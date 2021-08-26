В Афинах во время ужина посла США и американского сенатора упало дерево

Эксперт назвал управляющий Украиной коллегиальный орган Запада

На Украине не скрывают факт внешнего управления страной, об этом открыто пишут СМИ, а некоторые издания даже гордятся этим, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее на Украине прошли торжества в рамках празднования 30-летия независимости.

«Даже опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения Украины не считает страну независимой. Все прекрасно понимают, что Украиной управляют в ручном режиме послы G7, так называемая семипосольщина. Послы даже создали сообщество в Twitter, где напрямую выкладывают указания о том, какие законы должна принимать Верховная рада и какие задачи необходимо решать правительству. И все это выполняется», – отмечает историк и публицист Владимир Корнилов.

Факт внешнего управления страной не скрывается. «Именно поэтому самой влиятельной женщиной Украины была названа даже не посол, а временная поверенная посольства США Кристина Квин. А бывший посол Канады Роман Ващук в своих недавних откровениях рассказывал, что внешнее управление Украиной появилось по просьбе самой страны. По его словам, эта «семипосольщина» принимает решения за власти Украины и вмешивается во все внутренние дела государства», – напомнил эксперт.

В украинских СМИ открыто пишут о внешнем управлении, а некоторые издания «умудряются даже гордиться этим». «С 2014 года субъектность Украины полностью сдана западным державам. В наблюдательные советы госкорпораций вроде «Укроборонпрома», «Украинской железной дороги» и других назначены иностранцы на баснословные зарплаты даже по западным меркам. И лучше от этого никому не стало. Мы же помним громкие коррупционные скандалы в военной отрасли. Мы помним, в какой кризис вогнало внешнее управление «Украинскую железную дорогу», – считает Корнилов.

Собеседник уверен, что подобными назначениями Запад «возглавил коррупцию на Украине». «Мне забавно слышать, как представители нынешней администрации США кричат, что на Украине нужно побороть коррупцию. Ну да, конечно. А сын Джо Байдена Хантер, работая в украинской газовой компании, конечно же, «боролся» с коррупцией. Все прекрасно понимают, что Америка и некоторые западные страны направляют эту коррупцию в нужное для себя русло. А любые попытки снизить уровень контроля со стороны Запада встречают бешеное сопротивление. Последний визит госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев показал, что карать украинскую власть за подобные поползновения будут жестко, если не сказать жестоко», – подчеркнул эксперт.

По указке извне принимался закон , согласно которому решающий голос при назначении судей получили «иностранные эксперты». Некоторые правоохранительные органы (например, Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ) в открытую управляются из-за рубежа.

«На Украине по прямому указанию Запада создано такое количество антикоррупционных органов, чего нет ни в одной стране мира. Президент Зеленский недавно хвастался этим, но тут возникают вопросы. Кто посажен? Где громкие дела? Если глава НАБУ решением украинских же судов признан коррупционером, то о чем тут можно говорить? Ясное дело, что вся система построена на коррупции, которая очень устраивает американцев», – подытожил эксперт.

Накануне Украина отметила 30-летие своей независимости от советской власти. Главные торжества прошли в Киеве, где состоялся торжественный парад. Наблюдавший за зрелищем президент Владимир Зеленский даже прослезился в момент розыгрыша театрализованных сценок об этапах украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе.

По Крещатику в центре столицы прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также состоялся пролет авиации НАТО.

«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал политолог Михаил Погребинский.

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