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Талибы не дали 20 афганцам эвакуироваться в Словакию
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Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) не пропустили в аэропорт Кабула 20 афганцев, которые должны были эвакуироваться на норвежском самолете в Словакию, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.
«Группа из 20 афганцев, для которых мы договорились о местах в норвежском самолете, не была допущена через контролируемый «Талибаном» вход (в аэропорт)», – написал министр в Facebook.
По словам Корчока, МИД республики приложил максимальные усилия для того, чтобы помочь сотрудничавшим со Словакией афганцам и их родственникам эвакуироваться из Кабула. В пятницу удалось договориться о том, что им будет предоставлено 20 мест в норвежском эвакуационном самолете, который должен был переправить этих афганцев в Тбилиси, после чего присланный из Братиславы самолет доставил бы их в Словакию, передает РИА «Новости».
«К сожалению, только что мы получили сообщение о том, что этой группе афганцев не удалось пройти через контрольный пункт «Талибана», представители которого в драматической ситуации и при угрозе использовать оружие воспрепятствовали им в прохождении в аэропорт», – написал Корчок.
Он подчеркнул, что подобными действиями «Талибан» нарушает собственное обещание, что разрешит эвакуацию из Кабула до 31 августа. «Мне искренне жаль, что так случилось, тем более, что нам удалось договориться о местах в самолете. Но на ситуацию на месте (в Кабуле) мы повлиять не можем. А то, что там существует угроза человеческим жизням, подтвердил и теракт, состоявшийся в четверг. Тем не менее, наша команда продолжает свою работу», – добавил Корчок.
Талибы в пятницу заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Военный эксперт оценил способность талибов справиться с ИГ
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«Талибы очень негативно относятся к «Исламскому государству*» (террористическая организация, запрещена в России), у них есть все необходимые силы и средства для противостояния им», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя взрывы в аэропорту Кабула.
«Взрывы в аэропорту – это работа членов группировки ИГ*, которые укрылись в Кабуле», – предполагает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
Он напомнил, что ИГ*, в отличие от «Талибана» (движение запрещено в России), проповедует мировое господство. «Они могли совершить эти теракты, во-первых, для того, чтобы показать неспособность талибов навести порядок в стране. А во-вторых, чтобы американцы вновь начали боевые действия против талибов. Это чистейшей воды провокация», – считает Матвийчук.
Эксперт пояснил, что талибы очень негативно относятся к ИГ*. «Они борются с ними уже несколько лет. Я думаю, что у талибов есть силы и возможности для того, чтобы противостоять ИГ*», – уверен он.
«После терактов «Талибан» проведет акцию устрашения по всему Афганистану, а также постарается натравить местное население афганцев против игиловцев*, которых рассматривают как чужаков. В результате будут созданы дружины по всему периметру страны», – заключил Матвийчук.
Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тысяч человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Более того, по меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами, сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула
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Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.
«Турция одобрила запрос движения на управление аэропортом Кабула», – заявил телеканалу источник в движении, передает РИА «Новости».
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уточнил, что талибы заявили, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции.
Он также пояснил, почему Анкара не сразу дала ответ на это предложение.
«Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это», – передает его слова ТАСС.
При этом он подчеркнул, что контакты Анкары «Талибаном» (запрещена в России) возможны при наличии повода и желания. «Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения», – сказал Эрдоган.
Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации аэропорта Кабула.
Ранее сообщалось, что Анкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности.
В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
Между тем сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные.
Эксперт: Путин, Шойгу и Лавров справятся с угрозами из Афганистана
«Наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. У президента, министра обороны и главы МИД достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в аэропорту Кабула произошла серия терактов.
«После терактов в аэропорту Кабула мы видим, что, помимо запрещенного в России движения «Талибан», там есть и другие террористические группировки. Появилась информация, что взрывы были организованы ИГ*», – отметил политолог Марат Баширов. «Государственность в Афганистане распалась, а силовые органы деморализованы, поэтому каждый человек там должен думать в первую очередь о собственной безопасности», – добавил собеседник.
