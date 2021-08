Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 28 августа 2021, 03:32 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам ясную погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет плюс 15. К обеду воздух в Москве прогреется до 20 градусов. Вечером столбики термометров в столице покажут 19 градусов тепла. Ветер прогнозируется восточный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана 27 августа 2021, 07:50

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула. Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости». При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана. Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве. Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России. Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле 27 августа 2021, 06:58

Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана» (движение запрещено в России). «Мы потеряли больше людей, чем американцы», – приводит слова представителя запрещенного в России движения ТАСС. Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана. Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» решительно осудило произошедшее возле аэропорта Кабула и пообещало привлечь виновных к ответственности. Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Оператору «Северного потока – 2» предложили продать часть проекта 27 августа 2021, 16:27

Еврокомиссии может быть недостаточно отделения оператора Nord Stream 2 AG от материнского концерна, потому без продажи части «Северного потока – 2» не обойтись, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в комиссии. «Без продажи трубопровода не обойтись, говорят там», – цитирует немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung ТАСС. Действий оператора по отделению от концерна может быть недостаточно, указали собеседники издания. Автор статьи подчеркнул, что реализацию проекта трубопровода судебные решения уже «не остановят», хотя могут быть споры по его реализации. В материале отмечается, что главное положение Газовой директивы ЕС предполагает разделение компаний, поставляющих газ и эксплуатирующих трубопровод. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены. Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ 27 августа 2021, 06:34

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*). Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ* (группировка запрещена в России) после терактов в Афганистане. «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ* (группировка запрещена в России)?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале. Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сибирячки раздели девушку догола, облили зеленкой и остригли из-за измен мужей 27 августа 2021, 15:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Иркутской области женщины на публике заставили 17-летнюю девушку раздеться догола, облили зеленкой и остригли якобы за то, что их мужья изменили им с ней, сообщают СМИ. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», одну из подозреваемых отправили в СИЗО, передает «Комсомольская правда». Инцидент произошел в начале августа в одном из городов Иркутской области, устроившие расправу женщины снимали происходящее на видео, которое разошлось по социальным сетям, а позже было подшито в уголовное дело. Уже после этого случая одна из женщин заставила своего супруга признаться в измене и также опубликовала ролик в соцсетях. В нем мужчина расплакался и признался в проступке. Курс рубля к доллару резко вырос после заявлений главы ФРС США 27 августа 2021, 18:02

Рубль резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами «завтра» падал на 51 копейку – до 73,72 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 86,91 рубля. До выступления главы ФРС доллар терял примерно 20 копеек, евро – 10 копеек, передает РИА «Новости». Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику Центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек, курс евро поднялся на 18,25 копейки. Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины 27 августа 2021, 09:15

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе». Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. «Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением … Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, – я считаю, что это неправильное поведение», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Второе достижение, по его мнению, это развитие инфраструктуры. «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди», – считает Зеленский. Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе». При этом украинский лидер подчеркнул, что «еще не закончил» деятельность на своем посту. Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года: во втором туре выборов он набрал 73,22% голосов, а его соперник, тогдашний глава государства Петр Порошенко – 24,46%. С тех пор рейтинг Зеленского значительно снизился. По данным социологического центра «Социс» от 10 августа, сейчас он составляет 19,5%, следом идет Порошенко с результатом 14,3%. При этом опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев, а Порошенко – 14,9%. Эксперт оценил предложение продать «Северный поток – 2» 27 августа 2021, 19:26 Текст: Елена Мирошниченко

Правила Европейского союза могут меняться, необходимо дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросу регистрации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, а лишь потом принимать какие-то решения, прокомментировал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предложение Газпрому продать «Северный поток – 2». «Что касается «последнего» шанса, я вообще далек от использования таких терминов. Всякая ситуация меняется, и правила Европейского союза тоже могут меняться, и ситуация может меняться, и отношение ЕС к тому, что происходит... Сейчас, например, очень высокие цены на газ – они должны оказать влияние на то, как надо регулировать все эти вещи», – рассказал он RT. Эксперт также добавил, что Газпром подал заявку на регистрацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, поэтому прежде всего стоит дождаться решения по этому вопросу. «Такая возможность предусмотрена антимонопольным правом ЕС и принятыми поправками в Газовую директиву летом 2019 года. Так что надо как минимум дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросам этой заявки. Если она будет отвергнута, будем смотреть, какие есть еще варианты», – заявил специалист. Митрахович перечислил варианты, среди которых организация продажи газа либо на выходе из России, либо на виртуальном хабе в Балтийском море для его покупки европейскими компаниями и прокачки как своего топлива. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков сообщила о том, что немецкие чиновники предложили Газпрому продать «Северный поток – 2», чтобы обойти правила Евросоюза. Как сообщается, газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода Газовой директивы ЕС. Согласно обновленным правилам, входящий на территорию Европейского союза трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или же та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми 27 августа 2021, 17:09

Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС. Как сообщили в ведомстве, воздушное судно упало в лесистой местности. На земле разрушений нет. Отмечается, что «для эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы». «Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение», – сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным, двое пилотов успели катапультироваться. Оба пилота остались живы, передает РИА «Новости». Подробности случившегося устанавливаются. В августе опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. В Германии появились плакаты с Калининградской областью в составе страны 27 августа 2021, 10:08

В преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, пишет местная газета Nordkurier. Как пишет издание, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) были развешаны на улицах города Тетеров, на них изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши, передает РИА «Новости». Как заявили местные правоохранители, исторические плакаты появились по всей федеральной земле, при этом среди них была агитация и других партий. Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана». В полиции Тетерова сообщили, что расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Ростока. Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России. Шойгу назвал победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 27 августа 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу назвал общей победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 Казанским авиационным заводом (КАЗ), такую задачу он ставил предприятию несколько лет назад. В ходе посещения КАЗ в пятницу министр поднялся в кабину построенного на заводе Ту-160, где ему рассказали о боевом потенциале новых самолетов, он существенно возрос по сравнению с предшественниками. Во время осмотра цехов предприятия министру доложили, что оперативно было выполнено поручение президента Владимира Путина, которое позволило возобновить производство Ту-160 – восстановление установок электронно-лучевой сварки: стало возможным производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Как результат – в декабре 2020 года новый Ту-160 был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. В его кабину и поднимался министр обороны. «То, о чем мы говорили пять или шесть лета назад, сделано. Это наша общая победа», – передает ТАСС слова Шойгу. Он также наблюдал за полетом глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Шойгу доложили, что это второй опытный образец. На самолете выполнены все регламентные работы, совершены все необходимые полеты, в ходе которых были проверены автоматические системы управления, проверено свето-техническое оборудование в ночное время суток и оборудование радиосвязи на разных частотах. Машина прошла программу предварительных летных испытаний, готова к передаче на дальнейшие испытания. Затем был осмотр глубоко модернизированных строевых самолетов Ту-160М, образцов выпускаемой КАЗ продукции, а также выставки беспилотных летательных аппаратов, где, в частности, демонстрировались беспилотники «Альтиус-РУ» и «Форпост». После этого министр обороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом (КВЗ), осмотрел объекты инфраструктуры, производственных цехов и образцов выпускаемой продукции. Шойгу поднялся в кабину Ми-8МТВ-5М, где ему доложили об основных преимуществах этой машины по сравнению с предшествующей версией. Среди них, в частности, выполнение ночных полетов в группе с применением очков ночного видения, замена иностранных комплектующих и другое.



Министру также представили проект «Киберпром», разработанный студентами Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева, которые победили во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности». Ранее в пятницу Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани. В курортном городе в Британии прогремел мощный взрыв 27 августа 2021, 14:30

В курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в центральной Англии возник пожар и прогремел взрыв в промышленной зоне, сообщает Daily Express. Очевидцы рассказывают, что слышали взрывы, после чего в небе появился столб черного дыма. Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе просит жителей оставаться дома и закрыть двери и окна, передает РИА «Новости». my hometown rn - everyone in the leamington area plz stay safe <3 (not my video) pic.twitter.com/DZZOOVY84Z — beth (@BethanLouise_XO) August 27, 2021 #fire #leamington pic.twitter.com/RcTH6D2WSV — Tricia pearson (@Triciapearson) August 27, 2021 Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу 27 августа 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Глава Роснефти и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе. Роснефть просит разрешить ей экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год и готова платить на эти объемы повышенный уровень НДПИ. С таким предложением 13 августа обратился к президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин. Речь не идет об отмене экспортной монополии Газпрома и изменении законодательства. Роснефть хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит Газпром. В письме говорится, что поставки «целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО «Газпром». В 2017 году Роснефть подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год, пишет «Коммерсант». Главный аргумент, который Сечин приводит в пользу этого предложения, это возможность увеличить доходы бюджета России. Он отмечает, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый Роснефтью газ «согласно фактической рыночной конъюнктуре». При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить «около 5 тыс. рублей» на 1 тыс. кубометров, пишет глава Роснефти, что «более чем в 3,5 раза» выше текущей ставки НДПИ для Газпрома. Дополнительные доходы бюджета – то есть разница между «повышенным» экспортным НДПИ Роснефти и текущим НДПИ Газпрома – составят до 37 млрд рублей в год, отмечает Сечин. Он считает возможным увеличение экспортных поставок Роснефти в будущем, что обеспечит рост дополнительных доходов до 150 млрд рублей. Это соответствует экспорту 40 млрд кубометров в год. В письме Сечина не содержится однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. Однако сказано, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Сейчас незадействованная мощность Opal составляет как раз 12,8 млрд кубометров в год. Глава Роснефти, как следует из письма, предлагает привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс. Сейчас, пишет газета, в формуле расчета НДПИ для Газпрома уже есть параметр «цена газа в дальнем зарубежье», который определяется ФАС РФ на основе динамики котировок нефтепродуктов. Однако эта цифра уже имеет мало отношения к реальным экспортным ценам Газпрома, которые более чем на 70% привязаны к форвардным котировкам на газовых биржах ЕС. По данным издания, Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и «доложить свое мнение». Военный эксперт оценил способность талибов справиться с ИГ 27 августа 2021, 10:16

«Талибы очень негативно относятся к «Исламскому государству*» (террористическая организация, запрещена в России), у них есть все необходимые силы и средства для противостояния им», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя взрывы в аэропорту Кабула. «Взрывы в аэропорту – это работа членов группировки ИГ*, которые укрылись в Кабуле», – предполагает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что ИГ*, в отличие от «Талибана» (движение запрещено в России), проповедует мировое господство. «Они могли совершить эти теракты, во-первых, для того, чтобы показать неспособность талибов навести порядок в стране. А во-вторых, чтобы американцы вновь начали боевые действия против талибов. Это чистейшей воды провокация», – считает Матвийчук. Эксперт пояснил, что талибы очень негативно относятся к ИГ*. «Они борются с ними уже несколько лет. Я думаю, что у талибов есть силы и возможности для того, чтобы противостоять ИГ*», – уверен он. «После терактов «Талибан» проведет акцию устрашения по всему Афганистану, а также постарается натравить местное население афганцев против игиловцев*, которых рассматривают как чужаков. В результате будут созданы дружины по всему периметру страны», – заключил Матвийчук. Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тысяч человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Более того, по меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами, сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пентагон запретил базам США в Европе приобретать у России энергоресурсы 27 августа 2021, 18:27

Министерство обороны США во исполнение положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. «Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», – говорится в документе, который Пентагон разместил в Федеральном реестре, передает ТАСС. В американском оборонном ведомстве напомнили, что «раздел 2821 запрещает использование энергоресурсов, получаемых из Российской Федерации, в целях укрепления энергетической безопасности в Европе», и «запрет распространяется на все виды энергоресурсов». В Минобороны при этом подчеркнули, что допускают возможность исключений из правила. Кроме того, как указано в документе, «запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)». Ранее американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным на 2022 год 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящие, по мнению США, от Китая и России угрозы.