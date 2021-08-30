|
|
Синоптики рассказали о погоде в столице
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Переменная облачность с небольшим дождем ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов, передает ТАСС.
Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби
Боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.
По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС.
Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Эксперт объяснил упорство Эрдогана в покупке С-400
|
|
«Намерение Анкары купить второй полк С-400 объясняется желанием показать свою независимость в отношениях с США и многовекторность во внешней политике», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее президент Тайип Эрдоган подтвердил планы Турции по закупке второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 у России.
«Своим заявлением Эрдоган демонстрирует политическое упорство: он не только не прекращает сотрудничество по С-400, как от него требуют США, а еще и усиливает его», – отметил военный эксперт Сергей Денисенцев.
На планы Анкары по закупке второго полка С-400 повлияла совокупность факторов. «Во-первых, Эрдоган стремится продемонстрировать многовекторность Турции и ориентированность не на одного партнера в лице США. Во-вторых, у Турции появляется возможность изучать и работать с новыми военными технологиями», – пояснил собеседник.
«Кроме того, помимо вопроса технологий и желания показать независимость, свою роль сыграл и ценовой фактор. Закупка С-400 обходится для турецкого бюджета дешевле, чем обошлось бы аналогичное сотрудничество с американцами», – добавил эксперт.
«Впрочем, два полка С-400 – это не так много для страны, которая находится в столь сложной геополитической ситуации. Нельзя сказать, что закупка второго полка радикально изменит возможности Анкары в военном плане. Нет. Это скорее политический вопрос», – резюмировал Денисецев.
В воскресенье президент республики Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в приобретении у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. «Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. В последнем телефонном разговоре с президентом Путиным мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – отметил турецкий лидер.
В августе гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.
В июле замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон может ввести в отношении Турции дополнительные санкции в случае закупок российских вооружений.
«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», – сказала Нуланд в Конгрессе. Она добавила, что продажи и совместное с Турцией производство истребителя-бомбардировщика F-35 останутся приостановленными.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байдена заметили спящим на пресс-конференции
|
|
Пользователи Twitter обратили внимание на президента США Джо Байдена, который, судя по видео, мог уснуть на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», – написала Hande Gülbahar.
«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?» – поинтересовался Murat Aslan.
-
Некоторые пользователи решили, что Беннет заметил состояние Байдена и попытался исправить ситуацию, передает РИА «Новости».
«Сначала он [Беннет] начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена», – написал Fatih Tüfekci.
«Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл Сонный Джо», – заключил The Dark Knight.
Однако репортер CNN Дэниел Дэйл в Twitter выложил полное видео с пресс-конференции, на котором Байден не спит и реагирует на речь собеседника.
В Белом доме ранее сообщили, что Байден и Беннет обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
Школьникам в США предложили присягнуть флагу ЛГБТ вместо флага страны
В американском штате Калифорния школьная учительница Кристина Питцен предложила ученикам принести клятву верности флагу ЛГБТ, так как флаг США она из класса убрала.
Питцен убрала флаг США из-за того, что не одобряла действия американских властей в связи с пандемией коронавируса. Один из учеников, спросил, куда же смотреть, произнося клятву верности американскому флагу, если самого флага нет. Учительница ответила ему: «У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть». «А он вроде оглядывается и спрашивает: «О, этот?», и указывает на флаг гордости», – приводит ее слова РЕН ТВ.
Питцен заверила, что не заставляет учащихся участвовать в демонстрации верности флагу. Если они не хотят, то могут не произносить клятву. Однако руководство школы уже начало проводить проверку ее действий.
Напомним, права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип США. В июне Госдеп впервые отметил так называемый месяц гордости и поднял флаг ЛГБТ.
Поляки разрушили строящийся забор на границе с Белоруссией
Пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши.
«Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что «среди задержанных – Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)». Предположительно речь идет об активисте фонда «Открытый диалог» по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.
Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.
Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.
«Ашан» сократил число супермаркетов в России на треть
Российское подразделение французской Auchan («Ашан») за первое полугодие 2021 года закрыло 17 супермаркетов сети, следует из отчетности Elo Group.
По состоянию на 30 июня 2021 года, в России насчитывалось 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 – супермаркетами, передает «РБК».
В конце июня 2020 года ретейлер управлял 274 точками в России: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. Таким образом, за год число магазинов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»).
Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран
Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.
«Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.
По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.
«Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.
Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.
При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли
|
|
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесена уже во второй раз, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Подоляк сказал, что главы государств встретятся 1 сентября. По его словам, перенос является «абсолютно протокольным», он связан, «в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана». Переговоры перенесли, чтобы им не помешала ситуация в Афганистане, сказал Подоляк.
