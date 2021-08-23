Мэр Ниццы раскритиковал поведение руководства «Марселя» в ходе драки на футбольном матче

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал «неописуемым» поведение тренера и президента футбольного клуба «Марсель» во время возникшей на поле потасовки с болельщиками клуба «Ницца» в воскресенье вечером. Он также призвал ввести против ответственных за неспортивное поведение санкции.

«Насилие никогда не поддерживается. Лига профессионального футбола Франции должна ввести санкции, когда ответственные будут найдены. Если поведение некоторых болельщиков было неописуемым, то так же можно охарактеризовать и поведение президента «Марселя», а также тренера этого клуба», – передает ТАСС слова Эстрози. Глава городской администрации выразил благодарность игрокам и тренеру «Ниццы» за сдержанное поведение и заявил, что теперь делом должны заняться уполномоченные структуры.

Тем временем полиция задержала трех несовершеннолетних в ходе потасовки. Как передает BFM, протоколы были составлены на месте, задержанных в тот же вечер отправили домой к родителям.

Матч между футбольными клубами «Ницца» и «Марсель» первой лиги чемпионата Франции, проходивший в воскресенье вечером в Ницце, был прерван после того, как сотни фанатов местного клуба прорвали оцепление, выбежали на поле и устроили драку с футболистами команды гостей. Беспорядки спровоцировал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет: один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар и футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле. По информации телеканала RMC, три футболиста «Марселя» получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была остановлена при счете 1:0 в пользу «Ниццы».