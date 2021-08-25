Авиаэксперт объяснил, зачем армии России дроны-камикадзе Разработчик рассказал о функционале подводного комплекса «Янтарь» Россия продала за рубеж новейшие комплексы РЭБ 25 августа 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

«Рособоронэкспорт» подписал контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», который впервые будет поставлен за рубеж, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. «Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», – цитирует РИА «Новости» Михеева. По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ «Красуха» и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» заключил порядка 20 контрактов на сумму свыше 2 млрд евро. Делегация провела встречи и переговоры с представителями 35 стран, 17 из которых – на уровне министров обороны, заместителей, начальников генеральных штабов и советников глав государств, уточнил гендиректор компании. Комплекс «Репеллент-Патруль» обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров. Комплексы типа «Красуха» предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. ЗРПК типа «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Ранее Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей».

Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал» 24 августа 2021, 14:25

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), сообщили в Минобороны. «В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракет «Кинжал», – передает ТАСС сообщение Минобороны. «Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец-РУ», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Контракт подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков. С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов «Форпост-Р».



В ведомстве добавили, что Минобороны и Московский институт теплотехники (МИТ) на форуме «Армия-2021» подписали контракт на поставку подвижного комплекса командных ракет. Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и исполняющий обязанности гендиректора МИТ Сергей Пономарев. Ранее МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье. Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» 24 августа 2021, 14:05

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в военном ведомстве. «Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон»). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей. В Минобороны рассказали также, что в ходе форума «Армия-2021» с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения подписан первый государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Кроме того, был подписан контракт с ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14», передает ТАСС. «Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», – сказали в Минобороны. Это первый серийный контракт по «Коалиции-СВ»: до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии. Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения. Параметры соглашения не раскрываются. Также Минобороны подписало контракт на поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2 в войска. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов. Кроме того, с предприятием были подписаны контракты на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и на поставку учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования. «В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Платформа» и «Термит», – сказали в Минобороны. Ранее Минобороны анонсировало завершение испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Определены сроки формирования десантно-штурмового полка в Крыму 24 августа 2021, 13:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря, сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков. «Указ президента о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года», – передает ТАСС слова Сердюкова на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021». Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации. Ранее в Минобороны сообщили, что в Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года. Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1» 24 августа 2021, 12:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. ак. А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») будет способен поражать одновременно две разных цели, сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов». «Совершенно новый комплекс «Корнет-Д1» [обладает] увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесенных по фронту, дальности и углу места», – передает ТАСС сообщение «Высокоточных комплексов» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Как сообщили в холдинге, в настоящее время комплекс «Корнет-Д1» создается для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля «Тигр-М» и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М. «В то же время модульная конструкция боевых средств «Корнет-Д1» позволит создавать комплекс на любом носителе, имеющем соответствующие грузоподъемность и внутреннее пространство», – добавили в пресс-службе. Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный ПТРК «Корнет-Д» также может поражать воздушные цели. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет-Д» увеличена до 10 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км. Ранее российская военная база в Таджикистане получила новые ПТРК «Корнет». Определен новый основной автомат российской армии 24 августа 2021, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

В Вооруженные силы в ближайшие годы будут поставлены десятки тысяч АК-12, этот автомат станет основным в российской армии, сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников». «Контракт с министерством обороны на поставку АК-12 будет долгосрочный. Речь идет о поставке десятков тысяч автоматов только в течение первых нескольких лет. АК-12 будет основным автоматом российских ВС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны, поставки в армию начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел. Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. Оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы. Ранее МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12. Началось серийное производство новейшей ракеты для российских вертолетов 25 августа 2021, 03:00 Текст: Антон Антонов

Ведется серийное производство ракеты «Изделие 305Э», впервые представленной на форуме «Армия–2021», сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин. КБМ – разработчик ракеты, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха. Кашин сообщил, что «Изделие 305Э» дополнит управляемые ракеты семейства 9М120-1 «Атака». Вертолет смогут оснащать этими типами ракет «в зависимости от поставленной задачи», передает ТАСС. «Изделие 305Э» может «уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки». Оно «предназначено для Ми-28НМ и Ка-52М», но «может быть адаптирована и к другим машинам», а благодаря модульной конструкции «может оснащаться разными боевыми частями». Напомним, Международный военно-технический форум «Армия–2021» проходит в 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке. В ходе форума Минобороны заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей. Минобороны утвердило техническое задание на дроны-камикадзе 25 августа 2021, 04:07

Фото: кадр канала «Россия 1»

Текст: Антон Антонов

Российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников». На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что «госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание». Указывается, что государственные испытания «начнутся в конце этого года». Опытные образцы доработали «с учетом опыта их применения», передает РИА «Новости». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов. «Алмаз-Антей» испытал дрон с дробовиком 24 августа 2021, 12:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика «Кречет», сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов. «Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. «Кречет» может эффективно бороться со своими типовыми целями», – передает РИА «Новости» слова Созинова. Он отметил, что главное достоинство метода «Кречета» в том, что «цена решения задачи поражения противника – цена патрона 12-го калибра». «Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки», – пояснил он. По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. «В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков», – уточнил специалист. Основной типаж целей для «Кречета» – это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами. По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит «Кречету» полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее. Потом система управления обеспечивает выведение «Кречета» на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс. Ранее «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников. Подписан контракт о модернизации Ту-95МС до Ту-95МСМ 24 августа 2021, 13:45 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны подписало с компанией «Туполев» контракт о модернизации бомбардировщиков Ту-95МС до Ту-95МСМ, сообщили в министерстве. «В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС в вариант Ту-95МСМ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Соответствующий документ подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и управляющий директор «Туполева» Вадим Королев. Гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отмечал, что глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ провел первый полет на аэродроме Таганрога. На Ту-95МСМ установлены новые системы управления вооружением, самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля. Ранее источник в Минобороны сообщал, что министерство намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техникина форуме «Армия-2021». Российскому флоту пообещали новые средние разведывательные корабли 24 августа 2021, 13:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало контракт с Зеленодольским заводом им. А.М. Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей, сообщили в военном ведомстве. «В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700. Ранее новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море. Авиаэксперт объяснил, зачем армии России дроны-камикадзе 25 августа 2021, 10:58

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Дроны-камикадзе – эффективное оружие против сухопутных войск. Эта, казалось бы, маленькая «игрушка» наносит весомый урон средствам ПВО и оборонительной технике», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения об утверждении Минобороны технического задания на барражирующие дроны-камикадзе «Ланцет». «Барражирующие дроны – сейчас достаточно популярная в мире тема, потому что их применение в различного рода конфликтах показало свою эффективность», – считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он добавил, что дроны-камикадзе применялись Израилем, а также в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе. По словам авиаэксперта, эти дроны характеризует относительно низкая стоимость, малые размеры и большая длительность барражирования (нахождения в воздухе), чтобы поразить цель. «Все эти качества говорят о том, что они эффективны против тех же средств ПВО, – продолжает Дрозденко. – Чтобы поразить такой боеприпас, нужно выпустить ракету, которая стоит существенно дороже. Кроме того, вероятность сбить такой дрон одной ракетой очень мала. А те объекты, которые он поражает – оборонительная техника, комплексы ПВО, специальные сооружения – стоят существенно дороже, чем сам этот боеприпас». «Это очень эффективное оружие против сухопутных войск. Казалось бы, оператор выпускает маленькую «игрушку», а урон, который она наносит, очень большой», – констатировал собеседник. «Что касается дронов-камикадзе «Ланцет», то они также доказали свою высокую эффективность и то, что этот боеприпас действительно хорошего качества. Их совершенствование поможет нашим войскам в ведении различных операций», – заключил Дрозденко. Минобороны России утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников». На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание. Указывается, что государственные испытания начнутся в конце этого года. Опытные образцы доработали с учетом опыта их применения, передает РИА «Новости». О том, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», сообщалось в 2019 году. Известно, что аппарат включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия» 24 августа 2021, 14:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко по итогам подписания контрактов. «Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», – цитирует ТАСС Криворучко. По его словам, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения. «В результате выполнения этих государственных контрактов ВС России пополнятся более чем 1 300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники», – заключил замминистра. Ранее Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Масштабные учения по материально-техническому обеспечению ВС стартовали в России 24 августа 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС России, которые пройдут на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа, сообщили в Минобороны. Стартовавшие сегодня учения пройдут под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Они будут одновременно проводиться на 11 полигонах в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, также задействовано семь аэродромов. «Всего в учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, порядка 400 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В рамках учений будут отрабатываться задачи по всем видам тылового и технического обеспечения: перевозка войск и грузов, строительство мостовых переходов и наведение железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановление вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организация специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск. По словам Булгакова, каждый военнослужащий получит реальную практику, усовершенствует свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке. В Минобороны также сообщили, что в ходе морской фазы учений будут отработаны практические действия сил Балтийского флота по развертыванию и применению элементов морского перегрузочного района и пополнению запасов в море. Учения являются одним из мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения вооруженных сил и станут контрольным этапом проверки готовности к учениям «Запад-2021». «Уралвагонзавод» разработал серию дистанционных боевых модулей для ВМФ 25 августа 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал серию дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ), предназначенных для оснащения кораблей Военно-морского флота. «ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ) разработал широкую линейку дистанционно управляемых боевых модулей калибров 7,62 мм, 12,7 мм и 30 мм для оснащения носителей различного назначения. При этом предусмотрено изготовление большинства модулей в нескольких исполнениях, включая морское», – передает ТАСС сообщение УВЗ, распространенное в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021». Как отметили в концерне, в настоящее время для флота созданы морские ДУБМ ДПВ-РБП калибра 12,7 мм для патрульных катеров и кораблей и модификация 30-миллиметрового модуля 32В01. «Морское исполнение ДПВ-РБП учитывает специфику интеграции электронной аппаратуры и прицельно-наблюдательного комплекса в корабельную систему управления, предусматривает обязательное усиление стойкости защитных покрытий деталей к агрессивному воздействию морской воды и специальную маскирующую наружную окраску. То же самое можно сказать в отношении корабельного боевого модуля калибра 30 мм, представляющего собой морскую модификацию сухопутного боевого модуля 32В01 со стабилизированным вооружением и автоматом сопровождения целей, а также его вариант с вынесенным вооружением», – сообщили в УВЗ. Большинство модулей прошли автономные испытания, подтвердившие соответствие предъявляемым требованиям, и находятся на завершающих стадиях государственных испытаний в составе носителей, включая корабли, добавили в концерне. «Часть модулей уже выпускаются серийно или находятся в стадии подготовки производства», – добавили в пресс-службе. ЦНИИ «Буревестник» является крупнейшим российским разработчиком ствольной артиллерии. Напомним, в августе 22020 года в УВЗ сообщили, что опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания. Шойгу показали новейшую технику ВКС России 25 августа 2021, 10:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России. В частности, здесь были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305», перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства, передает РИА «Новости». Также министр обороны осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800 отечественного производства. Все летательные аппараты были представлены на открытой части экспозиции. Глава военного ведомства осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро. Кроме того, в ходе посещения авиационного кластера форума «Армия-2021», на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения и оценил пилотаж летчиков в рамках демонстрационного показа. Ранее Минобороны заключило контракт на 30 вертолетов Ка-52М.