|
|
Экс-глава ЦРУ предупредил о риске роста международного терроризма в Афганистане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус опасается, что в Афганистан после прихода к власти движения «Талибан» (запрещено в РФ) могут начать стекаться международные террористические группировки.
По его словам, будущие контртеррористические операции в Афганистане будут «очень трудными без крупных функционирующих баз на территории страны». «Я очень этим обеспокоен. За этим нужно пристально следить», – передает ТАСС ответ Петреуса на вопрос, станет ли Афганистан центром международного терроризма при талибах.
«Чтобы этого не произошло, все страны должны работать вместе и придерживаться общей политики в области экономической поддержки, обмена информацией, дипломатии и военных действий», - добавил Петреус. Кроме того, он выразил мнение, что уход американского контингента из Афганистана резко подорвал боевой дух афганских военных. «Они сражались. Но когда они поняли, что помощь не придет, то смысл воевать для них пропал», – сказал экс-глава ЦРУ.
Дэвид Петреус был командующим силами коалиции в Ираке, а также силами США и НАТО в Афганистане. С 2011 по 2012 год он возглавлял ЦРУ.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
|
|
Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Брюссель не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: «Пусть попробуют не дать». «Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», – заключил замминистра.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Бундестаге объяснили страх ЕС перед влиянием России в Афганистане
|
|
«Вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен радоваться, если Москва и Пекин возьмут ситуацию в Афганистане под свой контроль», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Евросоюз призвал не дать России и Китаю возможности стать главными спонсорами Кабула.
«Казалось, западный мир уже сыграл свою незавидную роль в судьбе Афганистана. Это проявилось в том, как они позорно сбежали из страны, бросив своих сторонников на произвол судьбу и оставив военную технику террористам из движения «Талибан» (запрещено в РФ)», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, «вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен тихонечко сидеть и молчать». «Более того, в ЕС должны радоваться, если кто-то, в том числе Россия и Китай, смогут взять ситуацию в Афганистане под свой контроль, – поясняет Гердт. – Мы знаем, какой режим будет установлен талибами. Я не говорю, что это будет похоже на рождение нового халифата или повторное возникновение ИГ*, но они идут в подобном направлении».
«Европейцы и американцы за 20 лет потратили на Афганистан миллиарды долларов. За эти деньги можно было превратить страну в цветущий сад. Но ее превратили в ад, особенно для тех, кто там остался, поверив в западные ценности. Поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель, делая такие заявления, пытается сделать хорошую мину при плохой игре», – убежден Гердт.
Он допускает, что «одной из причин столь громких лозунгов является страх перед тем, что сферы влияния на Ближнем Востоке полностью перейдут под контроль России и Китая». «Это страх прошлого столетия. Он сродни дохлой лошади, на которой европейцы пытаются скакать», – полагает собеседник. «Но западным странам пора смириться с тем, что они потеряли возможность прежнего влияния на Ближний Восток», – добавил Гердт.
«Кроме того, ситуация в Афганистане стала символом краха идеологии экспорта демократии. Нельзя экспортировать демократию в те страны, которые к этому не готовы или не хотят этого. Надо понимать обычаи и традиции этих государств, а также людей, которые там живут. Нельзя военным сапогом устанавливать новый порядок. Я надеюсь, теперь западные страны откажутся от навязывания этой идеи», – заключил он.
В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко отметил, что заявление Борреля вызывает удивление. «Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
«Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что «вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, европейским стратегам нужно сотрудничать с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Погибшим в шасси летевшего из Кабула самолета оказался афганский футболист
Человеческие останки, найденные в отсеке для шасси прилетевшего из Кабула транспортного самолета C17A США, принадлежат футболисту афганской молодежной сборной Заки Анвари, сообщил журналист Independent Persian Бабак Тагваее.
«Очень печально слышать, что один из молодых людей, пытавшихся покинуть Кабул, схватившись за отсек шасси транспортного самолета ВВС США С-17А несколько дней назад, был игроком национальной молодежной футбольной команды Афганистана Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси», – написал он в Twitter.
Давка и паника произошли в аэропорту Кабула 16 августа. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Также, по данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. По предварительным данным, погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики после захвата власти талибами. Сейчас в аэропорту Кабула прекращены все коммерческие рейсы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил шансы партизан Панджшера получить помощь Запада в войне с «Талибаном»
|
|
«США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал в Афганистане», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он оценил призыв сына полевого командира Ахмад Шаха Масуда к странам Запада прислать оружие для борьбы с «Талибаном» (запрещен в России).
«Ахмад Масуд – младший – это сын известного лидера афганской оппозиции, ныне покойного Ахмада Шаха Масуда. Сейчас он поднимает национально-освободительное движение против талибов», – рассказал полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По его словам, нынешние «бойцы сопротивления – это горные таджики, которые живут в Панджшерском ущелье». «Они веками не подчинялись центральной власти, а также воевали против пуштунского движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России)», – объяснил эксперт.
«Можно ли их назвать моджахедами? Нет, скорее всего они применяют это слово в качестве пиара. Вообще моджахеды – это в первую очередь борцы за веру. А бойцов сопротивления я бы назвал партизанами, которые борются с террористами, пришедшими к власти», – констатировал Матвийчук.
Эксперт также отметил, что провинция Панджшер – кладезь ценных минералов. «Среди них изумруды и лазуриты, а также залежи медной руды. При Ахмаде Шахе Масуде в регионе шли ожесточенные бои за эти минералы», – напомнил он.
Что касается их просьбы о военной помощи, то Матвийчук подчеркнул, что члены афганской партии вооруженной оппозиции «Исламское общество Афганистана», которую возглавлял когда-то Бурхануддин Раббани, а одним из ее лидеров был Ахмад Шах Масуд, ненавидели американцев. «В свое время они даже воевали против них. Поэтому слова Масуда-младшего – это скорее всего некий пиар-ход, чтобы привлечь оружие. В отличие от бойцов сопротивления, талибы получили огромную подпитку оружием и техникой, которую бросили американцы», – считает собеседник.
По мнению Матвийчука, «великий арсенал демократии» вряд ли окажет серьезную военную помощь бойцам Панджшера. «Но здесь возможны компромиссы. Например, США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал своей миссии в Афганистане».
«Тем не менее я не думаю, что это будет настолько масштабная акция, как это было в 2001–2021 годах», – подытожил эксперт.
Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» афганской провинции Панджшер призвали
страны Запада помочь оружием против талибов, сообщила The Washington Post.
С призывом обратился Ахмад Масуд, лидер Фронта сопротивления Афганистана и сын покойного главы «Северного альянса», таджико-афганского Ахмад Шаха Масуда, воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости». Масуд попросил «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление перед Конгрессом США и администрацией президента Джо Байдена, «вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях».
Ранее поступили сообщения о том, что в Панджшер – провинцию на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками – отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против «Талибана». Сообщается, что речь идет о силах маршала Абдул-Рашида Дустума. В 1996–2001 годах афганский узбек Дустум и возглавляемые им формирования сыграли ключевую роль в противостоянии «Северного альянса» и талибов, в 2014–2020 годах он занимал пост первого вице-президента Афганистана.
О начале сопротивления талибам в Панджшере также заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, этнический таджик, который объявил себя и. о. главы государства в отсутствие бежавшего президента Ашрафа Гани. Салех был участником антиталибской кампании «Северного альянса» под руководством Ахмад Шаха Масуда и намерен координировать действия с Масудом-младшим. Вице-президент обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся талибам и не предаст память главы «Северного альянса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель призвал не дать России и Китаю стать главными спонсорами Кабула
|
|
Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
|
|
Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия выразила готовность предоставить авиацию для эвакуации афганцев
|
|
Москва готова предоставить свою гражданскую авиацию для эвакуации афганцев в любые зарубежные страны, которые проявят заинтересованность в их приеме и размещении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что граждане России, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить о себе в российскую дипмиссию до 22 августа.
Британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
В МИДе назвали условие исключения талибов из списка террористов
|
|
Исключение «Талибана» (запрещено в России) из списка террористов будет зависеть от их конкретных действий и шагов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а (вытекает) из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров... Все будет мериться исходя из реальных действий... Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают... о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности, эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные факторы, конкретные лица», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Талибы выразили желание иметь дружеские отношения со всеми странами
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) ожидает международного признания и хочет установить дружеские отношения со всеми странами, включая США, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
«Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, включая США», – приводит РИА «Новости» слова Муджахида со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.
Ранее Захарова заявила, что Москва готова предоставить свою гражданскую авиацию для эвакуации афганцев в любые зарубежные страны, которые проявят заинтересованность в их приеме и размещении.
Британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США
Основную ответственность за сложившуюся ситуацию в Афганистане несут США, заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правительство Германии, премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
«Германия окажет помощь, но не в одиночестве. Поэтому важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами. Соединенные Штаты Америки несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию. Из-за их решения покинуть Афганистан... они несут основную ответственность», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Большинство американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой
|
|
Только треть американцев придерживаются мнения, что войны в Афганистане и Ираке не были ошибкой, 62% считают, что участие в них США «не стоило того» следует из данных опроса, проведенного Associated Press-NORC Center.
«Только 35% американцев считают, что война в Афганистане стоила того. Примерно такой же процент (34%) согласен с тем, что война в Ираке не была ошибкой. Почти две трети (62% и 63% соответственно) считают, что войны в Афганистане и Ираке не стоили того», – приводит данные центра РИА «Новости».
Согласно полученным данным, сторонники Республиканской партии немного чаще по сравнению с демократами придерживаются мнения, что участие США в обеих войнах было правильным решением. Так считают около четырех из десяти опрошенных республиканцев по сравнению с примерно тремя из десяти демократов.
Отмечается, что граждане США крайне обеспокоены возможной угрозой для Штатов, исходящей от экстремистских группировок. При этом 65% выразили тревогу в отношении группировок, базирующихся внутри США, 50% опасаются экстремистов, орудующих за пределами страны.
Опрос был проведен в период с 12 по 16 августа. В нем приняли участие 1729 граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Ранее были приведены данные опроса исследовательской компании Trafalgar Group, согласно которым большинство американцев (69,3%) не одобряют действия американского лидера Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане.
Байден же заявил о более серьезной угрозе терроризма из Сирии, чем из Афганистана.
Между тем поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат: США тратили на это около 300 млн долларов в день в течение последних 20 лет.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой доверия к Западу
Последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, он заявил, что развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан» не мог этого предвидеть», – заявил он, передает ТАСС.
При этом Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
В свою очередь глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе заявил, что до 18 млн человек нуждаются в помощи в Афганистане, 4 млн стали беженцами. «В результате засух, пандемии COVID-19 и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны – 18 млн человек – нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти 4 млн стали внутренними перемещенными лицами», – отметил он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден назвал срок завершения эвакуации американцев из Афганистана
|
|
Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS.
«Президент [США Джо Байден] привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы «продлить крайний срок в Афганистане».
Помощнику президента США по национальной безопасности также был задан вопрос о том, грозит ли американским военным опасность в том случае, если они останутся в Афганистане после 31 августа. «Это рискованная, динамичная и опасная ситуация сегодня. Мы трезво смотрим на эти риски и учитываем их, но мы четко дали понять [движению] «Талибан» (запрещено в России), что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту [Кабула], им грозит быстрый и силовой ответ», – заявил на это Салливан, уклонившись от прямого ответа на поставленный вопрос.
Накануне глава действующей американской администрации США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. Вместе с этим он заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.
В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы застрелили несколько человек на митинге на востоке Афганистана
Несколько человек погибли в четверг при стрельбе талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) и давке на митинге по случаю дня независимости Афганистана в городе Асадабад на востоке страны, сообщают СМИ.
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на очевидцев, что «несколько человек погибли при стрельбе талибов и давке во время митинга по случаю дня независимости в афганском Асадабаде», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в общей сложности в результате стрельбы или давки на территории аэропорта Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья погибли 12 человек.
Кроме того, как минимум три человека погибли во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар.
Также в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО
Захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в России) является катастрофой для Запада, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в авторской колонке на портале t-online.
«Тот факт, что это произошло [в Афганистане], является катастрофой для США, НАТО и для немецкой политики», – приводит слова бывшего канцлера ФРГ ТАСС.
«Все неверные оценки и неверные решения отдельных министерств, Ведомства федерального канцлера и спецслужб нужно прозрачно и тщательно расследовать», – подчеркнул Шредер.
По его словам, когда операция начиналась, невозможно было представить, что она превратится в двадцатилетнюю войну. При этом «решающую ответственность» нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне, убежден он. «Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы», – заявил он, перечислив четырех президентов – Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, и Джо Байдена.
Ранее в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.