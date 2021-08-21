В Китае показали учения с новыми неядерными ракетами Новый глава американских ВМС назвал главную угрозу флоту США 21 августа 2021, 18:18

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Taylor Parker

Текст: Алексей Дегтярев

Новый руководитель ВМС США Карлос дель Торо обратился к военнослужащим и указал на главные вызовы американскому флоту, в числе которых он назвал Китай. «Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Он также отметил, что в ВМС остро стоит вопрос культурного разнообразия. «Необходимо, чтобы к моряку любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно», – заявил глава ВМС США. Флот также должен сократить наносимый природе ущерб и сохранить при этом свои возможности. Также, по мнению дель Торо, военнослужащие должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Отсутствие прививки, по его словам, означает низкую боевую готовность. Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер. В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.

Индия срочно закупает у России новые автоматы 20 августа 2021, 17:22

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия и Индия подписали соглашение о немедленной закупке 70 тыс. автоматов последней серии AK-200, поставка оружия начнется в ноябре этого года. Контракт был подписан между индийским министерством обороны и российскими представителями в присутствии официальных лиц из Indo-Russia Rifles Pvt Ltd – фирмы по производству винтовок, которая возглавит местное производство автоматов АК в Индии. Ожидается, что эти винтовки начнут поступать в страну с ноября этого года, пишет ThePrint. Предполагается, что они заменят 5,56 × 45 мм винтовки INSAS (Indian Small Arms System), которые в настоящее время используются в армии, флоте и ВВС, помимо других сил безопасности, и станут опорой вооруженных сил на долгие годы. В вооруженных силах Индии также используются американские винтовки SIG716 под патрон 7,62 × 51 мм, которые были закуплены армией в ускоренном порядке. Передовая пехота будет оснащена ЗИГ, а остальные – АК-203. Обе страны работают над более крупным проектом по совместному производству 6 млн винтовок АК-203 в Индии. Ранее стало известно, что АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии. Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии. Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя» 20 августа 2021, 22:38

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Стратегические учения «Запад–2021» продемонстрируют странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», заявил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов. Оценивая военную активность НАТО в Европе, он заявил, что Москве показывают существование проекции военной угрозы. «Чтобы мы это чувствовали и понимали», – сказал он, отметив, что Россия «готова к этим намекам». Как заявил Картаполов, в ходе учений на территории России и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», передает РИА «Новости». Напомним, стратегические командно-штабные учения «Запад–2021» пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад–2021». В учениях будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей. Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году 19 августа 2021, 13:26

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками. «Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов. «Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник. Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал. Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки». Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский. О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену. В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту 20 августа 2021, 13:16

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага. Но сейчас ситуация особая», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал отказ Испании разрешить кораблям ВМФ России заход в порт Сеута, при этом стоянка была заранее согласована с испанскими властями. «С технической точки зрения то, что испанские власти не разрешили стоянку в порту Сеута на африканском побережье, не скажется на морском походе отряда наших кораблей по Средиземноморью. Отряд кораблей всегда включает вспомогательные суда, которые способны во время переходов заправить корабли и водой, и топливом. Кроме того, для заправки в данном районе Средиземноморья корабли могут зайти в Алжир», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Но, добавил эксперт, сам по себе заход в Сеуту был бы демонстрацией российского флага и намерений Москвы политически взаимодействовать со всеми странами Средиземноморья, в том числе в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. «Но проблема в том, что испанские власти сами себе не хозяева. Им подсказывают решения из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. А в целом всем дирижируют американцы», – убежден Ненашев. «Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага», – напомнил собеседник. Но сейчас, отметил он, ситуация особая – США, чья репутация в мире пошатнулась после бегства американских войск из Афганистана, будут особенно рьяно демонстрировать эффективность в «противодействии российским провокациям». Со своей стороны, истерию подстегивают британцы – подогревая опасения по поводу того, что россияне во время стоянки в Сеуте якобы могут узнать некие секреты с британской базы ВМС в Гибралтаре, отметил Ненашев. «Я сам неоднократно ходил на кораблях через Гибралтар, и могу сказать – там нет никаких секретов, все видно как на ладони», – подчеркнул капитан первого ранга запаса. МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеута – испанском анклаве на африканском побережье Средиземного моря. Как сообщает мадридское издание El Pais, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у El Pais сведениям, испанское Минобороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости». Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале делается акцент на политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте. Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с DW напомнил, что корабли ВМФ России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу – в частности Европарламент просил правительство Испании разъяснить, как «гостеприимство» по отношению к военным кораблям согласуется с антироссийскими санкциями ЕС. Кроме того, отмечает DW, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Британия – Лондон указывал, что испанская Сеута находится недалеко от базы британских ВМС в Гибралтаре. По мнению Лондона, российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой стратегически важной базе. Истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в Астраханской области 18 августа 2021, 23:47

