СК показал дом похитившего девочку на Алтае мужчины

Следователи сняли на видео дом на Алтае, где похититель два дня удерживал 12-летнюю девочку на Алтае, видеозапись опубликовал Следственный комитет.

В ролике запечатлен проход к дому, похожий на коридор, в нем лежит велосипед. Во дворе заросшего кустарником дома находятся бревна, которые заготавливал хозяин, и мотоблок с прицепом.

Видеозапись опубликована на официальном канале Следственного комитета в YouTube.

В описании к записи отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю территориального следственного органа лично возглавить поиск подозреваемого в похищении девочки, скоординировав действия всех правоохранительных органов в регионе.

«Бастрыкин потребовал доложить о проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», – отметили в СК.

Ранее соседи мужчины сообщали, что тот якобы два года копал подвал, чтобы удерживать в нем пленных. В СК же отмечали, что похититель толкнул и связал ребенка, после чего надел на нее мешок и погрузил в прицеп своего транспортного средства.

Напомним, девочка пропала на Алтае, на берегу реки Бия нашли ее вещи и телефон. Ночью 2 августа ребенок вернулся домой. Она сообщила, что ее похитил 40-летний местный житель, он два дня ее удерживал, а потом отпустил. По версии следователей, мужчина, прежде чем устроить похищение, следил за ребенком около месяца.