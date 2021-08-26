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Болгары раскритиковали главу МИД за призывы к «деоккупации» Крыма
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Читатели болгарской газеты «Гласове» раскритиковали министра иностранных дел Светлана Стоева, который в рамках саммита «Крымская платформа» заявил, что считает полуостров украинским и призвал к его «деоккупации».
«Все партии, вошедшие в 46-е Народное собрание, объединяет то, что они профессиональные русофобы, удобные нынешней системе. Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать», – выразил мнение один из читателей.
«Пусть это чучело берет винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот», – возмутился другой пользователь, передает РИА «Новости».
«Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией», – отметил еще один комментатор.
«Болгария заразилась стокгольмским синдромом», – подытожили читатели.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Лавров оценил отказ ЕС выдавать крымчанам шенгенские визы
Глава МИД Сергей Лавров считает, что Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, не выдавая им шенгенские визы.
«Евросоюз принял решение не выдавать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос: на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают - в нарушение международных конвенций - за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возращение Крыма в Россию», – заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, если это, по утверждению Запада, была аннексия, тогда непонятно, за что наказывают крымчан.
«Если это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей то (жителей Крыма) наказывать? То есть с какой стороны не посмотри, ...крымчан наказывают ни за что», – заключил министр.
В свою очередь Шалленберг заявил, что Австрия заинтересована в признании российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), чтобы облегчить поездки между двумя странами.
«Мы хотим такую дискуссию (с ЕМА), чтобы реализовать мобильность. Мобильность – это не роскошь в XXI веке, это основное право. И мы очень заинтересованы в том, чтобы между Россией и Австрией облегчались поездки. С середины августа уже существуют определенные послабления. Нам очень помогло бы, если бы Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет (российской вакцине) «Спутник V», – передает ТАСС слова главы МИД Австрии.
Ранее Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.
На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России
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Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД.
«Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости».
В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины».
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе»
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«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова.
«У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский.
По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог.
«При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова».
Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины.
Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский.
Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах
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Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
«По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону», – приводит его слова ТАСС.
В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект России Республика Крым.
Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку».
Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма».
Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости».
«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
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В Раде заявили о плохом сигнале для Киева на «Крымской платформе»
Замена ряда представителей западных стран на организованном Украиной саммите «Крымской платформы» является плохим сигналом для Киева, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.
Как отметил Волошин, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер), а Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», вместо министра обороны прислала «девушку», фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».
«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», – написал депутат в Facebook.
При этом отсылки к кризису в Афганистане, который якобы мог заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению парламентария, в данном случае не работают. «Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», – заключил Волошин.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
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Немцы увидели в «Крымской платформе» отрицание реальности
Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали выдвинутые на международном саммите «Крымская платформа» высказывания о «возвращении» Крыма Украине, расценив их как «коллективное отрицание реальности».
Пользователи Die Zeit сочли высказывания украинских политиков о «возвращении» Крыма несерьезными. По их мнению, это не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий.
«При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», – написал Zweispruch, передает РИА «Новости».
«Шутить он по-прежнему мастер», – резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars.
Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей.
«Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается?» – возмутился PET111.
«Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется», – подытожил Benutzername_008.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
В Кремле заявили о разногласиях России и Турции по теме Крыма
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Отношения России и Турции носят партнерский характер, но есть разногласия по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, к области существенных разногласий относится тема Крыма, поскольку Москва не приемлет позицию турецких коллег. Песков подчеркнул, что Россия исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, равно как и другим странам, «реальное положение дел с этим российским регионом».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
В Крыму на фоне санкций Запада выросло производство мидий и устриц
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Санкции, которые были введены Западом в отношении России, способствовали развитию акваферм в Крыму и увеличению товарного производства мидий и устриц, сообщил гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.
«В регионе сейчас активно развиваются аквафермы. До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в Россию из других стран, но после введения санкций началось массовое товарное производство этого продукта на отечественном рынке», – приводит его слова ТАСС.
По словам Вороны, «восточная и западная части крымского полуострова славятся рыбой и морепродуктами».
«Высокий спрос отмечается в ресторанном бизнесе на устриц и мидий. На сегодняшний день Корпорация развития Республики Крым сопровождает шесть инвестиционных проектов в отрасли аквакультуры на общую сумму 503,6 млн рублей. В рамках проектов планируется создать 274 постоянных рабочих места», – рассказал руководитель корпорации.
