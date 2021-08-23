МИД отверг возможность дефицита французского шампанского в России

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Дефицита французского шампанского на российском рынке не предполагается.

«Я думаю, что серьезных проблем с поступлением на наш рынок этого вида алкогольной продукции у нас не будет. По крайней мере, есть все возможности избежать дефицита. Насколько я знаю, наши французские коллеги принимают к сведению те разъяснения, которое дает российское правительство. Какого-то обострения ситуации в этой связи мы не ожидаем», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Биричевский добавил, что Москва ведет диалог с европейскими коллегами по вопросу российского закона о виноделии и дает необходимые разъяснения. «Мы даем все необходимые разъяснения, в том числе и нашим европейским коллегам. Это касается применения норм российского законодательства в части декларирования соответствия винодельческой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Профильные ведомства поддерживают контакты с Еврокомиссией, которая естественным образом отстаивает интересы европейских виноделов», – сказал он.

Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за принятого нового закона. Позже Moet Hennessy согласилась с новыми российскими нормами.