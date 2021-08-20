Сенатор: Иностранцам-русофобам нечего делать в России

«Людям, исповедующим откровенно антироссийские и в целом антиисторические ценности, нечего делать в нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя подготовленный депутатами «Единой России» законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну.

«Это абсолютно правильная и своевременная инициатива, которая призвана защитить достоинство российских граждан», – считает сенатор, бывший уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов. По его словам, «людям, исповедующим откровенно антироссийские и в целом антиисторические ценности, нечего делать в нашей стране».

«В первую очередь в этом законопроекте идет речь о тех, кто оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны и намеренно искажает события тех лет, а также тех, кто подчеркивает и пропагандирует взгляды, сеющие расовую, этническую и религиозную вражду», – отметил сенатор.

«Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Она являет собой пример терпимости и мирного сосуществования людей различных этносов и культур, – указывает Долгов. – В первую очередь нас объединяют фундаментальные ценности, включая общую историческую память». По его мнению, «иностранцам и лицам без гражданства, которые открыто исповедуют противоположные взгляды и допускают недружественные шаги по отношению к россиянам, должен быть запрещен въезд в нашу страну».

Долгов также отметил, что это общемировая практика. «Такую линию проводит ряд других государств, в том числе западных. Разница лишь в том, что там под это подводятся другие идеологические основания и тезисы», – объяснил он. «Так что ничего удивительного в этом законопроекте нет. Я считаю, что это абсолютно правильная и давно назревшая мера, которая долго обсуждалась. Как член партии и сенатор я всецело приветствую этот законопроект и готов его активно поддержать», – заключил собеседник.

Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, сообщил в четверг официальный сайт партии. Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве, отметил председатель комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Он пояснил – законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований. В их числе: возбуждении ненависти и вражды, унижение людей по национальному, расовому, религиозному и языковому признакам, а также оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию, – подчеркнул депутат Хинштейн. – Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами».

Парламентарий пояснил – законопроект предполагает внести поправки в закон о порядке выезда из России и въезда в Россию. МВД, как уполномоченный орган, полностью поддерживает предложенную депутатами от «Единой России» концепцию, добавил депутат Хинштейн.

Ранее МВД России запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде, который публично оскорбил русских, и казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который устраивал «языковые рейды». Жителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке.

На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.