Подписан контракт о модернизации Ту-95МС до Ту-95МСМ Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» Российскому флоту пообещали новые средние разведывательные корабли 24 августа 2021, 13:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало контракт с Зеленодольским заводом им. А.М. Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей, сообщили в военном ведомстве. «В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700. Ранее новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море.

Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия на «Армии-2021» 23 августа 2021, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техники, в том числе по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» на форуме «Армия-2021», сообщил источник в ведомстве. «Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые «Кинжалы» и разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», – сказал собеседник ТАСС. Два других источника, знакомых с ситуацией, заявили, что планируется контрактация по разработке новейшего разведывательного корабля. Работу поручат Зеленодольскому ПКБ. Один из собеседников пояснил, что на Зеленодольском судостроительном заводе планируется построить «два так называемых судна связи». Напомним, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей. «Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника. «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников 24 августа 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» занялся созданием малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов. «Работы финансируются за счет средств концерна», – передает РИА «Новости» слова Созинова. Мини- и микробеспилотники способны нести серьезную угрозу военным и административным объектам при том, что они крайне дешевы. В частности, они могут использоваться в разведывательных целях, для наведения другого оружия или иметь боевую часть, способную при определенных обстоятельствах нанести существенный ущерб. Использовать для уничтожения таких воздушных целей обычные зенитные ракеты нецелесообразно, так как боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не сработать на мини- и тем более микробеспилотник. Ранее в России представили первый неуязвимый для средств РЭБ квадрокоптер. Россия решила вывести на зарубежные рынки систему С-500 «Прометей» 24 августа 2021, 11:04

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей», заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Первые поставки этих систем в российскую армию запланированы на конец 2021 года. «Из средств ПВО у нас в планах до 2030 года представить на мировом рынке зенитную ракетную систему С-500 «Прометей», – передает РИА «Новости» слова Михеева.



С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Ранее Китаю предложили задуматься о покупке С-500. Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Назван срок начала испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ 24 августа 2021, 03:34 Текст: Антон Никитин

Летные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя – атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» – планируется начать в сентябре 2021 года, сообщил в источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума «Армия-2021». «Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) из акватории Белого моря намечен на сентябрь», – приводит слова источника в оборонно-промышленном комплексе ТАСС. Он так же добавил, что летно-конструкторские испытания планируется завершить до ледостава на Белом море, при этом будет выполнено нескольких пусков. В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. Путин анонсировал строительство двух военных кораблей и четырех подлодок 23 августа 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Два военных корабля и четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца, будут заложены на российских верфях в понедельник, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021». «Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», – сказал президент, передает ТАСС. Также Путин заявил, что в стратегических ядерных силах России доля современного вооружения превышает 80%. Форум «Армия-2021» проходит 22-28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Путин: Сильной России нужен мощный флот 23 августа 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Сильной и суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот, заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для ВМФ, которая проходит в режиме видеоконференции. «Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», – заявил глава государства, передает ТАСС. Президент добавил, что Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, а к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ должна достигнуть 70%, передает РИА «Новости». «Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана», – подчеркнул он. Путин в понедельник в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки на верфях в разных концах страны новых боевых кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота. Глава государства вышел на связь с судостроительными заводами с территории парка «Патриот», где проходит форум «Армия-2021». На связи с главой государства – северодвинский «Севмаш», «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. В рамках видеоконференции Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ. «Пожалуйста, прошу вас, начинайте», – сказал он. Выступая ранее на открытии форума, Путин заявил, что в понедельник на ведущих верфях России будут заложены два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Работу огнеметной системы ТОС-2 показали на «Армии-2021» 23 августа 2021, 14:40 Текст: Алексей Дегтярев

На форуме «Армия-2021» продемонстрировали возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ), сообщил Ростех. «Структуры госкорпорации Ростех провели в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» презентацию работы инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) и тяжелой огнеметной системы ТОС-2», – цитирует сообщение корпорации ТАСС. Зрителям показали подготовку техники к боевым действиям и стрельбу из нее. Проект ИСДМ и ТОС-2 планируется к концу 2021 года. «Тяжелая огнеметная система (ТОС-2) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях», – добавили в Ростехе. В состав ИСДМ «Земледелие», разработанного НПО «Сплав» имени Ганичева, входят боевая машина на колесном шасси повышенной грузоподъемности и колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды. Сахалинскую область решили прикрыть засекающей гиперзвуковые цели РЛС 24 августа 2021, 04:33 Текст: Антон Никитин

Принято решение развернуть на Дальнем Востоке несколько радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые и стелс-цели. Первую такую станцию развернут в Сахалинской области, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на полях форума «Армия-2021». «В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года на Дальнем Востоке планируется к развертыванию до пяти РЛС «Резонанс-Н», первая из них будет развернута в Сахалинской области. Точное место дислокации станции определит военное ведомство», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе. В январе 2020 года стало известно о планах Генштаба ВС России развернуть в Арктике десять РЛС «Резонанс-Н», в том числе на Кольском полуострове и на Новой Земле. В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три четырехмодульных РЛС типа «Резонанс-Н» кругового обзора, еще две находятся в стадии развертывания в Арктике. РЛС «Резонанс-Н» работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям – на дальности до 1200 км, по высоте – до 100 км. В России не исключили льготных поставок оружия странам для укрепления границ с Афганистаном 23 августа 2021, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

Россия может поставлять оружие и технику странам ОДКБ по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно», – заявил Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на форуме «Армия-2021», передает ТАСС. На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В России задумались о проведении форума по диверсификации ОПК 23 августа 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

В России может появиться отдельный форум, на котором будет обсуждаться диверсификация оборонно-промышленного комплекса, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2021». «Нужно подумать о проведении постоянно действующего собственного форума, где можно было бы осуществлять более тесный контакт производителей и потенциальных заказчиков. Приглашать на него предприятия», – цитирует Борисова ТАСС. Предложение о создании такого мероприятия высказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его поддержал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Я бы хотел предложить рассмотреть возможность проведения отдельного форума, связанного и с диверсификацией, и со встречей гражданской продукции оборонного комплекса страны и потребителей в широком смысле этого слова, включая в том числе и, возможно, зарубежных контрагентов», – заявил Лихачев. Определены сроки формирования десантно-штурмового полка в Крыму 24 августа 2021, 13:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря, сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков. «Указ президента о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года», – передает ТАСС слова Сердюкова на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021». Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации. Ранее в Минобороны сообщили, что в Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года. Российские разведчики прошли подготовку к борьбе с «джихад-мобилями» 24 августа 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

В Ленинградской области психологи организовали подготовку разведподразделений Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) к отражению нападения участников незаконных вооруженных формирований с использованием «джихад-мобилей», сообщили в Минобороны. В ходе занятия военнослужащих обучили приемам мобилизации внутренних ресурсов, методикам волевого самоконтроля, повышения общего тонуса организма и снижения уровня боевого стресса в период подготовки и в ходе проведения специальной операции по отражению нападения малочисленных групп противника с использованием ударных БЛА и «джихад-мобилейа. «В процессе обучения разведчики совершенствовали навыки действий при ведении огня из штатного стрелкового оружия по низколетящим воздушным целям, которые сымитировали расчеты «Элерон-3», а также автомобилям, начиненным взрывчатыми веществами с условными террористами внутри. Специалисты-психологи осуществляли наблюдение за сформированной разведгруппой, оценивали актуальное психологическое состояние военнослужащих, согласованность действий обучаемых, особенности их поведения при выполнении вводных руководителя занятия», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России. Помимо этого, психологи провели мероприятия, направленные на формирование необходимого уровня психологической готовности созданного коллектива, его сопровождение при выполнении поставленных задач и по возвращении в пункт временной дислокации. Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований регулярно используют «джихад-мобили» для атак на позиции правительственных войск в Сирии. Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа 24 августа 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ «Бумеранг», заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «Рособоронэкспорт» активно ведет продвижение новейшей унифицированной боевой платформы «Бумеранг», которую вывели на внешний рынок только в прошлом году. Разослали рекламные материалы в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ. Они уже проявили заинтересованность «Бумерангом». Есть заявки из стран Персидского залива и Африки. По ним ведется предконтрактная работа», – передает РИА «Новости» слова Михеева. Колесная боевая платформа «Бумеранг» предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов. В «Рособоронэкспорте» рассказали также, что получили первые заявки на радиолокационные станции (РЛС) 59Н6-ТЕ для обнаружения гиперзвуковых целей и П-18-2 «Прима» для обнаружения малозаметных целей. «Географически интерес к этим станциям имеется в странах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии. Одна заявка пришла из Латинской Америки», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта». Как отметили в пресс-службе, новые РЛС сохранят актуальность на протяжении длительного времени. «Эти станции оснащены современным оборудованием, полностью твердотельной элементной базой, и по стоимости они сопоставимы с аналогичными более старыми РЛС», – подчеркнули в компании. В компании добавили, что «Рособоронэкспорт» осуществляет предконтрактную работу по зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1М» с десятью странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отметили в пресс-службе, «Панцирь-С1М» получил новые зенитные управляемые ракеты, благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем защищаемой зоны увеличен в 3 раза. «Наряду с новыми ЗУР, комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С1». Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени», – сообщили в «Рособоронэкспорте». Напомним, в феврале Россия начала переговоры об экспорте новейшего БТР «Бумеранг». Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1» 24 августа 2021, 12:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. ак. А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») будет способен поражать одновременно две разных цели, сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов». «Совершенно новый комплекс «Корнет-Д1» [обладает] увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесенных по фронту, дальности и углу места», – передает ТАСС сообщение «Высокоточных комплексов» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Как сообщили в холдинге, в настоящее время комплекс «Корнет-Д1» создается для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля «Тигр-М» и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М. «В то же время модульная конструкция боевых средств «Корнет-Д1» позволит создавать комплекс на любом носителе, имеющем соответствующие грузоподъемность и внутреннее пространство», – добавили в пресс-службе. Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный ПТРК «Корнет-Д» также может поражать воздушные цели. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет-Д» увеличена до 10 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км. Ранее российская военная база в Таджикистане получила новые ПТРК «Корнет». Россия запланировала выпуск облегченной версии Т-90 для экспортного рынка 24 августа 2021, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») ожидает выпуска облегченного экспортного варианта танка Т-90, сообщили в компании. «Основой российского танкового экспорта остается Т-90 и его модификации. Это надежный, современный, обладающий высочайшей боевой мощью танк имеет положительный боевой опыт, он оснащается новейшей динамической и активной защитой, а также новейшей системой управления огнем. Более того, в ближайшее время «Рособоронэкспорт» ожидает выпуска облегченной версии этого танка, адаптированной под требования ряда иностранных заказчиков. Это существенно повысит его экспортную привлекательность», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта». Как сообщили в компании, традиционные эксплуатанты российской сухопутной техники с Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки проявляют интерес и к новейшему танку Т-14 «Армата». «Рособоронэкспорт» уже презентовал танк как на форуме «Армия» в 2020 году, так и на IDEX-2021 в Абу-Даби. Ряд стран хочет вести сотрудничество по «Армате» в том числе в рамках индустриального партнерства», – сообщили в «Рособоронэкспорте». Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос.