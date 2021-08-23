В Общественной палате отреагировали на «ужас» в подмосковном пансионате для пожилых

Для снижения к минимуму количества случаев, когда в пансионате ненадлежащим образом относятся к постояльцам, как это было в подмосковном «Олимпия Хаус», следует улучшить систему контроля, расширить права проверяющим подобные заведения общественникам, и, возможно, ввести лицензирование, рассказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова.

После того, как в Сети появилась видеозапись, сделанная в элитном пансионате «Олимпия Хаус» в подмосковном Реутове, на которой зафиксированы случаи ненадлежащего ухода, а также жестокого обращения персонала с проживающими там пожилыми людьми, сотрудники МВД начали проверку. На кадрах видно, что одна из постояльцев лежит на испачканных фекалиями простынях, другой – валяется в полуголом виде в оборонительной позе на полу, защищаясь от бьющей тряпкой и кричащей сотрудницы заведения.

«У такого рода учреждений нет обязательства иметь лицензию. Точнее, они обязаны иметь лицензию только на медицинскую деятельность в случае, если они ее осуществляют. А вот на деятельность по уходу нет такого обязательства, что является проблемой, потому что, к сожалению, это не первый случай обнаружения примеров такого неподобающего и жестокого обращения с людьми, которые там находятся», – говорит Тополева-Солдунова.

Она отмечает, что Министерство труда и общественный совет при Минтруде озабочены этой проблемой, пытаются найти ей решение, но, к сожалению, это оказалось не просто сделать. Одним из способов снизить к минимуму количество прецедентов, подобных тому, что произошли в «Олимпия Хаус», могло бы стать внедрение лицензирования данных организаций, однако у такого выхода из ситуации тоже есть существенные минусы. Дело в том, что многие действительно хорошие пансионаты, причем по большей части находящиеся в небольших населенных пунктах, просто не смогут соответствовать стандартам по некоторым пунктам, например, по метражу комнат для каждого постояльца, поэтому страна лишится очень большого количества достойных домов для пожилых людей.

«Мы знаем, что процентов на 90 все эти организации добросовестные, в них соблюдаются права проживающих в пансионате, но, к сожалению, видим и такой ужас, как в этом заведении. Выходом, на мой взгляд, может стать саморегулирование. То есть существуют негосударственные объединения такого рода организаций, которые создают свои этические нормы, стандарты, следят за тем, чтобы участники этой сферы, рынка соблюдали все это. Но все-таки должно быть больше проверок, причем самого разного типа: и государственных, и общественных», – считает собеседник.

Член ОП также предлагает расширить права тем, кто проводит общественные проверки, потому что на данный момент таким людям не всегда просто в такие организации, как пансионат, попасть. Кроме того, она упоминает об ответственности родственников, которые помещают туда своих родных. То есть близкие люди должны понимать, что тот факт, что они платят деньги за проживание своего члена семьи в подобного рода заведении, это не значит, что все обязательства будут исполняться должным образом. Необходимо и самим проводить регулярные проверки качества услуг.

«Дополнительных организаций от государства точно создавать не нужно, общественных вполне достаточно. Но однозначно нужно улучшить систему контроля. А именно на этот случай в первую очередь должна незамедлительно отреагировать прокуратура и органы надзора, потому что это явное нарушение прав людей. А следом на эту проблему должны обратить внимание органы социальной и общественной защиты, а также организации, которые работают в данной отрасли, хотя последние не всегда для всех имеют влияние, потому что они могут только призывать к порядку, осуждать, но не применять по отношению к заведению какую-то существенную силу. Рычагов воздействия нет», – заключила Тополева-Солдунова.