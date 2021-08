Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана Боеспособность Вооруженных сил выросла в два раза 29 августа 2021, 01:02

Внезапные проверки, поставки новых вооружений и Армейские международные игры позволили вдвое усилить боеспособность Вооруженных сил России, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу. «В два раза, это огромный показатель», – сказал он, сообщив, что в АрМИ–2021 приняли участие и прошли все этапы до выхода в финал 452 тыс. российских военных. Шойгу также подчеркнул, что Минобороны не собирается превращать АрМИ в «спорт высоких достижений». В связи с этим победители не участвуют в Играх в следующем году. По его словам, тот, кто уже одержал победу, «может быть инструктором, тренером, но никак не участником». «Таким образом, у нас каждый год появляются тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live». Шойгу сказал, что России было бы интересно участие военных США и ЕС в Армейских международных играх. Он не стал говорить «про шансы», но отметил, что «хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику». «Ведь проходит «Формула-1», разные «конюшни» выступают», – сказал он, добавив, что стороны «были близки к этому в 2014 году, еще до разных событий, до крымского референдума говорили с Германией, Великобританией, Италией». Так, с Италией «обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колесные танки участвовали в танковом биатлоне». VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» проходят с 22 августа по 4 сентября. Помимо России, конкурсы проходят на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые принимают конкурсы впервые. В них участвуют свыше 280 команд из 43 стран. Команды Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора впервые принимают участие в играх.

Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды 26 августа 2021, 04:23

Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией». Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол. Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости». 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Шойгу назвал победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 27 августа 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу назвал общей победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 Казанским авиационным заводом (КАЗ), такую задачу он ставил предприятию несколько лет назад. В ходе посещения КАЗ в пятницу министр поднялся в кабину построенного на заводе Ту-160, где ему рассказали о боевом потенциале новых самолетов, он существенно возрос по сравнению с предшественниками. Во время осмотра цехов предприятия министру доложили, что оперативно было выполнено поручение президента Владимира Путина, которое позволило возобновить производство Ту-160 – восстановление установок электронно-лучевой сварки: стало возможным производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Как результат – в декабре 2020 года новый Ту-160 был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. В его кабину и поднимался министр обороны. «То, о чем мы говорили пять или шесть лета назад, сделано. Это наша общая победа», – передает ТАСС слова Шойгу. Он также наблюдал за полетом глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Шойгу доложили, что это второй опытный образец. На самолете выполнены все регламентные работы, совершены все необходимые полеты, в ходе которых были проверены автоматические системы управления, проверено свето-техническое оборудование в ночное время суток и оборудование радиосвязи на разных частотах. Машина прошла программу предварительных летных испытаний, готова к передаче на дальнейшие испытания. Затем был осмотр глубоко модернизированных строевых самолетов Ту-160М, образцов выпускаемой КАЗ продукции, а также выставки беспилотных летательных аппаратов, где, в частности, демонстрировались беспилотники «Альтиус-РУ» и «Форпост». После этого министр обороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом (КВЗ), осмотрел объекты инфраструктуры, производственных цехов и образцов выпускаемой продукции. Шойгу поднялся в кабину Ми-8МТВ-5М, где ему доложили об основных преимуществах этой машины по сравнению с предшествующей версией. Среди них, в частности, выполнение ночных полетов в группе с применением очков ночного видения, замена иностранных комплектующих и другое.



Министру также представили проект «Киберпром», разработанный студентами Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева, которые победили во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности». Ранее в пятницу Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани. Раскрыты характеристики российской станции предупреждения о ракетном нападении 26 августа 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационные станции российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тыс. километров, сообщил на «Армии-2021» гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. «Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тыс. километров», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. «Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать», – сказал он. Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа «Воронеж». Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей. В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году. Напомним, в феврале в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области 28 августа 2021, 10:07

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА. «Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС. В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты». Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет. В ОСК рассказали о создании электромагнитной катапульты на российском авианосце 26 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно», – цитирует РИА «Новости» Рахманова. По его словам, о точных сроках создания катапульты говорить рано, так как работы по авианосцу пока не начаты. Рахманов подчеркнул, что при принятии решения об оснащении российского перспективного авианосца такой катапультой необходимо внимательно изучить опыт зарубежных коллег. Ранее сообщалось, что военно-морские силы США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла новейшего авианосца «Джеральд Форд». В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет 28 августа 2021, 08:15

Сотрудники ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, сообщили в госкорпорации «Ростех» на форуме «Армия – 2021». Новейший эзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы – безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом, передает РИА «Новости». «Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе – на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее», – уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно. В «Ростехе» также указали, что экзоскелеты, уже применяемые военными Россией в Сирии, увеличивают боевой потенциал подразделений. «Помимо увеличения возможностей военнослужащего многократно увеличивается боевой потенциал всего подразделения. Об этом говорит и опыт боевого применения. В Сирии уже действуют подразделения саперов, оснащенные пассивными экзоскелетами», – отметили в госкорпорации. Как отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов, применение безредукторных двигателей позволяет использовать экзоскелет как в активном режиме, так и пассивном. «Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления», – добавил специалист. ОСК решила делать подлодку пятого поколения без Минобороны 26 августа 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) выполнит начальный этап создания подводной лодки пятого поколения без участия Минобороны, но при помощи Минпромторга, заявил на форуме «Армия-2021» гендиректор ОСК Алексей Рахманов. «На начальном этапе создания подводной лодки финансирование не обязательно должно идти со стороны Минобороны. Мы рассчитываем выполнить по ряду направлений опережающие изыскания по линии Минпромторга в рамках госпрограммы оборонно-промышленного комплекса», – передает РИА «Новости» слова Рахманова. В то же время он выразил надежду на то, что, начиная с новой Госпрограммы вооружения (2024-2033 годов), такое финансирование все же будет выделено. Ранее Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК. «Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой 27 августа 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшая неуправляемая ракета С-13Б может войти в штатное вооружение самолетов марки «Су» и вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин в рамках форума «Армия-2021». «Для применения ракет на различных видах носителей (самолетах, вертолетах) требуется их прописка – комплекс специальных летных испытаний на каждой машине. В настоящее время система НАР С-13 уже прописана на самолетах Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130, МиГ-29БМ, вертолете Ми-28Н», – передает ТАСС слова Кочкина. По его словам, новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями – малым и большим – подрыв боевой части. «Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легкобронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т», – пояснил исполнительный директор «Техмаша». Ракета С-13Б имеет боевую часть повышенного могущества. Она предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической авиации, морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также открыто расположенной легкоуязвимой техники и живой силы. Напомним, 20 июля Ростех впервые представил неуправляемую ракету С-13Б. Новейший комплекс РЭБ «Инфауна» показали на форуме «Армия-2021» 27 августа 2021, 09:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Гостям военно-технического форума «Армия-2021» на демонстрационной площадке гарнизона «Барановский» специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье был представлен не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна», сообщили в Минобороны. «Он предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения», – говорится в сообщении на сайте Минобороны. Напомним, в ноябре «Московский комсомолец» сообщил, что в миротворческой операции в Нагорном Карабахе Ульяновская десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск получила многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Он защищает личный состав, подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскирует наиболее важные объекты аэрозольной завесой. Команда России на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика» 27 августа 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков в рамках Армейских международных игр-2021 выиграла самый сложный третий этап – «тропа разведчика», установив рекорд прохождения трассы, сообщает пресс-центр АрМИ-2021. «Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков по временному показателю установила рекорд прохождения самого сложного этапа конкурса – «тропы разведчика» преодолев его за 41.04 минуты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там отметили, что впервые участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» перед прохождением «тропы разведчика» преодолевали сухопутную милю (1,6 километра). В ходе проведения третьего этапа разведчики в боевой экипировке преодолели комплекс препятствий на время, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой 6 метров, преодолеваемые с помощью шеста, «кошки» или веревки с противовесом, ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия. Также в ходе прохождения «тропы разведчика» участники команд уничтожили условных противников броском ножа из различных положений, «подорвали» участок железной дороги, преодолели зараженные участки местности в противогазах и эвакуировали раненого. По итогам третьего этапа первое место заняла команда России. Вторыми преодолели тропу разведчики из Узбекистана, третьей к финишу пришла команда Китая. Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных – это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини. США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами аэропорта Кабула 28 августа 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Американские военные уничтожили в Кабуле последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами столичного аэропорта, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. По данным газеты, американцы избавились от базы Eagle Base, чтобы оставленные на ней оборудование и информация не попали в руки к талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). Отмечается, что уничтожение Eagle Base было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Россия модернизировала уникальную РЛС ПРО под Москвой 26 августа 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия модернизировала не имеющую аналогов в мире радиолокационную станцию «Дон-2Н», расположенную в Подмосковье, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. Станция «Дон-2Н» входит в Систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м она была принята на вооружение. Антенны станции установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и с шириной основания почти 150 метров. «Мы как раз недавно закончили модернизацию этой станции, сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности «Дон-2Н», – передает РИА «Новости» слова Аношко.



Он добавил, что станция «не только изменила свои количественные характеристики, но и качественные». РЛС «Дон-2Н» способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать их с большой точностью, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех и т. д. Станция существует в единственном экземпляре, была введена в эксплуатацию в 1991 году и с тех пор несет дежурство в непрерывном режиме. По данным Минобороны, станция «Дон-2Н» способна обнаруживать космические объекты размером всего 5 см на высоте до 1000 км. Напомним, в январе командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук сообщил, что завершены все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы противоракетной обороны Москвы. Иностранцев восхитил танковый балет на «Армии – 2021» 28 августа 2021, 15:03 Текст: Вера Басилая

Иностранные интернет-пользователи восхитились роликом с «танковым балетом» на форуме «Армия – 2021», комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины, опубликованное телеканалом RT в YouTube. «Мне нравится, как танки «танцуют» вместе с артистами на заднем фоне», – написал один из пользователей. «Прекрасно», — подчеркнула Patricia Dileonardo. Другие зрители отметили внимание постановщиков к деталям. «Галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков – отличный штрих. Невероятно», – написал Cam35mm, передает РИА «Новости». Также пользователи оценили другие элементы церемонии открытия форума: шпагат военного между дулами танков и парашютную группу с флагами стран-участниц. «Армия – 2021» проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. В рамках форума предусмотрена демонстранционная программа военных подразделений и танковый биатлон. Минобороны решило развернуть сеть загоризонтных станций «Контейнер» 26 августа 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны приняло решение развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тыс. километров, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» (компания-разработчик) Юрий Аношко. «Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций «Контейнер», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Специалист не назвал число станций, которые будут входит в систему, но отметил, что они «должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство». По словам Аношко, РЛС «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна «заглянуть» за радиогоризонт. Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС «умеет» видеть любые самолеты, включая все «стелс». Дальность обнаружения целей у «Контейнера», по данным открытых источников, достигает 3 тыс. километров. Ранее начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил России сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1,5 тыс. км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов. Напомним, в декабре 2020 года источник в ОПК сообщил, что вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) «Контейнер» заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении.