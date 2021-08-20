«Зеленые» заподозрили «занижение» ущерба от пожаров предлагаемой Минприроды методикой расчета

В разработанном Минприроды проекте методики расчета ущерба от лесных пожаров якобы «забыт» вред от деградации почв, гибели животных, загрязнения воздуха вследствие выбросов продуктов горения, такой подход никак не улучшит существующую ситуацию, а лишь скроет истинные масштабы ущерба российским лесам, заявили в партии «Зеленые».

Методика нужна не только для взыскания ущерба с виновного в пожаре, она может во многом определять реакцию государства на восстановление леса после пожара и планирование лесопожарных ресурсов и действий, говорится в пресс-релизе партии, поступившей в газету ВЗГЛЯД.

«В документе обозначено, что он разработан исходя из понятия о лесе как об экологической системе. Однако при этом упускается из виду ущерб от пожара для всех компонентов леса как экосистемы. Документ необходимо дополнить расчетом вреда, причиненного пожаром почвам вследствие их деградации, гибелью животных (как являющихся, так и не являющихся предметом охоты, включенных или не включенных в Красную книгу России или субъекта Федерации, а также растений, включенных в Красную книгу России или субъекта Федерации). Также необходимо учесть вред, причиненный пожаром вследствие выбросов продуктов горения в атмосферный воздух: СО2, углеводороды, оксиды азота, взвешенные частицы», – заявила член президиума «Зеленых» Александра Кудзагова.

Экологи уверены, что методика, если она будет принята в изначальном виде, позволит искусственно занизить ущерб от лесных пожаров. «По самым скромным подсчетам, в четыре раза», – конкретизирует эксперт.

Кроме того, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при лесных пожарах могут повлечь применение к России мер воздействия в рамках Парижского соглашения об ограничении эмиссии парниковых газов. Особенно учитывая, что площадь лесных пожаров легко определяется на основании данных космического наблюдения. В среднем, при сгорании леса на площади 1 га выбрасывается 118 т углекислого газа.

В партии считают, что методику необходимо распространить в том числе на леса, расположенные не на землях лесного фонда. В противном случае может быть не учтен ущерб от пожаров в лесах, расположенных на сельскохозяйственных землях, землях поселений, а это более 10% от объема всех лесов. Также важно отрегулировать порядок взаимодействия органов государственной власти федерального и регионального подчинения, обмена и сбора информации обо всех затратах или суммах вреда, причиненного пожаром.

Проект «О методике определения вреда (ущерба), причиненного лесам вследствие лесных пожаров» проходит публичное обсуждение, которое завершится 1 сентября.

«Необходимо менять подходы к управлению системой тушения лесных пожаров», – заявил сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов.

На данный момент в России система тушения лесных пожаров базируется на разделении зон тушения и зон контроля. Такой подход основан на том, что территория страны огромна и тушить пожары везде – невозможно и порой нецелесообразно.

«Сегодня космомониторинг, беспилотные аппараты могут оперативно снимать и передавать информацию о площадях и метеоспецифике горящих территорий. Это позволяет от «зонирования» перейти к моделированию ситуации на основе прогноза метеопараметров и актуального лесоустройства. Система выявит, где можно наблюдать за пожаром, который не станет угрозой и не превратится в катастрофу, а где лесной пожар необходимо тушить сразу», – считает Шахматов.

Если в Якутии начинается верховой пожар в ста километрах до населенных пунктов или до зоны тушения, но вокруг сухостой или перезревший лес, то такой пожар следует ликвидировать немедленно, даже если он развивается в зоне контроля (наблюдения), объясняет эксперт.

И, наоборот, если в зоне тушения молодые деревья или сгоревший лес (а это все можно увидеть через современные мониторинговые системы и актуальное лесоустройство), и возгорание не разрастется в неконтролируемый пожар по имеющемуся прогнозу метеопараметров, тогда немедленного пожаротушения и траты огромных усилий не требуется.

Ранее железнодорожное сообщение Сарова с Москвой приостановили из-за пожара. Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника имени Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га.

Также в МЧС назвали главную причину масштабных лесных пожаров в Якутии: по мнению ведомства, к бедствию привел человеческий фактор.