Эксперт оценил шансы беженца с Кунашира на убежище в Японии

«Япония скорее всего подержит его у себя, а потом отправит в третью страну. Более того, странно, если он просил политического убежища, ведь ничего политического в его деле нет», – сказал газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя сообщения о том, что россиянин вплавь добрался с курильского острова Кунашир в Японию.

«До предоставления россиянину политического убежища в Японии дело не дойдет», – убежден руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «Япония очень неохотно предоставляет вид на жительство беженцам, а политических беженцев не принимает вовсе. Лишь считанные единицы из огромной массы подавших заявлений на предоставление убежища не по политическим мотивам могут его получить в Японии», – объяснил он.

По словам эксперта, «обычно власти страны восходящего солнца некоторое время держат беженца на своей территории до выяснения всех обстоятельств дела, после чего либо ищут третью страну, куда отправляют этого человека, либо депортируют его на родину».

Но собеседник отметил запутанность текущей ситуации. «В местной газете острова Хоккайдо, куда приплыл этот несчастный неудачник в поисках политического убежища, пишут, что Япония скорее всего подержит его у себя, а потом отправит в третью страну, – указал Кистанов. – Какой из него политический беженец? Политические беженцы – это люди, которых преследуют на родине по каким-то политическим мотивам: за взгляды, публикации, выступления, призывы и так далее. А за этим человеком ничего такого не числится».

По словам эксперта, этот россиянин приехал на Кунашир три года назад из Ижевска. «Судя по всему, он уже тогда замыслил эту операцию. Причем, приобрел там землю в рамках программы «Дальневосточный гектар». В его доме обнаружили японские плакаты, а соседи говорят, что он очень любит японскую культуру. Так что ничего политического в этом деле нет», – рассказал Кистанов.

«Более того, это величайшая глупость – переплыть пролив шириной в 20 метров, рискуя жизнью. В конце концов есть же более безопасные способы прибыть в страну – купить туристическую путевку. Что делать дальше – это другой разговор. Но, судя по всему, это недалекий человек, который не просчитал все нюансы, не собрал нужной информации. Он не будет интересен ни разведывательным службам Запада, ни японцам. Заурядная личность – что с него взять?» – подытожил эксперт.

В минувшую субботу агентство Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, гражданин России приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска по имени Ваас Феникс Нокард, рассказал в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, пловец пересек 24-километровый Кунаширский пролив в гидрокостюме. Раньше Нокарда звали Владимиром, сообщил источник, не уточнив, впрочем, изначальную фамилию. По неизвестной причине мужчина сменил паспорт и взял экзотическое имя («Нокард» – «дракон», если прочитать справа налево). Источник РИА Новости сообщил, что в 2011 году Владимира-Вааса депортировали из Японии за нарушение визового режима. Кроме того, его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов.

Портал «Русский телеграф» в 2019 году рассказывал, что Ваас Феникс Нокард родом из Ижевска, в 2017 году он зарезервировал дальневосточный гектар на острове Кунашир, недалеко от поселка Головнино, и смог оформить этот участок в собственность. Тот же человек упоминается в репортаже «Новой газеты» от апреля 2019 года – там говорится, что Нокард в 2011 году путешествовал по Японии, но за нарушение визового режима попал в спецприемник. После получения гектара на Кунашире, в Головнино ему выделили домик, «который после землетрясения еще не совсем развалился», но чаще он живет в Южно-Курильске у друзей, работает дворником. На момент публикации материала мужчина учил японский язык, и не скрывал, что планирует «свалить» из России – правда, не в Японию, а в Австралию.

«Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится – там и пристраивался», – сообщил в воскресенье источник РИА Новости. По его словам, «перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать». «Другому знакомому «перебежчик» написал, что уже далеко, и попросил не ждать», – добавил источник.

Посольство России в Токио и генконсульство в главном городе префектуры Хоккайдо – Саппоро «находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», – подчеркивается в заявлении посольства в Facebook.

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