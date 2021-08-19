Генсек ООН призвал мировое сообщество к единству в диалоге с талибами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) относительно будущего Афганистана.

«Я считаю, что мировое сообщество должен быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами(запрещено в России)», – приводит РИА «Новости» слова Гуттериша.

Генсек также сообщил, что лично не вступал в диалог с руководством талибов, однако представители Всемирной организации в Афганистане делают это на постоянной основе.

«Лично я не вступал в диалог. Наши сотрудники в Афганистане поддерживают тесный контакт с «Талибаном»… Я готов говорить с (движением) сам, как только станет понятно, с кем мне говорить и по какому поводу», – указал Гутерриш.

Он также выразил надежду, что происходящие в Афганистане события и дискуссии по афганской проблеме увенчаются формированием инклюзивного правительства в этой стране.

Ранее талибы выразили желание иметь дружеские отношения со всеми странами.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.