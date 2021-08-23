Самолет-амфибия перевернулся в Подмосковье

Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2»

«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.

В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов».

Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве».

«А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик.

Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами».

«Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин.

Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах».

Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».

Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.