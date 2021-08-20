Черногория ввела новые ограничения для въезда иностранных граждан

Требование об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании вводится с 10 сентября в Черногории, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.

«Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста», – цитирует РИА «Новости» Галича.

В Институте общественного здоровья отметили, что требование по предъявлению ПЦР-теста и подтверждение перенесенного заболевания при въезде распространяется на взрослых и детей в возрасте от 5 лет.

Отмечается, что гражданам соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово и и черногорцам не нужно предоставлять данные документы.

Также в Институте уточнили, что свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей.

В июне вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами.

Ранее сообщалось, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется.