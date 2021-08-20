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20 августа, пятница | Последнее обновление — 21:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Роскосмосе перенесли запуск автоматической межпланетной станции на Луну
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Минобороны усомнились в обещанном талибами снижении наркотрафика из Афганистана
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Афганский наркотрафик вырос со входом в страну группировки войск США и не снизится после ее ухода, заявил начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Андрей Картаполов.
«Талибы (представители запрещенного в России движения «Талибан» — прим. ВЗГЛЯД) обещали не выращивать опий в таких количествах. Хотя, как раз торговля опиатами давала им значительную часть их бюджета все это время. Трафик никуда не денется, он был, есть и будет, потому что слишком много людей заинтересованы в этом», – сказал Картаполов, отвечая на вопрос о возможном росте наркотрафика в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.
По его словам, при действии советского контингента в этой стране «особой торговли-то не было, все было под контролем».
Замминистра напомнил, что в Сирии штаты также нелегально добывают нефть. «В мутной воде, в обстановке хаоса легко обтяпывать темные делишки», — добавил замглавы военного ведомства.
Ранее министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан) три района в одной из провинции.
Кроме того, глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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У талибов начали отбирать захваченное
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Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан) три района в одной из провинции.
«Сопротивление террористам «Талибана» – мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо», – заявил генерал, передает РИА «Новости».
Между тем источник агентства в провинции сообщил, что силы сопротивления убили и ранили десятки талибов во время боев в Баглане.
Ранее сообщалось, что глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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В Совфеде прокомментировали намерение США разместить войска в Средней Азии
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«После бегства из Афганистана у американцев есть возможности для усиления позиций в Пакистане, но им этого мало. В их интересах – возвращение военного присутствия в Узбекистане и Киргизии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя информацию о планах США после вывода войск из Афганистана временно разместить их в Центральной Азии.
«У Соединенных Штатов более 800 военных объектов за рубежом. У нас примерно в сто раз меньше. Это говорит о том, что наша политика направлена на обеспечение безопасности России вдоль ее огромных границ, а политика США – на обеспечение военно-политического превосходства в любой точке земного шара. Конечно, Средняя Азия не может быть исключением для стратегов США», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
После спешного ухода из Афганистана, у США осталась возможность сохранить и усилить позиции в соседнем Пакистане, но американцам этого очевидно мало – в их интересах возвращение военного присутствия в двух среднеазиатских странах: Узбекистане и Киргизии, подчеркнул собеседник.
«Россия же, как ранее СССР, категорически против военного присутствия в Центрально-Азиатском регионе держав, которые находятся за многие тысячи миль от этого региона. Китай и Россия находятся в непосредственной близости, – отметил Климов. – Мы рассчитываем на то, что проблемы данного региона должны решаться, во-первых, политическими средствами, во-вторых, без незваных вооруженных гостей из далеких мест и таким образом, чтобы это не несло дополнительных угроз, в данном случае России».
После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, утверждают источники издания. Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана».
«Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», указывает The Wall Street Journal. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
При этом еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от президента Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Напомним, что в 2001–2014 годах американские военные размещались на территории международного аэропорта Манас близ столицы Киргизии Бишкека. В 2001–2010 здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2009–2014 годах – база транзитных перевозок ВВС США.
В 2001–2005 годах база американских ВВС действовала на военном аэродроме Карши-Ханабад в южном Узбекистане.
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«Талибан» позвал страны мира разрабатывать природные ресурсы Афганистана
Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил страны мира участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов, сообщают СМИ.
Шахин заявил, что «мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран», иностранным государствам «нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами», также «они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.
Он отметил, что «это приглашение (движения) ко всем странам», и талибы «ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана».
Напомним, в минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день боевики объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва готова приручить новую власть Афганистана.
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Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана
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Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, одной из приоритетных тем на переговорах с Меркель стала тема Афганистана. Также он отметил, что важно не допустить проникновение террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев.
«На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал президент.
«Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке – теракты 11 сентября [2001 года] на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане», – сказала Меркель по итогам переговоров Путиным.
Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Путин после переговоров заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса.
Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Байден назвал срок завершения эвакуации американцев из Афганистана
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS.
«Президент [США Джо Байден] привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы «продлить крайний срок в Афганистане».
