Читатели болгарской газеты «Гласове» раскритиковали министра иностранных дел Светлана Стоева, который в рамках саммита «Крымская платформа» заявил, что считает полуостров украинским и призвал к его «деоккупации».

«Все партии, вошедшие в 46-е Народное собрание, объединяет то, что они профессиональные русофобы, удобные нынешней системе. Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать», – выразил мнение один из читателей.

«Пусть это чучело берет винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот», – возмутился другой пользователь, передает РИА «Новости».

«Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией», – отметил еще один комментатор.

«Болгария заразилась стокгольмским синдромом», – подытожили читатели.

Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.

Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.