Ворона добавил, что одна из акваферм находится в Черноморском районе в акватории озера Донузлав, «инвестор на площади 24 га организовал мидийно-устричную ферму, закупил мальков и оборудование, реконструировал технические сооружения. Ежегодно на подращивании у него находятся 1,2 млн устриц. В дальнейшем из питомника они поступают на морскую ферму для доращивания до коммерческого размера».
По его словам, основная часть морепродуктов поставляется на материк, а также в крымские рестораны. Заявленный объем инвестиций в проект – 36,1 млн рублей.
Также 38,7 млн рублей инвестируют в создание рыбоводного хозяйства по выращиванию рыб осетровых и лососевых пород в Джанкойском районе.
Между тем ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.
СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
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Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», – передает ее слова ТАСС.
Дело возбуждено в связи с водной блокадой полуострова. «Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала», – добавила Петренко.
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
В Крыму указали на безрадостные для Киева итоги «Крымской платформы»
Итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов; мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо, заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
«Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по «деоккупации» Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации. Оправдания (президента Украины Владимира) Зеленского, что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто еще приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, «сборище разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств», никак не тянуло на громкое название «саммита», то есть форума на высшем уровне. При этом Мурадов подчеркнул, что страны, которые направили для участия в «Крымской платформе» послов, были всего лишь наблюдателями.
«Хотелось бы верить, что в Киеве власти поняли, что мир с уважением отнесся к призывам не только российского МИДа, но прежде всего народа Крыма, российской экспертной и научной общественности не допустить посягательства на свободный и легитимный выбор крымчан. А проще говоря, все понимают, что решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо», – подчеркнул Мурадов.
По его словам, крымчане не раз доказывали, что готовы решительно отстаивать свои права, защищая идентичность Крыма, который является «точкой сборки» всей многонациональной русской цивилизации.
Мурадов подчеркнул, что на заседании «Крымской платформы» «надоедливо пискляво» звучали, как обычно, лишь голоса представителей прибалтийских республик, упорно напрашивающихся на роль недружественных России государств. «И многим – в Крыму и не только – кажется, что они уже давно заслужили этот совсем не почетный титул», – подчеркнул постпред.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что состоявшийся на Украине саммит «Крымская платформа» представляет собой русофобскую акцию, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Зеленский объявил о создании мощной международной коалиции для освобождения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите «Крымская платформа» была создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России».
«Мы провели саммит, на котором была создана мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ… Я считаю, что «Крымская платформа» очень успешно стартовала, ее окончательной целью является деоккупация суверенной украинской территории, крымского полуострова. Эта инициатива, наконец, вернула Крым в международную повестку дня», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что этот вопрос на сегодняшний день является приоритетным для международных партнеров Киева. По итогам саммита была утверждена декларация.
«Она четко фиксирует, если кратко, непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран участниц платформы для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – сказал президент Украины.
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Россия расценила участие стран в «Крымской платформе» как посягательство на свою территорию
Россия рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В этих условиях нынешняя украинская затея – чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль, имеющий целью лишь сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве. Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
Она заявила, что Москва приглашает иностранных партнеров в Крым для участия в подлинно крымских платформах по разным сферам сотрудничества.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что состоявшийся на Украине саммит «Крымская платформа» представляет собой русофобскую акцию, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Из-за поврежденного газопровода в Крыму возбудили дело
В горной части Крыма неизвестными поврежден газопровод, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Поступила информация о повреждении газопровода. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Выяснилось, что газопровод повредили в поселке Перевальное Симферопольского района, расположенного в горной части Крыма.
«Назначен ряд экспертиз. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, возможно причастных к совершению преступления. Просим граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию любую информацию о случаях, вызывающих подозрение», – пояснили в полиции.
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова
Организованная Киевом «Крымская платформа» стала хорошим пиаром российского полуострова, при этом само мероприятие было пустым, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Из плюсов – Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и все за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай еще», – цитирует РИА «Новости» Крючкова.
По его словам, сам по себе саммит «Крымская платформа» был пустым мероприятием, а преследуемые цели – набором ничего не значащих деклараций. Крючков подчеркнул, что на полуострове все так же восходит солнце, зреет виноград, а в море купаются в том числе и украинские туристы.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что замена ряда представителей западных стран на организованном Украиной саммите «Крымской платформы» является плохим сигналом для Киева.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
-
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