Он указала на «непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане» и отметил, что Вашингтону «необходима фокусировка на этой теме в этот день». Подоляк заявил, что для Киева «удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня», когда «именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», передает «РБК-Украина».
Напомним, изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, недавно ее перенесли на 31 августа. Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
СМИ: Удар в Кабуле осуществили США
Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.
Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
США подтвердили удар по машине в Кабуле
|
|
Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
«Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ* – Вилаят Хорасан» международному аэропорту имени Хамида Карзая», – сообщило Центральное командование США, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Банки в России сократили выдачу потребительских кредитов
Российские банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с июнем – до 347,7 млрд рублей, ужесточение регулирования со стороны ЦБ является одной из причин этого, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».
В июле банки выдали 1,123 млн потребкредитов на сумму в 347,7 млрд рублей. Количество кредитов снизилось на 0,2%, а их объем – более существенно, на 6%, передает РИА «Новости».
«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что, отчасти, может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», – сказал гендиректор компании Олег Лагуткин.
По его словам, вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе. Этот месяц для данного вида кредитования является стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Лагуткин спрогнозировал, что объем потребительского кредитования, может несколько вырасти.
Напомним, в Центробанке заявили, что с 1 октября в России ужесточат правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов российским гражданам с кредитами.
Политолог указал на хаотичное поведение США в Афганистане
|
|
«Американцы действуют спонтанно и сумбурно, пытаясь не допустить повторения терактов, эвакуироваться и забыть обо всем как о страшном сне», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее США подтвердили удар по машине в Кабуле, в результате которого погибло четыре ребенка. Предполагалось, что автомобиль был начинен взрывчаткой.
«США, строго говоря, уже все равно, к каким последствиям проведут такие авиаудары, потому что они заканчивают вывод войск из Афганистана. Вероятно, они получили какие-то сведения о готовящемся теракте. Если это правда, то предотвращение того, что случилось несколько дней назад в кабульском аэропорту, необходимая вещь. Понятно, что убивать детей никто не собирался. Но в таких случаях всегда есть издержки», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.
«В целом все это выглядит печально. Такое ощущение, что в Белом доме нет представления о том, как себя вести. Предпринимаются какие-то хаотичные действия на финальном этапе. То есть мы видим, что американцы действуют спонтанно и сумбурно за два до объявленного дедлайна по выводу войск», – пояснил собеседник.
«Но я не думаю, что эта история как-то скажется на Байдене. Как говорит русский народ – «снявши голову, по волосам не плачут», особенно при том количестве издержек, которое принесло Байдену решение о спешном выводе войск из Афганистана», – добавил политолог.
«Поэтому все дальнейшие действия США определяются текущей ситуацией в Кабуле. Они стараются закончить операцию по эвакуации как можно быстрее и как можно эффективнее, чтобы не допустить повторения того, что произошло несколько дней назад, и забыть обо всем как о страшном сне. У американцев довольно узкий коридор, и они вынуждены пройти по нему до самого конца», – заключил Лукьянов.
В воскресенье в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
Позже Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%
В связи с приближением урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%, сообщило управление по вопросам безопасности и природоохранного правоприменения при МВД США.
К утру субботы были эвакуированы работники с 279 из 560 нефте- и газодобывающих платформ, добыча нефти приостановлена на 90,84%, добыча газа – на 84,87%. После урагана платформы должны будут пройти ряд проверок, прежде чем возобновить работу. Если каким-то из платформ «будет причинен ущерб», их возвращение к работе «может занять больше времени», сообщило ведомство.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган «Ида», образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории. Штата Луизиана ураган достигнет в воскресенье, передает ТАСС.
Миссисипи изменила направление течения из-за урагана «Ида» в США
На побережье штата Луизиана обрушился ураган «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи, сообщила геологическая служба США.
Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива, из-за чего уровень Миссисипи поднялся как минимум на 2,1 м, а сильный ветер привел к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление. Возникла угроза затоплений, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Представитель геологической службы Скотт Перьен сообщил, что в окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. Подобная картина наблюдалась и «во время урагана «Катрина», но это крайне необычное явление», сказал он.
Ураган вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи, около 450 тыс. потребителей остались без электроэнергии, на ремонт электросетей может потребоваться несколько недель. Скорость ветра достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.
Напомним, в связи с приближением урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%. Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек.
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
Инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair является провокацией Европы, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский.
«Конечно... Не могу говорить о всех деталях этого процесса, есть тайна следствия, могу говорить только факты, которые были приведены: они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны», – ответил он на вопрос, был ли инцидент с Ryanair провокацией с европейской стороны, передает РИА «Новости».
Глава департамента выразил надежду, что «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».
«Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать», – считает Сикорский.
В понедельник эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.