Помощнику президента США по национальной безопасности также был задан вопрос о том, грозит ли американским военным опасность в том случае, если они останутся в Афганистане после 31 августа. «Это рискованная, динамичная и опасная ситуация сегодня. Мы трезво смотрим на эти риски и учитываем их, но мы четко дали понять [движению] «Талибан» (запрещено в России), что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту [Кабула], им грозит быстрый и силовой ответ», – заявил на это Салливан, уклонившись от прямого ответа на поставленный вопрос.
Накануне глава действующей американской администрации США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. Вместе с этим он заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.
В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО
Захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в России) является катастрофой для Запада, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в авторской колонке на портале t-online.
«Тот факт, что это произошло [в Афганистане], является катастрофой для США, НАТО и для немецкой политики», – приводит слова бывшего канцлера ФРГ ТАСС.
«Все неверные оценки и неверные решения отдельных министерств, Ведомства федерального канцлера и спецслужб нужно прозрачно и тщательно расследовать», – подчеркнул Шредер.
По его словам, когда операция начиналась, невозможно было представить, что она превратится в двадцатилетнюю войну. При этом «решающую ответственность» нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне, убежден он. «Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы», – заявил он, перечислив четырех президентов – Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, и Джо Байдена.
Ранее в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Политолог рассказал о потере веры поляков в США после неудачи в Афганистане
Фотографии вылетающего из Кабула самолета американских ВВС демонстрируют сторонникам Вашингтона среди элит Европы, что на лояльность США уже нельзя рассчитывать, заявил польский политолог Матеуш Пискорский.
По мнению эксперта, сейчас большое количество его сограждан начнут понимать, что мир становится многополярным и в нынешних условиях нет возможности вернуть гегемонию США. «Мир, в котором можно рассчитывать на Вашингтон как на надежного партнера и союзника, идет к своему концу. Большинство поляков это осознает в контексте событий в Афганистане и внутренних процессов в самой Польше», – подчеркнул Пискорский, передает ФАН.
Политолог пояснил, какие внутренние факторы в его стране влияют на изменения восприятия США со стороны польского общественного мнения. «В Польше обсуждаются вопросы, связанные с грубейшим давлением США на законодательный процесс в стране. Речь идет о конфликте между нашим правительством и американской корпорацией Discovery из-за того, что один из ее телеканалов может лишиться лицензии на вещание», – сообщил политолог.
Пискорский добавил, что положение США усугубляют новости из Афганистана. Он отметил, что имидж североамериканской страны переживает глубокий кризис. «Фотографии вылетающего из Кабула самолета, которые демонстрируют неспособность властей США эвакуировать своих местных сотрудников, показательны с точки зрения элит тех стран, которые считают Вашингтон основным союзником. Конечно, сложно представить, чтобы в Польше или в других ориентирующихся на США странах Восточной и Центральной Европы произошли настолько трагические события, как в Кабуле. Тем не менее, это отчетливый сигнал, что в случае настоящего кризиса не стоит рассчитывать на американских защитников, даже на элементарную лояльность со стороны Вашингтона», – отметил эксперт.
Он также выразил мнение, что под влиянием перечисленных факторов Польша из одной из самых проамериканских стран Европы может превратиться в государство, в котором как минимум общество будет относиться скептически к обещаниям Вашингтона.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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США решили не требовать деньги с беженцев за эвакуацию из Афганистана
Власти Соединенных Штатов не намерены требовать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя американское законодательство предусматривает такое требование, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс изданию The Hill.
«В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана», – приводит слова главы пресс-службы Госдепа ТАСС.
Как отмечает издание, согласно одному из пунктов законодательства США, Госдеп должен требовать возмещения расходов за чартерные американские эвакуационные рейсы. «Закон требует, чтобы американцы или иностранные граждане согласились оплатить стоимость эвакуации, которая обычно сопоставима с ценой на авиабилет эконом-класса <…> или [стоимостью] поездки [другим видом транспорта] до указанного пункта назначения», – поясняет издание.
В свою очередь американское издание Politico сообщало, что несмотря на утверждения должностных лиц США о том, что рейсы из Кабула будут бесплатными, один из эвакуируемых сообщил изданию, что сотрудники Госдепа требовали выплат до 2 тыс. долларов от пассажиров, являющихся гражданами США, и еще более крупных сумм от иностранцев. В Госдепартаменте, как отмечает издание, в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию сослались на упомянутый закон, не став напрямую отрицать факт того, что эвакуация производится на возмездной основе. «Ситуация чрезвычайно изменчива, мы работаем над преодолением препятствий, которые могут возникнуть», – добавил сотрудник Госдепартамента США, имя которого в статье не называется.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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США предупредили об угрозе атак со стороны филиала ИГ в Афганистане
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Соединенные Штаты опасаются, что террористические группировки, в том числе филиал «Исламского государства*» (ИГ*, запрещено в России), могут совершить атаки на территории Афганистана, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.
Салливан отметил, что власти США рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, которые «прибудут в аэропорт [Кабула] и с которым удастся установить связь». При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) дают американским властям эвакуировать своих граждан, эта операция сопряжена с большими рисками, передает ТАСС.
«Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны «ИГ*-Хорасан» (запрещена в России), которые являются заклятыми врагами талибов», – указал Салливан. По его словам, администрация США «сделает все возможное, чтобы снизить риски и увеличить до максимума число пассажиров самолетов», осуществляющих эвакуацию людей из Афганистана.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о сохранении угрозы терроризма в Афганистане. В понедельник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов выразил опасение, что Афганистан под властью талибов станет реинкарнацией ИГ (запрещено в России). Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
В четверг глава действующей американской администрации США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. Вместе с этим он заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.
В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с генсеком НАТО
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и посвященную этой теме онлайн-встречу министров иностранных дел альянса, сообщила пресс-служба Госдепартамента.
«Эта встреча соберет союзников для обсуждения событий в Афганистане и усилий НАТО по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации <…>. Госсекретарь и генсек подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами имеет важнейшее значение в этом деле, а также в планировании дальнейшего пути НАТО <…> [касательно] Афганистана», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Абдулла встретился со старейшинами и командирами не подконтрольной «Талибану» провинции
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое) провинции Панджшер.
Абдулла сообщил, что провел «переговоры и обмен мнениями с учеными, старейшинами и командирами провинции Панджшер», передает РИА «Новости».
О темах переговоров он не сообщил.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) блокируют доступ в аэропорт Кабула и стараются не пускать в него граждан страны, сообщает телеканал Al Arabiya.
По его информации, талибы препятствуют проникновению в воздушную гавань в основном афганцам, желающим покинуть страну. Радикалы выставляют свои патрули в нескольких километрах от воздушной гавани столицы Афганистана, передает ТАСС.
Между тем утром в пятницу самолет компании «Пакистанские международные авиалинии» эвакуировал около 350 человек в Исламабад. Позде в Кабуле приземлился еще один рейс из Пакистана для эвакуации афганцев и иностранных граждан, работавших в международных организациях.
Обстановка в аэропорту Кабула остается по-прежнему напряженной. Улететь из страны, по сообщениям СМИ, пытаются тысячи человек. Американские военные обеспечивают порядок в воздушной гавани, ранее им пришлось делать предупредительные выстрелы. Люди цепляются за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть Кабул. По информации талибов и представителей НАТО, в результате этих инцидентов погибли не менее 12 человек.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Афганский полицейский рассказал о бое с превосходящими по числу талибами
Афганский полицейский Халед Хассанзада рассказал о бое, который провели силовики западной провинции Герат с превосходящими их почти в 10 раз силами боевиков движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).
Хассанзада заявил, что в четверг на прошлой неделе, когда талибы вели наступление по территории Афганистана, боевики также напали на его родной район Инджил в западной провинции Герат передает РИА «Новости». По его словам, нападение произошло примерно в 15.00 (13.30 мск), когда на место прибыли около 600 боевиков «Талибана» на машинах и мотоциклах.
Хассанзада решил защитить свой дом вместе с полицейскими и другими местными силами, но при таком численном перевесе противника у них не было шансов.
«Нас было всего 70 солдат, в качестве оружия у нас были автоматы Калашникова. У «Талибана» были (штурмовые винтовки) M4 и M16, и даже снайперы в очках ночного видения», – рассказал офицер по телефону.
По его словам, бой силовиков с талибами в районе Инджил продлился около двух часов.
«Мы пытались защитить наш район, но после того, как 20 наших бойцов и восемь боевиков «Талибана» были убиты, они (талибы) установили над районом свой контроль. Они взяли его под контроль за очень короткое время», – рассказал полицейский.
После того, как район перешел талибам, Хассандзада спрятался в своем доме, и вскоре смог выбраться на машине вместе со своей беременной женой. Они уехали в направлении столицы Афганистана Кабула.
«Я приехал (в Кабул) вместе с женой на машине. По дороге талибы нас не узнали», – добавил он.
Они благополучно прибыли в Кабул поздно вечером в четверг на прошлой неделе.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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