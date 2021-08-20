Черногория ввела новые ограничения для въезда иностранных граждан

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20 августа, пятница  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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США теряют власть над нефтью

Американский нефтегаз сдает позиции REUTERS/Dado Ruvic
Еще недавно Соединенные Штаты грезили о мировом энергетическом господстве, однако теперь, констатируют эксперты, Вашингтон теряет влияние на сырьевых рынках. И речь не только о поражении в борьбе против российского газопровода «Северный поток – 2». США просят картель ОПЕК и Россию сбить цену на нефть. Что происходит? Подробности...
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Украина могла уступить Крым не только России

Когда Крым был украинским, то отношение Киева к местным татарам было циничным Сергей Мальгавко/ТАСС
В преддверии Дня независимости власти Украины вновь озаботились соблюдением прав крымских татар. При этом сами жители полуострова считают, что до 2014 года судьба татар не волновала Киев, более того – власти видели в них угрозу протурецкого сепаратизма. За счет чего России удалось привлечь татар на свою сторону?  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, должны наказываться одинаково. И не важно, «за казахов» они или «против казахов». Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Афганистан как зеркало русской революции

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Десятилетиями мы жили с надеждой: «Запад нам поможет». И вот эта надежда рухнула. Мы остались лицом к лицу с самими собой. Кому предъявлять претензии за несбывшиеся идеалы? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Россия там, где русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш? Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 4 комментария

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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  • Зависит от их действий в ближайшее время

  • В любом случае нет
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    Черногория ввела новые ограничения для въезда иностранных граждан

    20 августа 2021, 15:20

    Текст: Евгения Шестак

    Требование об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании вводится с 10 сентября в Черногории, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.

    «Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста», – цитирует РИА «Новости» Галича.

    В Институте общественного здоровья отметили, что требование по предъявлению ПЦР-теста и подтверждение перенесенного заболевания при въезде распространяется на взрослых и детей в возрасте от 5 лет.

    Отмечается, что гражданам соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово и и черногорцам не нужно предоставлять данные документы.

    Также в Институте уточнили, что свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей.

    В июне вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами. 

    Ранее сообщалось, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется.


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    Умер актер из «Убить Билла» Сонни Тиба
       19 августа 2021, 20:09
    Фото: Supplied by FilmStills.net/
    Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    На 83-м году жизни от коронавируса умер японский актер и режиссер Сонни Тиба, сообщило издание Oricon News.

    Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию, передает РИА «Новости».

    Актер принимал участие более чем в 180 проектах, в том числе играл в фильмах «Убить Билла» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт».

    Ранее от коронавируса на 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков.

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    Сенаторы США заразились коронавирусом после вакцинации
       20 августа 2021, 01:24
    Фото: Alex Edelman/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, 70-летний сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер и 69-летний законодатель-демократ от штата Колорадо Джон Хикенлупер вопреки пройденной вакцинации сообщили о получении положительных тестов на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).

    «Несмотря на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался положительным. Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки», – приводит текст заявления 77-летнего сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга ТАСС.

    О положительных тестах на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) сообщили также 70-летний Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и 69-летний Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Оба отметили, что чувствуют себя хорошо.

    Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.

    Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

    В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

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    Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID

    19 августа 2021, 17:36

    Текст: Елена Мирошниченко

    Народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.

    «Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился», – рассказал он РИА «Новости». Актер отметил, что уже чувствует себя хорошо.

    Он также добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя коронавирус.

    «Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще в больнице», – отметил Щербаков.

    По словам актера, он планирует остаться в больнице и поднять иммунитет.

    Ранее актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой.

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    Врач объяснил высокую смертность от COVID-19 среди мужчин

    20 августа 2021, 10:21

    Текст: Наталья Ануфриева

    Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, это связано с работой тестостерона, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

    Болибок заявил, что уровень выработки антител у мужчин несколько ниже. Иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает Ura.ru.

    «У этой женской особенности есть и обратная сторона медали – у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма», – отметил он.

    Ранее было изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин.

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    В Роспотребнадзоре назвали помогающие после COVID продукты

    20 августа 2021, 08:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Для восстановления организма после коронавирусной инфекции очень важно правильно питаться: в рацион должны входить цельнозерновые продукты, бобовые, не менее пяти порций фруктов, овощей и ягод, а также рыба и кисломолочные продукты, рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

    «Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», – передает РИА «Новости» слова Провоторовой.

    Она пояснила, что в рационе должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур – они являются отличным источником энергии, богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

    Бобовые, особенно такие, как нут, фасоль, чечевица – отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк, уточнила специалист. По ее словам, очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только необходимое количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатку, необходимую для поддержания микробиома кишечника. Одна порция составляет 80-100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт.

    «Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега – 3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи – они прекрасный источник жирорастворимых витаминов», – подчеркнула Провоторова. Она добавила, что при этом, от переработанных мясных продуктов, таких как сосиски, колбасы, копчености лучше отказаться в пользу жирной рыбы и морепродуктов.

    В ежедневном рационе необходимы кисломолочные продукты умеренной жирности. Творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара обеспечивают полноценным белком, они отличные источники легкоусвояемого кальция и фосфора, витаминов А и витаминов группы B, уточнила врач.

    А вот икра, неважно, красная или черная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами в плане реабилитации пациентов, это распространенный миф. В продукте содержатся легкоусваиваемые белки, жиры, омега-3 кислота, но при этом в консервированной икре достаточно большое количество поваренной соли, поэтому ее лучше употреблять в умеренных количествах, отметила Провоторова.

    Ранее врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID.

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    Определен лидирующий по числу привитых от COVID регион

    20 августа 2021, 09:56

    Текст: Наталья Ануфриева

    Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей.

    В регионе полностью привились 38,16% населения. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где вакцинировались 37,66% жителей, замыкает тройку лидеров Московская область – 32,43% населения, передает РБК.

    Кроме того, Белгородская область вышла на первое место по количеству жителей, получивших первую дозу прививки – почти 45% местных жителей.

    Ранее были названы страны-лидеры по вакцинации населения от COVID-19.

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    В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
       20 августа 2021, 11:40
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1925, Санкт-Петербурге – 1691, Московской области – 1029.

    Всего в стране выявили 6 705 523 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 983 405 человек, из них 20 351 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 785 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 174 485 человек.

    Накануне, 19 августа, в России выявили 21 058 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 66.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В Индии погибли две россиянки

    20 августа 2021, 15:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Гоа погибли две российские гражданки, генконсульство России в Мумбаи примет все меры для получения данных от местных правоохранителей сообщил атташе Олег Калеущенко.

    «Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации «Гоа Хелп», действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа», – цитирует атташе РИА «Новости».

    По его словам, консульство будет оказывать всю помощь родственникам в выяснении обстоятельств гибели и оформлении документов.

    В полиции Гоа сообщали о смерти двух россиянок в двух отдельных инцидентах в деревне Сиолим. По предварительным данным, одна 24-летняя россиянка покончила с собой, а другая 34-летняя женщина была найдена мертвой в гостиной, причину смерти предстоит установить.

    В июле в городе Измир на западе Турции автомобиль насмерть сбил жительницу Екатеринбурга Светлану Акын. Россиянка не была туристкой и на постоянной основе проживала в Турции.

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    Разработчик «Спутника V» оценил переносимость вакцинации беременными

    20 августа 2021, 05:56

    Текст: Антон Никитин

    Привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

    Напомним, 11 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация беременных никаким образом не сказывается на потомстве, более того, антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку.

    В конце июля американские гинекологи рекомендовали всем беременным привиться от COVID-19 в связи с особой опасностью коронавируса для этой группы населения.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. В июле Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам.

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    В Южной Корее задумались об одобрении вакцины «Ковивак»

    20 августа 2021, 11:00

    Текст: Алина Назарова

    Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств приступило к предварительному рассмотрению данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак».

    По его данным, заявка поступила в агентство 20 августа, передает ТАСС.

    Тем временем полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли более 21 млн человек, из них примерно 20 млн россиян вакцинировались «Спутником V», около 1 млн – «Эпиваккороной», порядка 300 тыс – «Ковиваком». 

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    Комбинация AstraZeneca и «Спутника» показала высокий иммунитет в Азербайджане

    20 августа 2021, 12:31

    Текст: Алина Назарова

    Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    «Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник лайт») демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане. Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2», – отмечается в сообщении.

    Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день вакцинированы 64 добровольца, передает ТАСС.

    Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.

    Клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах. Осуществляется вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

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    Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в Россию

    20 августа 2021, 13:38

    Текст: Евгения Шестак

    В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом согласились с предложением Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

    «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, – уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что после утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

    «Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Он пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.

    Ранее сообщалось, что не менее 270 тыс. иностранных студентов проходят обучение в России, порядка 18 тыс. из них обучаются по квоте правительства. 

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    В Египте заявили о почти нулевом уровне коронавируса на курортах

    20 августа 2021, 14:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    На популярных у россиян египетских курортах – Хургаде и Шарм-эш-Шейхе – фиксируется практически нулевое число инфицированных коронавирусом, сообщил посол Египта в России Ихаб Наср.

    «Большим вызовом для нас, как и для всего мира, является пандемия коронавируса. Но мы делаем все, чтобы это не повлияло на отдых туристов, чтобы обеспечить наивысшую степень безопасности для российских туристов, как и для всех других», – цитирует посла ТАСС.

    По его словам, уровень инфицированных в Египте – один самых низких в мире.

    «Надо сказать, что количество заражений в двух провинциях, куда направляются российские туристы, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, практически нулевое», – указал он.

    Дипломат добавил, что Египет делает все для предотвращения заболевания туристов.

    «Еще в первые дни наступления кризиса у нас было принято специальное решение о проведении необходимой санитарной обработки всех гостиниц. Была проведена вакцинация всех работников гостиниц и всех работников сектора обслуживания начиная с апреля этого года. 100% работников наших гостиниц и сферы обслуживания прошли вакцинацию два месяца тому назад», – сказал Наср.

    Он добавил, что египетские власти гарантируют российским туристам «полную безопасность и стабильность».

    «Можем гарантировать, что российские туристы, их безопасность будет обеспечена не только в аэропортах, но и в гостиницах, и вообще в районах их проживания», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Уровень обеспечения безопасности в египетских аэропортах соответствует международным стандартам и во многом превосходит уровень безопасности в аэропортах других стран.

    Напомним, авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей. Допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.

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    Мурашко объяснил повышенную заболеваемость детей коронавирусом

    20 августа 2021, 15:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Детская заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла из-за агрессивности нового штамма, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

    «Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется... Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

    По его словам, для снижения рисков возможной передачи инфекции детям их родителям необходимо прививаться.

    Ранее в Китае решили начать вакцинировать детей от трех лет от коронавирусной инфекции препаратом фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в Ухане.

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    Центр Чумакова рассказал о переговорах по одобрению «Ковивака» в странах Азии и Америки

    20 августа 2021, 14:10

    Текст: Алина Назарова

    Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения использования вакцины «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки, но пока конкретных договоренностей нет, сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

    «Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины «Ковивак» как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств сообщило, что начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак». Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте регулятора. Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины «Ковивак».

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