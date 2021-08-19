Политолог объяснил включение движения «Голос» в список иноагентов

«Движение «Голос» сотрудничало с нашими «западными партнерами» и получало донаты от иностранных НКО с целью делегитимации выборов в России. Поэтому решение Минюста было ожидаемым», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя включение движения «Голос» в список иноагентов.

«Голос» сложно назвать организацией, это скорее сборище людей, которые в свое время решили провернуть финт ушами», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что после того, как в 2013 году суд в Москве признал «иностранным агентом» ассоциацию некоммерческих организаций «Голос», она была ликвидирована.

«Впоследствии образовался такой союз, который продолжил заниматься тем же, чем занималась ликвидированная организация. А именно: движение сотрудничало с нашими «западными партнерами» и получало донаты от иностранных НКО, которые в дальнейшем шли, в частности, на делегитимацию выборов в России», – считает политолог.

«Именно поэтому Минюст и принял решение о том, что эта организация является иностранным агентом. Решение, на мой взгляд, было вполне ожидаемым», – объяснил Данилин.

Несмотря на включение в список иноагентов, движение будет продолжать свою деструктивную деятельность, прогнозирует эксперт. Однако, как указывает Данилин, координаторы столкнутся с определенными трудностями. «Им будет сложнее работать, потому что они включены в реестр, и об этом все будут знать», – констатировал Данилин.

В среду Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, первую организацию – движение «Голос». Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заметил, что такое решение было ожидаемым.

Оценки движения «Голос» совпадают с мнением зарубежных политизированных структур, которые ведут жесткую агрессивную политику в отношении России, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.