По словам Баширова, несмотря на сохранение террористической угрозы в Афганистане, Россия на данном этапе контролирует ситуацию. «Во-первых, министр обороны Сергей Шойгу быстро и профессионально провел эвакуацию наших граждан из Афганистана. Все, кто хотел уехать, были эвакуированы», – подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что посольство России в Афганистане находится под надежной охраной. «Поэтому пока с этой точки зрения безопасность российских граждан обеспечена», – пояснил он.
При этом политолог указал на важнейшую роль президента России в обеспечении безопасности страны. «Нет повода недооценивать слова Владимира Путина о серьезности террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Лучше перестраховаться десять раз, чем подвергнуться опасности», – подчеркнул он.
Кроме того, эксперт напомнил слова президента о том, что Россия не станет вмешиваться в конфликт в Афганистане и не будет втягивать армию в «войну всех против всех». «У России есть обязательства перед союзниками в рамках ОДКБ, в том числе по оказанию им помощи для недопущения проникновения членов террористических организаций на их территорию. Поэтому будет усилено взаимодействие. А наши пограничники в стократном режиме будут проверять всех, кто едет к нам из сопредельных центральноазиатских республик», – отметил Баширов.
Эксперт уверен, что наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Для того, чтобы куда-то ввести свои войска, нужно, во-первых, получить согласие официальных властей Афганистана, а во-вторых, одобрение этого решения Советом Федерации. На сегодняшний день об этом речи нет, о чем и сказал президент», – добавил политолог.
Баширов не сомневается, что «у президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой». «Они наиболее компетентны из руководителей всех других стран в части борьбы с распространением террористической угрозы. Это доказывают успехи антитеррористической операции на Северном Кавказе, где удалось справиться с попыткой создания террористических анклавов, а также успешная операция в Сирии по борьбе с ИГ», – заключил он.
Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ранее Москве удалось быстро эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны с теми, кто пожелал покинуть республику.
Лавров посоветовал США извлечь урок из ситуации в Афганистане
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США должны извлечь для себя уроки из ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны», – передает его слова РИА «Новости».
«Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах», – добавил Лавров.
По словам главы МИД, Москва сожалеет о невыполнении соглашения Вашингтона и талибов, однако произошло это не только из-за позиции последних.
Он указал, что в последнее время до масштабного наступления талибов «наблюдалась тенденция по затягиванию» мирных переговоров.
«Как всегда, если за столом переговоров ничего не достигается, то есть большой риск возобновления боевых действий. Что и произошло. Мы были готовы поддержать те соглашения, которые американцы заключили с талибами и которые, к сожалению, выполнить не удалось. И, наверное, не только по причине позиции талибов», – сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Италии.
«Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии», – подчеркнул глава МИД.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Талибы попросили США оставить американских дипломатов в Афганистане
Движение «Талибан» (запрещено в России) просит США оставить своих дипломатов в Афганистане после 31 августа, это поможет повторно открыть американское посольство в Кабуле, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на данную тему.
«Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов (в Афганистане), однако окончательного распоряжения на этот счет еще отдано не было», – приводит сообщение РИА «Новости». По информации газеты, в случае утверждения, данное решение, вероятно, повлечет за собой повторное открытие американского посольства в Кабуле.
Газета сообщает, что США участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом Кабула, в них также задействованы страны региона и частные компании.
«США также участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом, в обсуждениях участвуют частный сектор и региональные партнеры, такие как Турция и «Талибан»», – говорится в сообщении газеты.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Военные Пакистана открыли огонь по афганцам на границе
Пакистанские военные открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил источник в рядах движения «Талибан».
Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал источник. Тела убитых лежат у приграничного пункта, передает РИА «Новости».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Увеличилось число погибших при теракте в Кабуле афганцев
Количество жертв взрыва у аэропорта Кабула из числа афганцев увеличилось «почти до 200», пишут американские СМИ со ссылкой на источники.
В одну из центральных больниц города доставили тела 145 убитых, всего же в результате теракта среди жителей Афганистана достигло 200 человек, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в действующей системе здравоохранения страны.
До этого сообщалось о 170 погибших.
Также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.
Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России как террористическая).
СБ ООН распространяло заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле.
Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие и боеприпасы
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) уведомило жителей Кабула о необходимости в течение недели сдать оружие, боеприпасы и принадлежащие государству автомобили, сообщил телеканал 1-TV.
По имеющимся у телеканала данным, талибы пригрозили принять меры в случае отказа добровольно сдать имеющееся у населения на руках оружие, передает ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Через три дня после установления контроля над Кабулом талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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В США предупредили о возможном новом теракте в Кабуле
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В скором времени афганскую столицу может ожидать новый теракт, заявили в Белом доме, сообщают СМИ.
«Президент [США Джо Байден] встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. (Члены команды) проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле, с высокой вероятностью, будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула», – сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».
Также Байден «наделил всеми [необходимыми] полномочиями» командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки «Исламское государство* в Хорасане» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Между тем очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» возле аэропорта Кабула призвали не толпиться на этом месте.
«Собравшихся в районе аэропорта предупредили иностранные войска и талибы, чтобы они не создавали толпу, поскольку существует вероятность новых взрывов», – сообщил очевидец.
В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.
Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в России как террористическая).
Ранее СБ ООН распространило заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле, где число погибших после взрывов выросло до 170 человек.
До этого сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Кремль осудил теракты в Кабуле
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Москва серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ* и производные от ИГИЛ. Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также уточнил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула. «Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо», – сказал представитель Кремля.
Кроме того, по словам Пескова, в Кремле неизвестно про какие-то обращения американцев о помощи по Афганистану. «Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно, что от американцев были какие-то обращения на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия оказать какую-то помощь США в поиске организаторов терактов.
В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 110 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
Пентагон пообещал беженцам из Афганистана 50 тыс. мест для размещения на своих базах
США выделят еще три, расположенные на американской территории, военные базы для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска», – пояснил Кирби. передает РИА «Новости».
Он добавил, что министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении, в США до 50 тыс. афганцев.
Ранее сообщалось, что граждане Афганистана с документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
В администрации Байдена не заметили подготовки ИГ к терактам в США
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Американская администрация не считает, что группировка «Исламское государство* в Хорасане», являющаяся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в России), имеет желание и возможности совершить теракты в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы [в администрации президента США Джо Байдена] не придерживаемся такой оценки [относительно возможности совершения терактов в Соединенных Штатах] в данный момент», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, есть ли у «ИГ* в Хорасане*», по мнению Вашингтона, желание и возможности совершить теракт в США.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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В Великобритании решили эвакуировать 200 кошек и собак из Кабула
Британское правительство организовало чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг, сообщило минобороны Великобритании.
«По указанию министра обороны разрешение на их чартерный рейс было предоставлено правительством Великобритании», – приводит РИА «Новости» сообщении ведомства в Twitter.
Уточняется, что Пен Фартинг и его питомцы получили помощь вооруженных сил Великобритании и ожидают перевозки в аэропорту Кабула.
Ранее британские военные отказались эвакуировать 140 собак и 60 кошек.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Кроме того, он отметил, что животные могут покинуть Афганистан и после того, как завершится операция по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Президент Узбекистана рассказал об обещании талибов
Лидеры движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обещали, что ни одна пуля не полетит в сторону Узбекистана, это обещание они держат, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
«Если смотрели по телевизору, их (талибов) руководитель в Дохе, господин (глава политофиса «Талибана» мулла Абдул Гани) Барадар также высказывался, обещал, что в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля. Из-за того, что он держит слово, естественно, что мы будем разговаривать с ними», – сказал Мирзиеев в ходе поездки в Навоийскую область.
Мирзиеев отметил, что власти Узбекистана начали разговор с «Талибаном» два года назад. «Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт», – отметил президент Узбекистана. «Мне нужны мир и спокойствие народа, я буду говорить с кем угодно. Если будет какой-либо фактор, который может оказать влияние на мир нашего народа, спокойствие родного Узбекистана, я буду разговаривать вне зависимости от того, кто это», – добавил Мирзиеев, передает РИА «Новости».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Число погибших после взрывов в Кабуле выросло до 170
Количество погибших в результате теракта в аэропорту афганской столицы достигло 170 человек, сообщают СМИ.
Число пострадавших также возросло почти до 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Также сооющается, что по меньшей мере 18 американских военных пострадали в результате взрывов, передатет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек пострадали более 1,3 тыс.. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.