Мишустин прибыл в Нижний Новгород Мишустин рассказал о планах сократить обязательные требования в строительстве 26 августа 2021, 14:48 Текст: Елена Мирошниченко

Чтобы ускорить реализацию проектов, российские власти планируют дальше сокращать количество обязательных требований в сфере строительства, заявил на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода» премьер-министр Михаил Мишустин. «Продолжим работать над ускорением темпов строительства. В перспективе планируем сокращать обязательные требования в отрасли, чтобы срок реализации идеи до выхода на стройплощадку сократился на 30%», – приводит его слова ТАСС. Также Мишустин рассказал, что расселение людей из аварийного фонда идет опережающими темпами. «С опережением идет и расселение людей из аварийного фонда. На начало августа в новые дома уже переезжают более 214 тыс. человек», – сказал премьер. Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина будет подготовлена новая программа по расселение жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Кроме того, Мишустин рассказал, что сумма призового фонда Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской комфортной среды будет увеличена со следующего года. «Многие строительные компании сегодня сталкиваются, к сожалению, с ростом цен на материалы. Это очень чувствительный вопрос и для, конечно, проектов по благоустройству... Я буквально только что обсуждал с архитекторами эту важную тему, и они предложили увеличить призовой фонд», – цитирует его РИА «Новости». По словам Мишустина, это предложение прорабатывается, чтобы со следующего года сумма была увеличена. Победители конкурса сейчас получают гранты в размере от 35 до 100 миллионов рублей на реализацию своих проектов, уточнил он. «Конкурс проводится уже пятый год, и за это время он вполне доказал свою эффективность и востребованность», – сказал Мишустин. Ранее Путин предложил выделить из бюджета 45 млрд рублей для новой программы переселения людей из аварийного жилья.

Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2» 25 августа 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. «Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет». Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа. Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине 26 августа 2021, 08:49

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонского лидера о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО. «Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова – и еще много десятилетий не будет готова – к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», – написал Пушков в Telegram. По его мнению, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики». Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинских властей «Украина цэ Еуропа». «На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», – заключил сенатор. Ранее Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она посоветовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит Украину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. МВД разработало новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения 25 августа 2021, 21:19

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

МВД России разработало проект постановления правительства, предусматривающий изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирование их о результатах, сообщили в пресс-центре ведомства. «МВД России подготовлен проект постановления правительства России, которым вносятся изменения в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС. Согласно подготовленному документу, уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что предусматривается необходимость информирования освидетельствуемых водителей транспортных средств о наличии сведений о результатах поверок данных технических средств в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Ранее сообщалось, что кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды 26 августа 2021, 04:23

Фото: Rob Powell/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией». Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол. Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости». 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Появилось видео уничтожения американского фрегата 26 августа 2021, 08:27

Фото: U.S. Navy/YouTube

Текст: Алина Назарова

Военные США в рамках учений Sink Exercise (SINKEX) атаковали собственный списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry, сообщает издание The Drive со ссылкой на видео YouTube-канала ВМС США. 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул, передает РИА «Новости». Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году. Sink Exercise (SINKEX) – это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия. Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID 25 августа 2021, 17:23

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун пояснил, что мировое сообщество и американский народ уже давно обеспокоены деятельностью лаборатории в Форт-Детрике, идущей вразрез с законом, принципами прозрачности и безопасности, так как эта лаборатория является военной биологической базой США, передает CGTN. По его словам, основным учреждением лаборатории, ведущим биологические исследования, является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США, который прозвали «самым мрачным экспериментальным центром при американском правительстве». Фу Цун утверждает, что в документе, опубликованном этим учреждением совместно с группой исследователей под руководством доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, сказано, что еще в 2003 году они уже обладали чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и модификации коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией. Он подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено деятельностью лаборатории в Форт-Детрике по трем основным причинам: ее деятельность непрозрачна, в лаборатории в Форт-Детрике занимаются опасной деятельностью, в лаборатории занимаются несанкционированной деятельностью. Будучи единственной лабораторией биологической безопасности четвертого уровня в структуре Пентагона, она систематически нарушает процедуры биобезопасности. Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая в рамках военной программы наводнила биологическими лабораториями весь мир. «США так упорно настаивают на проведении расследований китайских лабораторий, означает ли это, что они уже изменили свою негативную позицию в отношении переговоров по ведению протокола о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ряд профильных международных заседаний, которые пройдут на следующей неделе, возможно, дадут ответ на этот вопрос. На предстоящих специальных заседаниях китайская сторона будет призывать возобновить переговоры по протоколу о проверках в рамках конвенции», – заявил Фу Цун. Ранее разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Эксперт назвал управляющий Украиной коллегиальный орган Запада 25 августа 2021, 22:29

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

На Украине не скрывают факт внешнего управления страной, об этом открыто пишут СМИ, а некоторые издания даже гордятся этим, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее на Украине прошли торжества в рамках празднования 30-летия независимости. «Даже опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения Украины не считает страну независимой. Все прекрасно понимают, что Украиной управляют в ручном режиме послы G7, так называемая семипосольщина. Послы даже создали сообщество в Twitter, где напрямую выкладывают указания о том, какие законы должна принимать Верховная рада и какие задачи необходимо решать правительству. И все это выполняется», – отмечает историк и публицист Владимир Корнилов. Факт внешнего управления страной не скрывается. «Именно поэтому самой влиятельной женщиной Украины была названа даже не посол, а временная поверенная посольства США Кристина Квин. А бывший посол Канады Роман Ващук в своих недавних откровениях рассказывал, что внешнее управление Украиной появилось по просьбе самой страны. По его словам, эта «семипосольщина» принимает решения за власти Украины и вмешивается во все внутренние дела государства», – напомнил эксперт. В украинских СМИ открыто пишут о внешнем управлении, а некоторые издания «умудряются даже гордиться этим». «С 2014 года субъектность Украины полностью сдана западным державам. В наблюдательные советы госкорпораций вроде «Укроборонпрома», «Украинской железной дороги» и других назначены иностранцы на баснословные зарплаты даже по западным меркам. И лучше от этого никому не стало. Мы же помним громкие коррупционные скандалы в военной отрасли. Мы помним, в какой кризис вогнало внешнее управление «Украинскую железную дорогу», – считает Корнилов. Собеседник уверен, что подобными назначениями Запад «возглавил коррупцию на Украине». «Мне забавно слышать, как представители нынешней администрации США кричат, что на Украине нужно побороть коррупцию. Ну да, конечно. А сын Джо Байдена Хантер, работая в украинской газовой компании, конечно же, «боролся» с коррупцией. Все прекрасно понимают, что Америка и некоторые западные страны направляют эту коррупцию в нужное для себя русло. А любые попытки снизить уровень контроля со стороны Запада встречают бешеное сопротивление. Последний визит госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев показал, что карать украинскую власть за подобные поползновения будут жестко, если не сказать жестоко», – подчеркнул эксперт. По указке извне принимался По указке извне принимался закон , согласно которому решающий голос при назначении судей получили «иностранные эксперты». Некоторые правоохранительные органы (например, Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ) в открытую управляются из-за рубежа. «На Украине по прямому указанию Запада создано такое количество антикоррупционных органов, чего нет ни в одной стране мира. Президент Зеленский недавно хвастался этим, но тут возникают вопросы. Кто посажен? Где громкие дела? Если глава НАБУ решением украинских же судов признан коррупционером, то о чем тут можно говорить? Ясное дело, что вся система построена на коррупции, которая очень устраивает американцев», – подытожил эксперт. Накануне Украина отметила 30-летие своей независимости от советской власти. Главные торжества прошли в Киеве, где состоялся торжественный парад. Наблюдавший за зрелищем президент Владимир Зеленский даже прослезился в момент розыгрыша театрализованных сценок об этапах украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. По Крещатику в центре столицы прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также состоялся пролет авиации НАТО. «Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал политолог Михаил Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кабул покинули четыре российских самолета с россиянами и гражданами стран ОДКБ 25 августа 2021, 16:09

Фото: STRINGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту, сообщили в оборонном ведомстве. «Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в Российскую Федерацию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. США перестали охранять посольство в Кабуле 25 августа 2021, 18:27

