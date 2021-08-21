США получили информацию об угрозе американцам со стороны ИГ в Афганистане

Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».

Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.

Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.

«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.

По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.

Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД