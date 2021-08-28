Аргентинская компания произвела более 5 млн доз «Спутника V»

Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID

Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике.

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун пояснил, что мировое сообщество и американский народ уже давно обеспокоены деятельностью лаборатории в Форт-Детрике, идущей вразрез с законом, принципами прозрачности и безопасности, так как эта лаборатория является военной биологической базой США, передает CGTN.

По его словам, основным учреждением лаборатории, ведущим биологические исследования, является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США, который прозвали «самым мрачным экспериментальным центром при американском правительстве». Фу Цун утверждает, что в документе, опубликованном этим учреждением совместно с группой исследователей под руководством доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, сказано, что еще в 2003 году они уже обладали чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и модификации коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией.

Он подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено деятельностью лаборатории в Форт-Детрике по трем основным причинам: ее деятельность непрозрачна, в лаборатории в Форт-Детрике занимаются опасной деятельностью, в лаборатории занимаются несанкционированной деятельностью.

Будучи единственной лабораторией биологической безопасности четвертого уровня в структуре Пентагона, она систематически нарушает процедуры биобезопасности. Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая в рамках военной программы наводнила биологическими лабораториями весь мир.

«США так упорно настаивают на проведении расследований китайских лабораторий, означает ли это, что они уже изменили свою негативную позицию в отношении переговоров по ведению протокола о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ряд профильных международных заседаний, которые пройдут на следующей неделе, возможно, дадут ответ на этот вопрос. На предстоящих специальных заседаниях китайская сторона будет призывать возобновить переговоры по протоколу о проверках в рамках конвенции», – заявил Фу Цун.

Ранее разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории.

Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.