«Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа

«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.



«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко.

Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.