Фото: facebook.com/kabulusembassy

Текст: Елена Мирошниченко

Посольство США в Кабуле не охраняется военными, аэропорт также перестанет быть ответственностью США после завершения операции по выводу войск и эвакуации, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. «Насколько я знаю, сейчас военные не охраняют комплекс посольства (США в Кабуле), посольство работает на территории аэропорта в Кабуле», – приводит его слова РИА «Новости». «Когда миссия завершится и когда мы покинем аэропорт, он больше не будет зоной ответственности США», – добавил он. Кирби уточнил, что турецкие военные оказывают содействие в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле, но не стал комментировать их роль в дальнейшем. Он также добавил, что последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации военных США, но если будет необходимость, гражданских также будут вывозить из Кабула. «До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость <...>, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов», – сказал представитель оборонного ведомства. Он подчеркнул, что это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано, но предупредил, что «часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных». Кирби отметил, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно. По его словам, США не обещают, что свяжутся со всеми афганцами, которые хотят покинуть Кабул. «Я знаю, что мой ответ не удовлетворит вас, и прошу за это прощения, однако я не могу говорить о нашей способности связаться с каждым афганцем, который хочет выбраться отсюда. Поверьте, мы очень внимательно относимся к тяжелому положению здесь и делаем все, что в наших силах, чтобы облегчить его», – сказал он. Также Кирби рассказал, что число американских военных в аэропорту Кабула сократилось на 400 человек. «У нас по-прежнему около 5400 человек на местах из максимального числа в 5800, которое было ранее», – сообщил он. Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что «на сегодняшний день примерно 88 тыс. человек безопасно покинули Афганистан». Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа. Лавров сказал, что мешает Киеву выполнять Минские соглашения 25 августа 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Новые украинские законы не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчевывают все, что требуют от них (Украины) сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять», – цитирует РИА «Новости» министра. Дипломат подчеркнул, что законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить обязательства Украины в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и организации свободных выборов в Донбассе под присмотром ОБСЕ. По его словам, Россия эти факты предъявляет западным коллегам, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель, «но они ничего не могут ответить». Также Лавров отметил, что нынешняя украинская власть полностью подчинена «ультранационалистическим неонацистским идеям». Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года «выбить все русское из Крыма» никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом. Путин призвал модернизировать систему образования 25 августа 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо модернизировать существующую систему образования, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах. «Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства. Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом 25 августа 2021, 18:34

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом, сообщают СМИ. По данным портала «78.ru», 90-летнему актеру стало плохо два дня назад, когда он отдыхал на даче. В среду Краско обратился в поликлинику, оттуда врачи госпитализировали актера в Центр имени Алмазова. Уточняется, что артисту диагностировали инсульт и сейчас он находится в реанимации. Иван Краско – известный советский и российский актер, в 1992 году ему было присвоено звание народного артиста России. Также он является лауреатом премии «Золотая маска». Краско сыграл главные роли в фильмах «В гавань заходили корабли», «Личное дело капитана Рюмина», «Чудесный доктор», «День рождения», «Подлинная история поручика Ржевского». Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания 25 августа 2021, 19:43 Текст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый в убийстве исчезнувшей в Тюмени восьмилетней девочки признал свою вину, сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», – сказал собеседник РИА «Новости». Между тем в МВД России сообщили, что подозреваемый родом из Сургута, ему 40 лет, сообщается на портале «МВД Медиа». Тело девочки обнаружили в коробке из-под бытовой техники. «В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан», – приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк. В ходе исследования, которое провели специалисты ЭКС УМВД по Тюменской области, было установлено совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой девочки. О задержании подозреваемого стало известно в среду. Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили. Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела. Дальность поражения ракет для вертолетов увеличили вдвое после сирийской кампании 26 августа 2021, 10:25

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолетов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась вдвое, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Мы практически полностью решили и исправили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был тяжелый вопрос – дальность оружия армейской авиации на вертолетах. Он (вертолет), к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов – прим. ВЗГЛЯД). Значит, надо было увеличивать дальность, и сегодня она увеличена вдвое практически», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами «Вихрь-М» с повышенными боевыми возможностями в 2022 году.