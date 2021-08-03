800-летний Нижний Новгород переживает масштабное обновление «Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов на Шри-Ланку 3 августа 2021, 17:06 Текст: Елена Мирошниченко

«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы по направлению Москва – Коломбо (Шри-Ланка). Полеты начнутся с 2 сентября и будут осуществляться дважды в неделю. На данный момент авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа.

Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс» 1 августа 2021, 18:53

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС. Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID. В РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID 31 июля 2021, 19:09 Текст: Вера Басилая

Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк объяснил, как сохранить «молодость» мозга и восстановить когнитивные функции после перенесенного COVID-19. «Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил Федоряк радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал опубликованное в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока в этом вопросе «много неясностей». Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией». Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов. Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из Британии о том, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На акциях протеста в Берлине задержали почти 600 человек 1 августа 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц. Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости». Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек. Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта» Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян 31 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе, они находятся в безопасности, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. «31 июля около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии. «Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», – добавили дипломат. Ранее в Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе. Президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса 3 августа 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить. «Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач. Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. «Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он. Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови. Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C. Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины 1 августа 2021, 16:00 Текст: Елена Мирошниченко

Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов. По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости». Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики. Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer. Власти Ростовской области допустили введение локдауна 2 августа 2021, 17:41 Текст: Елена Мирошниченко

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом. «Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс». Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%. Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается. Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V» 3 августа 2021, 12:22

Фото: Pool/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Эпидемиолог предрек России три года борьбы с коронавирусом 1 августа 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит. Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости». «У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов. Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года 1 августа 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, и зародился в Китае, считает руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте. «Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий – на 96% – на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», – сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, «но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад». «А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», – отметил он. Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это. «Так, осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. И некоторое количество команд заболело с симптомами, похожими на грипп. И также были спортсмены, которые не смогли из-за этого принять участие в играх, что необычно для военных спортсменов. Так что вирус уже был, и есть свидетельства того, что этот вирус также был в Европе еще раньше, чем объявили», – сказал он. Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, «чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций». Кроме того, Питте предположил, что COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк. Он напомнил, что в мире существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но в отношении которых у людей вырабатывается иммунитет еще в детстве. «И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через пять или десять лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», – сказал он. Питте подчеркнул, что если бы в настоящее время в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы от шести до десяти волн заражений. «Сейчас у нас есть шанс гораздо быстрее достигнуть популяционного иммунитета, если люди будут вакцинироваться, так как у нас есть несколько вакцин, и среди них очень эффективные. Если же этого не случится, то нам, к сожалению, придется пойти по пути эпидемиологических волн, которые уже причинили ущерб и будут продолжать это делать. Потому что коронавирус будет мутировать, и появятся мутации, которые будут быстрее заражать или быстрее передаваться. Потому что чтобы выжить, вирус должен мутировать и быстрее распространяться, иначе он исчезнет», – сказал он. Эксперт добавил, что мир быстрее вернется к нормальной жизни, если будет привито больше населения. Поэтому важно достичь массовой вакцинации к 2022 году, «но для этого необходимо большое количество вакцин, и чтобы люди понимали необходимость вакцинации». По его словам, вакцины также должны защищать людей от так называемого эффекта «длинного ковида», который встречается у пациентов, переболевших вирусом. Поэтому, вероятно, понадобится прививать также и детей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции 2 августа 2021, 02:18

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отсутствие мигрантов и дефицит рабочей силы отчасти стали причиной роста инфляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что летом 2020 года «пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее». Сложившаяся ситуация привела к тому, что «строительные организации уволили многих людей», а те «уехали». В результате «возник дефицит рабочей силы», причем «достаточно большой», сказал Собянин. «Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», – приводит его слова РБК. Как пояснил мэр, это «потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти». Он указал, что «когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит». «Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», – заявил глава города, добавив, что «бизнес адаптируется». В начале мая президент страны Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Флорида установила антирекорд по приросту случаев COVID-19 1 августа 2021, 03:31

Фото: Robin Utrecht/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В американском штате Флорида зарегистрирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Зафиксированы 21683 новых случая. Прежний рекорд, установленный 7 января, составлял 19334 случаев коронавируса. На штат приходится около пятой части всех новых случаев в США, передает РИА «Новости». Washington Post со ссылкой на оценки специалистов пишет, что суточный прирост в стране может возрасти в августе до показателей в 140–300 тыс. (сейчас – свыше 70 тыс. в сутки). Этому могут способствовать как штамм «дельта», так и возвращение США к обычному образу жизни. За неделю среднесуточный показатель заболеваемости подскочил на 60%. Напомним, США лидируют в мире по числу заражений и смертей от COVID-19. Выявлено около 35 млн случаев коронавируса, умерли свыше 613 тыс. человек. Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса 1 августа 2021, 14:28

Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report. Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%). Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне. Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года. Жириновский назвал политическим пиаром позицию КПРФ и справороссов по прививкам 1 августа 2021, 12:18

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Критика прививок от коронавируса со стороны ряда членов КПРФ и «Справедливой России – За правду» является попыткой привлечь избирателей, выступающих против вакцинации, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума «Территория смыслов». «Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила», – сказал Жириновский, подчеркнув, что без вакцинации не получится остановить пандемию. Политик усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от коронавируса, напомнив, что члены партии пренебрегали ношением масок, а депутат-коммунист Валерий Рашкин открыто выступал против прививки. «То же самое «Справедливая (Россия)». Они хотят подыграть тем, кто против, сказать им: «Голосуйте за нас», – заявил Жириновский. «Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления», – добавил он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов. Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID 1 августа 2021, 20:05 Текст: Елена Мирошниченко

Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала. «Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости». Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории. Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.