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа. «В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», – приводит текст сообщения РИА «Новости». Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Накануне единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, все они погибли. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Для выяснения причин происшествия создана комиссия. Напомним также, 27 ноября 2020 года взлетевший с авианосца палубный истребитель МиГ-29 ВМС Индии упал в Аравийское море. Кроме того, 8 мая истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб. Помимо этого, в ноябре 2019 года во время полета в штате Гоа у индийского МиГ-29К загорелся двигатель. Испания запретила российским кораблям стоянку в порту Сеуты 20 августа 2021, 07:37

Фото: vk.com/mil

Текст: Дмитрий Зубарев

МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает El Pais. Как сообщается в статье, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у издания сведениям, испанское министерство обороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости». Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте. «Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан» 19 августа 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», где компания выступит в качестве официального партнера мероприятия, сообщили в пресс-службе холдинга. «Будут представлены натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых расчетов: зенитная ракетная система «Антей-4000», ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», автоматизированный комплекс «Сосна». Также впервые будет демонстрироваться натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК «Викинг», – передает ТАСС сообщение холдинга. Отмечается, что на форуме будет представлена еще одна новинка – станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава ЗРК нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». «Этот комплекс включает также пусковые установки 51П6Е2 с ракетами повышенной дальности, что позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны, но и организовать эффективную автономную оборону важных объектов», – пояснили в концерне. В рамках реализации программы по диверсификации ОПК холдинг покажет комплекс безостановочного скрытого досмотра, 3D-принтер «Гелиос-1», систему комплексной диагностики радиоэлектроники СКДА-Э, наземную станцию МОСТ-УС (средство радионаблюдения за космосом). Кроме того, будут представлены радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1 и другое. «Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном мероприятии. Форум «Армия» – отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам», – отметил гендиректор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба. Ранее «стирающий в пыль» секретную информацию шредер обещали показать на «Армии-2021». Шойгу проехал на Т-80 по трассе «Танкового биатлона» 19 августа 2021, 08:14

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса игр «Танковый биатлон», сообщили в Минобороны. «Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Как уточнили в ведомстве, по итогам проверки трассы протяженностью свыше четырех километров Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин. Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды из более чем 20 стран. Началось проектирование российского тяжелого ударного БПЛА «Гром» 20 августа 2021, 07:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская компания «Кронштадт» начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром», сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021». «Гром» находится на этапе эскизного проекта, идет его проработка», – передает РИА «Новости» ответ Богатикова на вопрос об этапе работы над аппаратом. Говоря о возможности выполнения «Громом» боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор компании сообщил, что «прорабатываются различные варианты исполнения («Грома»)». Концепт беспилотника «Гром» был впервые представлен в рамках форума «Армия-2020». Тогда отмечалось, что масса аппарата должна составить семь тонн, вес боевой нагрузки – две тонны. Также заявлялось, что БПЛА сможет нести авиационные средства поражения различного класса, например, авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Максимальная скорость будущего аппарата была указана на уровне 1000 км/ч. Ранее в России решили выпускать ударные беспилотники на экспорт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Китае указали на «грозный сигнал» России Западу 19 августа 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Москва активно наращивает мощь военно-морского флота по нескольким направлениям, подавая тем самым сигнал странам Запада, пишет китайское издание Синьхуа. Так, Россия ведет строительство кораблей. В частности, выделяются передовые разработки в сфере подлодок: атомная субмарины «Белгород» и «Князь Олег». Также ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки. Также Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане. «Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу», – пишет автор, передает РИА «Новости». Отмечается, что Москве приходится заниматься модернизацией ВМФ на фоне влияния внешних и внутренних факторов, включающих ухудшение российско-американских отношений и необходимость обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов. В заключение автор указывает, что развитие российских морских военных технологий посылает грозный сигнал Западу и заслуживает внимания. Ранее ВМФ анонсировал учения в Арктике и на Севморпути. 10 августа арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике. ОСК решила впервые показать БДК «Кайман» и подводный беспилотник «Юнона» 19 августа 2021, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые покажет на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» модели большого десантного корабля (БДК) «Кайман» и автономного необитаемого подводного аппарата «Юнона», сообщили в пресс-службе компании. «Впервые на площадке демоцентра ОСК покажет модели большого десантного корабля «Кайман», созданного на основе проекта 11711, и автономного необитаемого подводного аппарата «Юнона», – передает ТАСС сообщение компании. Среди экспонатов военного назначения ОСК представит малый ракетный корабль проекта 22800Э, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701, малый сторожевой корабль проекта 20382, судно для спасения экипажей аварийных подлодок проекта 21301, субмарину проекта 636 с комплексом Club-S и другие корабли. В корпорации отметили, что в этом году будет обновлен и сектор инновационных проектов продукции гражданского назначения. Ключевыми экспонатами зоны «диверсификация» станут научно-исследовательское судно НЭС-160 «Альбатрос», сухогрузное судно проекта 23640 «Финвал 8000», универсальный сухогруз-контейнеровоз, подводная платформа «Мурена». Ранее «Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан». Украинские военные получили партию новых неуправляемых ракет 20 августа 2021, 20:53 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель ракет «Артем» (входит в «Укроборонпром») досрочно поставил воздушным силам ВСУ неуправляемые авиационные ракеты РС-80. «Государственная акционерная холдинговая компания (ГАХК) «Артем», которая входит в состав Укроборонпрома, отгрузила Воздушным силам ВСУ партию неуправляемых авиационных ракет РС-80. Таким образом, предприятие досрочно выполнило государственный оборонный заказ», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости». Там пояснили, что ракеты спроектированы КБ «Артем» для вооружения ударных и специальных вертолетов и боевых самолетов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации ВСУ. «Ракеты способны пробивать 400 миллиметров брони по дальности запуска в 1,3 ­– 5 тыс. метров. Дальность поражения воздушных целей – до четырех километров, наземных – до семи километров», – указали в «Артеме». Эти ракеты предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификаций и других целей. Для эффективного поражения ракеты оборудовали разными боевыми частями и детонаторами. «Оснащение ракеты пучково-осколочной боевой частью с программируемым взрывателем позволит осуществлять подрыв непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели, что значительно повышает эффективность поражения. Эта модификация разработана для борьбы с беспилотниками в составе зенитных ракетных комплексов. Также РС-80 может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники противника. Неуправляемая авиационная ракета РС-80 поставлена на вооружение ВСУ», – отметили там. В июле минобороны Украины сообщало о проведении успешных испытаний нового реактивного снаряда для модернизированной системы залпового огня БМ «Верба». Экспортную версию комплекса разведки «Пенициллин» создали в России 19 августа 2021, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» создан в экспортном варианте, идет его продвижение на рынок, сообщила госкорпорация «Ростех». Комплекс будет впервые представлен на форуме «Армия 2021», передает «Интерфакс». «Пенициллин» успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с Рособоронэкспортом мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки «Пост-3М». В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу», – сообщил гендиректор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») Вячеслав Михеев, чьи слова привели в пресс-службе Ростеха. Согласно сообщению, «Пенициллин» в зависимости от исполнения комплекса может обнаруживать цели на расстоянии до 38 км, минимальное время развертывания в боевое положение – 20 минут. «В отличие от большинства подобных систем «Пенициллин» обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд», – сообщил индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев. Напомним, в январе артиллеристы под Саратовом приступили к освоению комплекса разведки «Пенициллин». Первая советская АПЛ ушла из Мурманска на вечную стоянку в Кронштадт 20 августа 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» отправилась с завода в Мурманской области в Кронштадт, где она встанет на вечную стоянку в Музее военно-морской славы, сообщили в пресс-службе судоремонтного завода (СРЗ) «Нерпа». Подлодку готовили к транспортировке и производили постановку на стапель-палубу плавдока «Свияга» в Снежногорске на «Нерпе». «АПЛ К-3 ушла от заводского причала и в течение нескольких дней возьмет курс на Балтику. Завод завершил все работы по обеспечению безопасности во время движения по внутренним путям Беломоро-Балтийского канала», – сообщил источник РИА «Новости», добавив, что межфлотский переход до Кронштадта продлится от 10 до 14 суток. На борту АПЛ «Ленинский комсомол» в сентябре 1967 года произошла трагедия на 56-е сутки похода при возвращении субмарины в подводном положении с боевой службы. В 1-м отсеке вспыхнул пожар. Командир второго отсека капитан-лейтенант Анатолий Маляр принял единственное верное решение и закрыл изнутри переборочную дверь между 2-м и 3-м отсеками, остановив распространение огня, чем спас лодку от гибели. Жертвами трагедии стали 39 человек. Напомним, в 2015 году сообщалось, что первую советскую атомную подлодку решено превратить в музей. Дан прогноз по актуальности танков в будущем 19 августа 2021, 08:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Танки сохранят статус одной из основных ударных сил сухопутных войск, если не случится ядерной войны, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко. «Мы все надеемся, что ядерной войны никогда не будет. Мы в это верим. Думаю, в этих условиях танки по-прежнему будут одной из основных ударных сил сухопутных войск», – цитирует ТАСС Осыко. Он подчеркнул, что это серьезная боевая единица, без которой представить себе сейчас ударную группировку сухопутных сил невозможно. «Наверно масштабных битв типа Прохоровки во время Великой Отечественной Войны уже не будет», – добавил он. По словам Осыко, комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», «Ураган-1М» и «Торнадо-С» запущены в России в серийное производство и поставлены на вооружение. Он отметил также, что в состав нового боекомплекта входят в том числе высокоточные реактивные снаряды. «Торнадо-Г» – РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиции в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

РСЗО «Торнадо-С» создана в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч». Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в «Торнадо-С» имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. Напомним, в мае «Торнадо-Г» началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С».