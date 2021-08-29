В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой Работа соцсети «ВКонтакте» восстановлена после сбоя На Российской креативной неделе представили свои проекты более десятка креативных индустрий 29 августа 2021, 10:42 Текст: Елизавета Булкина

В рамках Российской креативной недели на площадках фест-форума в Парке Горького представили свои проекты 14 креативных индустрий, среди которых новые медиа, урбанистика, архитектура, разработка игр и компьютерная графика, музыка, кино, телевидение, издательское дело и журналистика, образование и другие. В рамках деловой программы прошли сессии, которые станут основой для системных решений в области креативной экономики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Так, на деловой сессии «Утро с фондами» обсуждались перспективы развития ведущих президентских и национальных фондов. Глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркнул, что «важно сформировать финансовую инфраструктуру для креативных индустрий». «В нее обязательно должны входить институты стартового финансирования, которые уже запущены государством, однако дальше должны подключаться венчурные фонды и банковские институты», – сказал он. На сессии «Урбанистика-2021: дайджест процессов трансформации» обсудили креативный потенциал урбанистики, поскольку устойчивое развитие креативной отрасли невозможно представить в отрыве от процессов урбанизации. Было отмечено, что территориальная инфраструктура, развитость среды – фундамент для формирования инновационно-креативной экономики. В рамках деловой программы состоялась дискуссия «Креативный экспорт». Заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский привел в пример мультфильм «Маша и Медведь», который знают 90% детей во всем мире. В свою очередь Фируз Мирза-Заде, руководитель проекта Dubai Creates (Дубай, ОАЭ), как один из инициаторов встречи, подчеркнул, как важен диалог России и ОАЭ, ведь обе страны являются центрами креатива. На инсайт-сессии «Кино после Голливуда» режиссеры, продюсеры и представители власти обсудили будущее киноиндустрии. Так, Журавский отметил, что Голливуд и кино теряют границы. Режиссер Николай Лебедев («Легенда №17», «Апостол», «Звезда») в свою очередь отметил, что «интерес к человеческой душе останется навсегда. Машина это не сможет изменить никогда. И формальные вещи не смогут заменить человеческое творчество». На площадке «Спецпроекты» в субботу прошел день моды, который открыло пленарное заседание «Устойчивое развитие моды и креативных индустрий». Позже здесь состоялась дискуссия «Визуальные коды модной индустрии (витринистика, айдентика, визуальный мерчандайзинг, городская среда, мода и урбанистика)», на которой директор АНО «Центр устойчивого развития», заместитель начальника управления «Корпоративная социальная ответственность организации «Городские реновации» Алина Рохлова рассказала о всероссийском конкурсе по созданию дизайна витрин магазинов в 2022 году. На площадке «Образование в креативных индустриях» состоялась встреча студентов с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Обсуждались формат нового учебного года, международные научные проекты, особенности российского высшего образования и даже возможности снижения углеродного следа на пути студентов в вузы. Главный редактор канала «Комсомольская правда ТВ» Александра Лябина на площадке «Издательское дело и журналистика» поделилась преимуществами и возможностями, которые открываются сегодня перед блогерами и журналистами благодаря популярному формату коротких видеороликов: «Длина наших видео – 3 минуты. Это оптимальный хронометраж, чтобы рассказать историю ярко и кратко». Организаторами Российской креативной недели выступают ФГБУ «Роскультцентр», Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы. Партнер Российской креативной недели – ПАО «Новатэк». Генеральный партнер – Сбер. Официальный телекоммуникационный партнер – МегаФон.

Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского 28 августа 2021, 13:15

Фото: Jim LoScalzo/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский встретятся на будущей неделе, они обсудят ситуацию в Крыму и Донбассе, сообщила представитель американского Белого дома Джен Псаки. «На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», – заявила Псаки, сообщает пресс-служба Белого дома. По ее словам, лидеры двух стран поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Встреча Байдена и Зеленского, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Минобороны приступает к напугавшей США и Японию модернизации бомбардировщиков Ту-95 28 августа 2021, 14:07 Текст: Иван Петров

Министерство обороны России подписало с Казанским авиационным заводом (КАЗ) контракт на 364 млдр рублей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие. В его рамках планируется провести модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95. По словам министра, для военных в Казани полностью модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95, а также построят самолеты Ту-214, которые используются для перевозки военного руководства, личного состава и в качестве базы для спецсамолетов разведки, связи и радиоэлектронной борьбы. «Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда [рублей]. Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95», - сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest назвал четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС оружием, которое может уничтожить мир. В результате модернизации самолет получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета. В ежегодном докладе Минобороны Японии за 2021 год в качестве одной из главных угроз безопасности страны упоминаются совместные длительные полеты Ту-95 и китайского бомбардировщика Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану в 2019 и 2020 годах. В США захотели воссоздать советского «морского монстра» 28 августа 2021, 18:08

Фото: wikipedia.org

Текст: Евгения Шестак

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана. По информации Popular Mechanics, новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. В частности, грузовые суда могут добираться до места назначения неделями, а самолеты не так велики по размеру и для них нужны подготовленные взлетно-посадочные полосы, передает РИА «Новости». «Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», – объяснил журналист. По его словам, одна из советских моделей экраноплана под названием «Лунь» обладала выдающимися характеристиками: могла преодолеть расстояние в 1700 километров с максимальной скоростью до 550 километров в час и грузоподъемностью до 100 тонн. Также журналист похвалил вооружение экраноплана. За размах крыльев в 44 метра «Лунь» прозвали «летающим морским монстром». В марте президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием. Звезда грузинского футбола оценил уровень чемпионата России 28 августа 2021, 11:53 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Полузащитник казанского «Рубина» 20-летний грузин Хвича Кварацхелия заявил о высоком уровне российской премьер-лиги, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Футболист, на которого имеют виды европейские гранды, заявил в интервью порталу sportall.ge, что «российская премьер-лига находится на достаточно высоком уровне, испытала серьезный прогресс». «Легких противников здесь фактически нет», – считает Кварацхелия. «Моя цель - выиграть Лигу Чемпионов. Время покажет, я сделаю это с «Рубином» или какой-то иной командой», – добавил спортсмен. При этом он не исключил, что перейдет из «Рубина» в это трансферное окно. Кварацхелия сейчас травмирован, поэтому он не поможет сборной Грузии в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022 в Катаре. Дома грузинский спортсмены сыграют с Косово, а на выезде – с Испанией. За национальную команду Грузии Кварацхелия провел восемь матчей и забил в них три гола. Жителей Ростовской области атаковали миллионы зеленых комаров 28 августа 2021, 17:57 Текст: Вера Басилая

Жители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров, которых они собирали руками. На кадрах видно, как местные жители сгребают насекомых руками и показывают друг другу. Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал ростовскому порталу 161.ru, что это явление – не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок. Зоолог подчеркнул, что эти комары не опасны для человека. По словам Тихонова, в каждом конкретном месте скопления формируются всего на несколько дней, но в целом на побережье комары продолжат размножаться до осени, пока будет держаться теплая погода. Ранее в населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров. Захарова высмеяла угрозу Кулебы «испортить жизнь» Поклонской 28 августа 2021, 20:14 Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим обещанием «испортить жизнь» депутату Госдумы, бывшему прокурора Крыма Натальи Поклонской создал лучшую антирекламу украинскому гражданству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», – указала дипломат в Telegram. Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство. Сама Поклонская призвала Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь». Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса 28 августа 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. «Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС. По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз. «Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет». Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них». Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. Вратарь «Красной Звезды» из Советска погиб на игре в Калининграде 29 августа 2021, 00:46 Текст: Антон Антонов

В Калининграде вратарь любительской команды «Красная Звезда» (Советск) Александр Шишмарев умер во время футбольного матча с местным клубом «Балтика-М», сообщает пресс-служба Калининградской областной федерации футбола. Трагедия произошла «во время тренировочного спарринга», 23-летний Шишмарев «получил тяжелую травму» в «столкновении с футболистом хозяев». Врачи «Балтики» оказали ему помощь, прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Шишмарева, но спасти его не удалось. Калининградская федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Сообщается, что расходы на организацию похорон будут полностью покрыты при «поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области», пишет Sport24. Президент КООФ Александр Гвардис сообщил, что «предварительно, со слов врача, который оказывал помощь» у Шишмарева «запал язык, и он задохнулся», передает ТАСС. Меры против COVID-19 решили усилить в российских школах с 1 сентября 28 августа 2021, 13:22

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова. Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. «Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», – заявил министр. Вместе с тем, он завил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет, учителя никто не заменит. «Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит», – приводит РИА «Новости» слова министра. Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата. Кравцов подчеркнул, что день знаний в России пройдет очно, все школы готовы к приему 17 млн школьников. Ранее сообщалось, что московские власти не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Эстония призвала ЕС создать ПВО для «сдерживания России» 28 августа 2021, 12:30 Текст: Вера Басилая

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Европейскому союзу для «сдерживания России» профинансировать создание в ее стране ПВО средней дальности. «Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Европейского союза», – сказала Кальюлайд в интервью журналу Diplomaatia и выразила мнение, что одним из примеров такого взаимодействия могло бы быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса действия через Фонд сплочения Евросоюза, передает «Интерфакс». «Пятый год мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, в том числе и Эстония, расходуют более 2% валового внутреннего продукта, однако у них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Разумно ли таким же образом собираться в шестой раз, чтобы признать этот факт, или следует создать механизм, через который распределять эти расходы», – заявила глава Эстонии. По ее мнению, «есть одна вещь, где Европейский союз лучше, чем НАТО – перераспределение». «Если по этому пути готовы двигаться дальше, поддержка Европейского союза деятельности НАТО была бы очень большой. Если не готовы продвигаться, то на деле нет и смысла всерьез говорить об оборонном сотрудничестве Европейского союза», – считает президент Эстонии. «Я пыталась и американцам разъяснить, что с этой точки зрения Европейский союз мог бы быть полезным. Разумеется, поначалу возникла нервная ситуация, когда ЕС начал говорить о стратегической автономии и тому подобном. Было бы хорошо все время смягчать и контролировать такое напряжение», – пояснила Кальюлайд, добавив, что возможным примером стратегической автономии ЕС «могло бы стать проведение Европейским союзом, например, одной операции в Ливии без помощи НАТО и США». В Эстонии постоянно проходят учения иностранных контингентов НАТО, но это Таллин не успокаивает. Там уверены, что Эстония должна располагать и собственными вооруженными силами, достаточно мощными для того, чтобы сдерживать «российского агрессора» хотя бы в течение нескольких дней – до тех пор, пока не подоспеют западные союзники. Милитаризация страны ведется при полном одобрении большинства эстонской общественности и прессы. Так, в январе 2019 года журналист одного из наиболее читаемых в Эстонии порталов Delfi Вахур Кооритс опубликовал в крупном издании Eesti Päevaleht весьма воинственную статью. Выход этой статьи совпал с шедшими в Эстонии дебатами о военной доктрине. Газета ВЗГЛЯД писала, как страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы. Шойгу рассказал о роли военных США в распространении героина 28 августа 2021, 22:28

Фото: Marco Mancha/U.S.Marines/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Маковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости». Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых». Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки». Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается». На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Массовые протесты из-за закрытия банков начались в Кабуле 28 августа 2021, 13:38 Текст: Вера Басилая

Несколько сотен человек вышли на улицы Кабула с протестом из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты по всей стране, люди требуют выдать им их сбережения. Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы жителей страны оказались лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату сотрудникам. Большинство протестующих требует, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк страны. О той же проблеме говорят представители пунктов обмена валюты и даже так называемые валютные менялы, передает ТАСС. Несмотря на то, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о возобновлении работы всех банков страны, начиная с 25 августа, многие сотрудники финансовых учреждений не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности. Ранее Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане. Напомним, США намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) запретило вывозить доллары и исторические ценности из Афганистана. Патриарх Кирилл счел греховным визит патриарха Варфоломея на Украину 28 августа 2021, 16:07

Фото: Russian Government/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину является греховным и малообъяснимым поступком, подрывающим единство православия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, силы зла, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, передает ТАСС. «И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками. И это событие еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова», – сказал патриарх. Ранее в канонической УПЦ поблагодарили Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и украинские власти за отсутствие патриарха Константинопольского Варфоломея в храме Святой Софии на «Благословении Украины» в День независимости Украины. Константинопольский патриарх Варфоломей посещал Украину 20-24 августа. Он побывал в Киеве и принял участие в праздновании Дня независимости Украины, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе. Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов 28 августа 2021, 16:34

Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Родители могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ от пятибалльной шкалы в пользу системы «зачет-незачет», заявила замминистра просвещения России Анастасия Зырянова. «С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем – изобразительное искусство, музыка и физическая культура – может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет», – приводит РИА «Новости» Зырянова. Она рассказала, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ИЗО, физкультуру и музыку не следует выводить в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми. Ранее Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ почти по всем предметам. МИД назвал причину поражения США в Афганистане 29 августа 2021, 03:31

Фото: Robyn Haake/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана. «Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live». Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством». При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного». На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он. Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам». Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД