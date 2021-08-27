Тренер «Антверпена» пришел голым на пресс-конференцию после выхода в групповую стадию ЛЕ

Сознавшийся в убийстве ребенка в Тюмени признался в изнасиловании

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени уроженец Сургута Виталий Бережной признался в ее изнасиловании и убийстве, подтвердил Следственный комитет.

«В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня (30 июня – прим. ВЗГЛЯД), находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Он несколько дней хранил тело девочки в холодильнике. Он работал сборщиком мебели, со своего места работы Бережной позаимствовал коробку от бытовой техники, куда упаковал тело убитой. Он положил тело в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. Мужчина спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное. Тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий.

«Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей. Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки», – уточнили в СК.

По уголовному делу назначили несколько экспертиз для установления полной картины событий.

Уголовное дело по решению главы СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства. «Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий», – подчеркнули в СК.

Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений Бастрыкиным в регион направили группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Ход расследования находится на контроле.

В отношении Кублякова назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках.

Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили.

Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела.