «И так каждый год: представительство за предательством. Такие партии надо распускать и запрещать, а они сидят в парламенте 30 лет и учат нас, как любить Родину. Пора это заканчивать», – считают в ЛДПР. «Зеленые» предлагают оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов. Например, бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев. «Важно помогать, поощрять именно тех, кто ответственно относится к домашним животным. Безнадзорных животных на улицах не будет не тогда, когда человек их будет стерилизовать или истреблять, а тогда, когда не будет выбрасывать домашних животных на улицу», - считает сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов. «Справедливая Россия – За правду» призывает восстановить кадровый состав врачей и медсестер в детских образовательных учреждениях, чтобы за каждым зданием был закреплен отдельный специалист. «Раньше необходимость постоянного присутствия врача или медсестры в школе или детском саду не ставилась под сомнение. Вроде бы и сейчас никто с этим не спорит. Но фактически из-за начавшейся несколько лет назад оптимизации число медработников в детских учреждениях сократилось», – констатировал лидер партии Сергей Миронов. Он напомнил, что многие школы и детские сады теперь формально объединяются в одно учреждение, хотя здания по-прежнему находятся на удалении друг от друга. «Получается, что на бумаге врач вроде как есть, а на деле – он совсем в другом здании. Случись что, сколько его ждать? Да и о какой эффективности можно говорить, если под надзором такого специалиста оказываются не несколько сот учеников, а больше тысячи?», – задался вопросом парламентарий. По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, критика лидера ЛДПР в адрес коммунистов понятна. «У КПРФ наблюдается рост рейтингов, а у ЛДПР – стагнация. Поэтому Жириновский атакует коммунистов по понятной болевой точке. Тем более, что ЛДПР есть за что критиковать наследников коммунистической идеологии с одной стороны, а с другой стороны – неискренних коммунистов-перевертышей», – пояснил собеседник. Он также отметил, что Жириновский регулярно выступает с критикой КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, но сейчас у этой критики есть конкретная причина. По словам политолога, «тема двуличности коммунистов может стать убедительной для протестной интеллигенции крупных городов». «Другое дело, что Жириновский эти голоса не получит», – заметил Минченко. При этом собеседник допускает отток людей, «которые голосуют за КПРФ как за самую сильную оппозиционную партию, в сторону других партий». «Не думаю, что это будет «Справедливая Россия», поскольку справедливороссы в последнее время тоже левеют и уходят в сталинизм. Полагаю, что бенефициаром этой критики могут оказаться «Новые люди», которые также претендуют на протестный электорат КПРФ», – отметил политолог. Что касается инициативы «Зеленых» оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, то она выглядит неубедительной. «Наличие двух «зеленых» партий в бюллетене делает нулевыми шансы прохождения любой из них в Госдуму. Для избирателя сейчас важен такой параметр, как «электобилити» (от английского election ability, прим. газеты ВЗГЛЯД) – вера в то, что партия пройдет барьер в 5% и готовность голосовать за победителя. Я думаю, «Зеленые» могут выступать с любыми инициативами, но дополнительных голосов им это не принесет. Избиратель не видит эту партию «победителем», – считает Минченко. На этом фоне призыв лидера «Справедливой России» восстановить численность медработников в детских учреждениях также выглядит неоднозначно. «То, что детям нужна медицинская помощь в учебных заведениях, несомненно. Но, насколько я знаю, сейчас во всех школах уже есть медкабинет. Поэтому полагаю, что обращение Миронова касается тех школ, которые объединены в комплексы», – предположила политтехнолог Алена Август. Она не исключает, что в таких учебных заведениях «в целях экономии медперсонал может быть сокращен». «Но и в этом случае необходимо обратить внимание на количество учеников, потому что школа в тысячу учеников – это одно, а комплекс в шесть тысяч человек – это другое», – подчеркнула собеседница. «Но Миронов с электоральной точки зрения правильно обратил внимание на эту проблему. Теперь важно разобраться, как в этом вопросе устанавливаются нормы и учесть такие детали, как количество учащихся и расположения корпусов школы. Думаю, в этом случае нужно не рубить с плеча рубить в преддверии 1 сентября, а разобраться в ситуации», – заключила Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 30 августа 2021, 11:45 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», – сообщается на сайте Кремля. Также Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ провел телефонные переговоры с коллегами из Таджикистана и России, ожидаются переговоры с лидером Узбекистана. Главной темой обсуждений стала ситуация в Афганистане, передает БелТА. Отмечается, что речь идет о консультациях по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе в середине сентября. «Плюс выработка общей позиции по Афганистану», – подчеркивается в сообщении. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко 30 августа 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии 30 августа 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии, в их числе действующий руководитель республики и два депутата, сообщил спикер заксобрания региона Алексей Мачнев. «Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», – передает ТАСС слова Мачнева. Он отметил, что представление зарегистрировано в парламенте республики, в настоящее время началась работа по организации и проведению заседания парламента по выборам главы республики, которое состоится в единый день голосования 19 сентября. В августе оперативники задержали бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева по делу о растрате. Они арестованы. Названа дата встречи Путина и Лукашенко в Москве 30 августа 2021, 14:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в российской столице 9 сентября, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. В ходе встречи политики обсудят союзные программы, подготовленные правительствами стран, и другие вопросы двусторонней повестки, а также международную проблематику. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября. Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки 30 августа 2021, 14:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. Руденя доложил президенту о проведении вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу. «У меня держатся все эти показатели хорошо», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявлял, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID.