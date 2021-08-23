Песков: Озвученные Путиным идеи выплат пенсионерам принадлежат «Единой России»

Анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим принадлежат «Единой России» и обсуждались с правительством, это не приведет к увеличению налогов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Озвучено это было вчера. Я хочу подчеркнуть, что идея, собственно, принадлежит «Единой России», конечно, были проработки со стороны президента. В основном «Единая Россия» работала с правительством, вчера как раз об этом было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, определены ли источники выплат, и не придется ли затем восполнять возникшие в связи с этим дефициты за счет увеличения налогов.

В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. На проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей.