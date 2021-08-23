Перспективную БМП «Манул» с модулем «Эпоха» решили показать на «Армии-2021»

Перспективную БМП «Манул», оснащенную боевым модулем «Эпоха», покажут на форуме «Армия-2021», заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Уверен, что «Манул» ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на «Армии» будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем «Эпоха», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

Он отметил, что работа над техническим заданием на «Манул» началась сразу после завершения прошлогоднего форума «Армия». В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться.

Впервые БМП «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме «Армия-2020».

По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.

В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

По словам Оздоева, опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям.

«В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет», – сказал Оздоев.

Он добавил, что производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года.

«Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года «Высокоточные комплексы» смогут приступить к организации производства изделия», – сказал Оздоев.

Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме «Армия-2016». Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.

На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву – до 10 километров в час

Напомним, в августе 2020 года главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Ростех») Сергей Абдулов сообщил, что новая боевая машина пехоты «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России.