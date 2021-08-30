Лавров указал на ненадежность Запада в качестве партнера

Страны Запада показали свою ненадежность в качестве партнеров в двустороннем взаимодействии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас никаких иллюзий нет. Западные коллеги доказали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей, которые они хотят достичь, грубо нарушать международное право, нарушать прерогативы СБ ООН, который один и имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения», – заявил Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия после «волны рестрикций в 2014 году» решила, что важно полагаться на собственные силы, в том числе в стратегических областях, и в сферах, «касающихся военного промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития экономики».

«Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, к инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас свои собственные ресурсы», – пояснил министр.

Также глава ведомства отметил, что представители стран Запада нередко заявляют, что готовы нормализовать связи с Россией, но для этого Россия должна «изменить свое поведение и должна сделать то, то и то».

«Так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. <...> С Российской Федерацией это просто глупо пытаться говорить таким языком», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что Москва всегда готова к разговорам на равных. «Хотите разговаривать на равных – милости просим в любой момент, наши двери открыты», – указал министр.